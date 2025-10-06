Sebők, Vinnai , Lóska, Kaliszky - Egy helyen a legfontosabb banki IT és digitális vezetők!

A bankszektor top vezetői, fintech-guruk, tanácsadók, szabályozók és IT-szakértők osztják meg gondolataikat és tapasztalataikat, lehetőséget teremtve a résztvevőknek, hogy első kézből értesüljenek a legfrissebb fejleményekről és jövőbeli irányokról.
A Banking Technology 2025 konferencián a pénzügyi szektor legkiválóbb szakértői osztják meg gondolataikat. Íme néhány kiemelkedő előadónk:
- Czímer Balázs, partner, McKinsey & Company
- Sebők András, digitális vezető, OTP Bank
- Kaliszky András, informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettes, Erste Bank Hungary Zrt.
- Lóska Gergely, informatikai és innovációs vezető, K&H
- Vinnai Balázs, elnöki főtanácsadó, elnök, MBH Bank, IVSZ
- Jendrolovics Péter, vezérigazgató-helyettes, Gránit Bank
- Nyíri József, társ-vezérigazgató, Finshape
- Jendrolovics Máté, vezérigazgató, Intuitech
- Kuhárszki András, ügyvezető igazgató, Omnichannel Tribe, OTP Bank
- Bodnár Béla, vezérigazgató, Shiwaforce
- Izer Norbert, ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank
- Sallai Péter, CTO, Dorsum
- Kelemen Bálint, CIO/COO, Raiffeisen Bank
- Léder Tamás, Digitális üzleti kompetenciák igazgató, MBH Ban
- Bartha Lajos, ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank
- Ragó István, Chief Security Officer, Raiffeisen Bank Hungary
- Weissmüller Gábor, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator, Citi
- Halász Viktor, Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának szakértője, Nemzeti Nyomozó Iroda
-
- Czirok László, Principal Cloud Architect, Client Team Lead, TC2
- Becsei András, vezérigazgató-helyettes, alelnök, OTP Bank, Magyar Bankszövetség
- Harmati László, vezérigazgató-helyettes, Erste Bank
- Ginzer Ildikó, standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes, MBH Bank
- Rajna Gábor, lakossági vezérigazgató-helyettes, Raiffeisen Bank
- Sármay Bence, Magyarországért felelős területi vezető, Visa
A konferencia kiemelt témái között szerepelnek:
- A nemzetközi és hazai digitális banki verseny alakulása
- Az AI-ügynökök jelenlegi és jövőbeli alkalmazási lehetőségei a bankszektorban
- Gyakorlati példák és tapasztalatok az AI és digitalizáció területéről
-
- Innovációk a pénzforgalomban, beleértve a qvik rendszert, kártyás újításokat és a digitális jegybankpénzeket
- A digitális bankolás szabályozási környezetének várható változásai
- Stratégiák a folyamatosan fejlődő csalási módszerek elleni védekezésre
Ne maradjon le erről a kivételes lehetőségről, hogy első kézből értesüljön a bankszektor és a fintech világ legújabb fejleményeiről! Regisztráljon most a Banking Technology 2025 konferenciára, és legyen részese a pénzügyi jövő formálásának!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Orbán Viktor: ha rajtam múlik, soha nem lesz magyar euró
Az európai integráció szétesésével indokolta véleményét a miniszterelnök.
Nagyszabású mentőakció zajlik a Mount Everesten, több száz embert hoznak le a hegyről
Viharosra fordult az idő.
Váratlan szövetség körvonalazódik az új hidegháborúban: Európa inkább Kínát választaná Amerika helyett
Oroszország oldalán köthet ki Donald Trump.
Új jogot vezet be a kormány a lakáspiacon
Biztonságosabb lesz új lakást vásárolni.
Emelkedéssel nyit a magyar tőzsde
0,3 százalékos a plusz.
Három kamion ütközött, nagy dugó van az M0-son
M1-es autópálya felé vezető oldalon.
Két nap múlva találkozik a szakma krémje: jön az év legfontosabb energetikai konferenciája!
Itt dől el, merre tart a magyar energiaszektor.
Megjött a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Őseink nem akarják, hogy bankszámlát váltsunk
Annak ellenére, hogy ma már sok ingyenes bankszámla csomag létezik, az emberek többsége úgy tartja, hogy túl drága a számlája. Felmerül a kérdés, hogy ha elégedetlenek vagyunk és van jobb o
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.