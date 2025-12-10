Jó hírrel állt elő a Citigroup

A Citigroup pénzügyi igazgatója szerint az M&A-ügyletek élénkülése miatt a bank befektetési banki díjbevételei mintegy 20 százalékkal nőhetnek a negyedik negyedévben éves összevetésben.

Versenytársaihoz hasonlóan a Citi is profitál a tőkepiacok fellendüléséből. A nagyszabású ügyletek száma idén megugrott, miután a vállalatok már alkalmazkodtak Donald Trump vámügyi politikájához.

Mason hozzátette, hogy a

piaci bevételek ugyanakkor az alacsony-közepes egyszámjegyű tartományban csökkenhetnek az előző évhez képest.

A pénzügyi vezető szerint a világgazdaság a tartós bizonytalanság ellenére összességében ellenállónak bizonyult. A negyedik negyedéves GDP-növekedés valamelyest lassulhat, és a bank várakozásai szerint 2026-ban is mérsékelt ütemben folytatódhat a növekedés.

A leköszönő pénzügyi igazgatót márciusban Gonzalo Luchetti váltja, aki jelenleg a bank amerikai lakossági üzletágát vezeti. Luchetti kiemelte, hogy az amerikai fogyasztók továbbra is ellenállóak, a bank pedig stabil növekedést tapasztalt a fogyasztói kiadásokban októberben és novemberben.

A Citi emellett jövőre az átalakulási költségek csökkentésére készül. Mason szerint a reformfolyamatok kétharmada már közel jár a célállapothoz, vagy már be is fejeződött. A Jane Fraser vezérigazgató irányításával zajló, többéves átalakítás célja

a nyereségesség javítása a vezetői szintek csökkentésével, létszámleépítésekkel és a szervezeti struktúra átalakításával.

A szabályozói környezetről szólva Mason megjegyezte, hogy a tőkekövetelményekről folyó egyeztetések kedvező irányba haladnak. A nagy amerikai bankok optimisták a tőkekövetelmények esetleges csökkentésével kapcsolatban, miután a Trump-adminisztráció szabályozói a 2008-as pénzügyi válság óta legnagyobb szabályozási reform kidolgozásán dolgoznak.

Címlapkép forrása: Shutterstock