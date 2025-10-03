Új programot indít a Visa: hamarosan még több hazai kisvállalkozás webshopjában fizethetünk digitálisan

A Visa hároméves Digitális Fizetés Programot indít Magyarországon, hogy a hazai mikro- és kisvállalkozások digitalizációját támogassa, és növelje az online fizetések elérhetőségét. A programot bejelentő sajtótájékoztatón Sármay Bence, a cég Magyarországért felelős vezetője kiemelte, hogy a program lehetőséget teremt a kkv-k számára a fejlődésre, miközben a vásárlók számára zökkenőmentes online fizetési élményt biztosít.

A Visa elindítja a Digitális Fizetési Programot Magyarországon, amelynek célja, hogy a mikro- és kisvállalkozásokat felkészítse a fogyasztók egyre növekvő online vásárlási és digitális fizetési szokásaira, ezzel támogatva az ország digitális gazdaságát - derült ki a pénzügyi szolgáltató sajtótájékoztatóján.

A három évig tartó kezdeményezés a Magyarországon aktív elfogadókkal és e-kereskedelmi megoldásokat kínáló partnerekkel együttműködésben valósul meg, támogatást nyújtva a vállalkozások digitalizációjához, miközben a vásárlók számára biztonságosabb, kényelmesebb és gyorsabb online fizetési élményt biztosít. A program népszerűsítését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és az Ecommerce Hungary Egyesület is támogatja.

A magyar e-kereskedelem az elmúlt években dinamikusan bővült: 2018 és 2023 között átlagosan évi 25%-kal nőtt, összértéke elérte a nyolcmilliárd eurót, ami a GDP 4,1%-ának felel meg. Ezzel párhuzamosan az MNB jelentése szerint a fizetési szokások is átalakultak: a fogyasztói preferencia határozottan a digitális irányába tolódott – míg 2020-ban a magyarok 48%-a, addig 2024 végére már 69%-a részesítette előnyben az elektronikus fizetést.

A fizetési élménnyel kapcsolatos elvárások is változtak: a biztonság és a kényelem került előtérbe. A Visa friss felmérése szerint tízből nyolc magyar a biztonságot tartja a legfontosabb fizetési jellemzőnek.

A zökkenőmentes fizetési élmény is elvárás Magyarországon: a fogyasztók 44%-a megszakítja a vásárlást, ha a folyamat túl sokáig tart, és 91% számára fontos, hogy a számára preferált fizetési mód elérhető legyen.

Az online elfogadói hálózat bővülése ellenére sok kisebb vállalkozás még mindig nem tudja kihasználni az e-kereskedelem és a digitális fizetések előnyeit, így eleshet az új ügyfelek és piacok elérésétől, valamint a nemzetközi terjeszkedés lehetőségétől.

Díjmentes* kártyaelfogadással segíthetik a kisvállalkozókat

Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője a sajtótájékoztatón ismertette a Digitális Fizetés Program részleteit. A hároméves kezdeményezés célja a hazai kis- és középvállalkozások digitalizációjának és versenyképességének növelése. A Visa által kezdeményezett program olyan vállalkozásokat támogat, amelyek az elmúlt 12 hónapban nem fogadtak el online kártyás fizetést, vagy most kezdik e-kereskedelmi tevékenységüket.

Hiszünk abban, hogy a kkv-k digitalizációja nem probléma vagy akadály, hanem lehetőség a további fejlődésre”

– emelte ki a szakember.

A program keretében a résztvevő elfogadó bankok hat hónapig díjmentesen* biztosítják az online kártyaelfogadást a csatlakozó kereskedőknek. A másik fontos eleme pedig az ökoszisztémában való gondolkodás, ahol a különböző szolgáltatók - webshop-motorok, fizetési szolgáltatók, logisztikai cégek, árösszehasonlító oldalak - együttműködve kínálnak komplex megoldást. A résztvevők között optimalizált API integrációk működnek, amelyeket már több ezren használnak, így a rendszerek problémamentesen működnek együtt.

A partnerek – a Shoprenter, a Számlázz.hu, a Boxy, a DPD és az Árukereső – kedvezményeket és támogatást nyújtanak például számlázás, raktározás, logisztika és webfejlesztés terén, akár több, mint félmillió forint értékben.

A program elsősorban a már működő webshopoknak, illetve a webshopot indítani kívánó kereskedőknek szól. A Visa bevezeti a Click to Pay megoldást is, amely egyetlen kattintással teszi lehetővé a fizetést a kártyaadatok ismételt megadása nélkül.

Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője, fotó: Visa

Jozef Kuncar, a Visa elfogadásfejlesztési igazgatója elmondta, hogy a program sikeresen működik számos régiós országban: többek között Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Romániában és Bulgáriában is hosszú távon támogatják az elfogadói hálózat bővítését. A cél minden esetben ugyanaz, a digitális fizetések elfogadásának növelése, a kkv-k növekedésének ösztönzése, valamint a készpénzforgalom csökkentése és a gazdaság fehérítése.

A programhoz a többi országban fintech cégek, technológiai partnerek, piaci és üzleti szervezetek is csatlakoztak, így egy többdimenziós platform jött létre. A fókusz Magyarországon az e-kereskedelmi modern fizetési módszerek biztonságos és kényelmes elérhetőségén van. Emellett kiemelt szerepet kap az oktatás és a know-how megosztása, hogy a kereskedők és a vásárlók egyaránt megértsék a digitális fizetések előnyeit.

Kuncar hangsúlyozta, hogy nincs „copy-paste” megoldás: minden piacon figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, a piaci környezetet, a szereplők elvárásait, valamint a kormányzati kontextust. Magyarországon ezért az e-kereskedelmi kereskedőkre fókuszálnak, mivel itt a fizetési innovációk gyorsabban bevezethetők, és jelentős növekedési potenciál rejlik bennük.

Régiós lemaradásban vagyunk e-kereskedelem terén

Ács Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Tőkealap-kezelő vezérigazgató-helyettese a sajtótájékoztatón beszélt a hazai kkv-k digitalizációs helyzetéről és a fejlesztési lehetőségekről.

A magyar e-kereskedelem jelentős lemaradásban van a régióhoz képest, amit jól mutat, hogy a második negyedévben a bankkártyás fizetési adatokban majdnem 10 százalékkal megelőzte a külföldre történő fizetés a magyar kereskedők felé irányuló fizetéseket. Ebben a helyzetben különösen fontos minden olyan kezdeményezés, amely segíti a hazai vállalkozásokat a digitalizációban és a versenyképesség növelésében.

A készpénznek óriási társadalmi költsége van”

– emelte ki Ács, hozzátéve, hogy csak a következő két évben több mint 400 új bankautomatát kell telepíteni Magyarországon, amelyek beszerzési költsége egyenként meghaladja a 20 millió forintot.

Ács Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Tőkealap-kezelő vezérigazgató-helyettese, fotó: Visa

A szakértő szerint a digitalizációt gyakran berögzült szokások és a változástól való félelem akadályozza, különösen régi, családi vállalkozások esetében, ezért fontos a kereskedők és fogyasztók edukációja, valamint a felhasználóbarát megoldások kialakítása.

