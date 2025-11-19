Bemondta az államtitkár, meddig lesz elérhető az Otthon Start hitelprogram

Arra számítottunk, hogy szeptemberben lesz egy nagy keresleti hullám, de október és november már kicsit csendesebb lesz – idézte fel a beszélgetésben az államtitkár. Ezzel szemben a hitelezési számok azt mutatják, hogy az október is nagyon dinamikus volt, szinte hasonló számokat hozott, mint szeptember. Sőt, a bankok jelzései alapján november első két hete is nagyon intenzív, szinte hasonló az októberhez.
Kicsit meglepett minket, hogy ennyire kitart a program dinamikája
– árulta el Panyi Miklós, hozzátéve, hogy a hiteligénylők 80%-a fiatalabb 40 évnél. Az átlagos hitelösszeg is valamivel magasabb a vártnál, 33 millió forint helyett 35 millió forint környékén helyezkedik el.
Az MBH és a K&H saját tapasztalatai, illetve a CIB felmérése után a héten az Erste Bank is érdekes tapasztalatokról számolt be az Otthon Start Programot illetően. A Portfolio értesülése szerint október végén 190 milliárdos leszerződött volumennél és 5500 szerződésnél járt a program.
Kérdésre válaszolva Panyi Miklós arra is kitért, mennyire jellemző, hogy CSOK Plusz hitellel kombinálják az Otthon Startot a hitelfelvevők,
elmondása szerint CSOK Plusz esetében 20-25% között van az ilyen ügyletek részaránya.
Panyi felfedte, hogy az Otthon Start igénylőinek 40%-át házaspárok teszik ki, ami összefügghet azzal, hogy a kizárólag házasok számára elérhető családtámogatások (pl. CSOK Plusz) és az Otthon Start kombinálása nagy mozgásteret ad. Érdekesség, hogy a házasságkötések száma szeptemberben 17%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban, és a házasodók átlagos életkorában is fiatalodás érezhető. Ez nyilvánvalóan az Otthon Start hatása – fogalmazott Panyi Miklós.
Az egyik kommentelő arra kérdezett rá, hogy meddig lesz elérhető az Otthon Start Program, tekintve, hogy Lengyelországban egy év elteltével kivezették az ehhez hasonló hitelprogramot.
Panyi Miklós erre adott válaszában bemutatta: egy társadalompolitikai cél húzódik az Otthon Start mögött, régóta hiányzott a támogatási rendszerből ez a pillér,
nem titok, hogy már több éve el akarta indítani a kormány, de a háború miatt nem volt rá lehetőség.
A két leginkább támogatandó célcsoport ugyanis a családosok és a fiatalok: a családtámogatási pillér 2015 óta folyamatosan bővült, az első lakásukat vásárló fiatalokat célzó pillért pedig most lehetett elindítani.
Úgy tekintünk erre a programra, hogy ebben a logikában ez egy nagyon stabil pillér lesz
– fogalmazott Panyi Miklós. Felhívta a figyelmet, hogy a CSOK 2015-ben indult, majd először 2023-ban, azaz 8 évvel később nyúltak hozzá komolyabban.
A társadalompolitikai hatáson túl a gazdasági hatás is fontos, ez a program mozgásba hozza az építőipart.
Stabil üzeneteket kell küldeni az építőiparnak, a fix 3%-os hitelből új lakást vásárló fiatalok kereslete meglesz, ezért érdemes fejleszteni, belevágni projektekbe, építési telkeket venni.
Ráadásul az újonnan építendő, öt év alatt legalább 50 ezer lakásból olyan bevételei is keletkeznek az államháztartásnak, amelyekből az Otthon Start hitelprogram kiadásai hosszú éveken keresztül messzemenőkig finanszírozhatók, ehhez az építőipari hatáshoz is kell a stabil, kiszámítható környezet – szögezte le Panyi Miklós.
