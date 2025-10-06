  • Megjelenítés
Földbe döngölik az eurót a francia kormány bukása miatt
Földbe döngölik az eurót a francia kormány bukása miatt

Portfolio
Kifejezetten erős héten van túl a forint a dollárral és az euróval szemben is, a hazai fizetőeszköz mindkét kulcsdevizával szemben 1 százalék körül erősödött. A forint a mostani hetet is erősen indítja az euróval szemben, miközben a dollár árfolyama a 331,2-es szint körül ingadozik.
Egyetlen éjszaka alatt megbukott az a kormány, amelyik magával ránthatja egész Európát is

Egyetlen éjszakát vészelt csak át Európa vezető hatalmában az új kormány. Sébastien Lecornu mindössze egy nappal kormánya bemutatása után lemondott, újabb fejezetet nyitva Franciaország hosszan elhúzódó politikai válságában. Emmanuel Macron így ismét miniszterelnök nélkül maradt, miközben a parlamenti többség kérdése továbbra is megoldatlan. A Lecornu-kormány bukását a belső ellentétek, a jobboldali Köztársaságiak lázadása és az ellenzéki pártok által kilátásba helyezett bizalmatlansági indítványok együttesen okozták. A politikai bénultság immár a piacokat is elérte: a francia részvények és bankpapírok árfolyama esett, a kötvényhozamok emelkedtek, az euró pedig gyengült, jelezve, hogy a befektetők bizalma gyorsan fogy a francia kormányzóképességben.

Egyetlen éjszaka alatt megbukott az a kormány, amelyik magával ránthatja egész Európát is
Lemondott a francia miniszterelnök, nagyot gyengül az euró

Lemondott a nemrég megválasztott francia miniszterelnök. Emiatt fokozódik a bizonytalanság az euróövezet második legnagyobb gazdaságában. A hír hatására gyengül az euró a dollárral szemben és emelkedésnek indultak a francia kötvényhozamok.

Orbán Viktor: ha rajtam múlik, soha nem lesz magyar euró

Ha a miniszterelnökön múlik, akkor nem vezeti be Magyarország az eurót - derült ki Orbán Viktor Economx-nek adott interjújából. A beszélgetés során a kormányfő a hazai deviza stratégiai kérdései mellett a kkv-knak bejelentett 3 százalékos hitelre, a régóta ígért gazdasági talpra állásra, valamint a kormány adócsökkentési terveire is kitért.

Orbán Viktor: ha rajtam múlik, soha nem lesz magyar euró
Erősödik a dollár

A továbbra is tartó kormányzati leállás ellenére magára talált a dollár és erősödik a forinttal, valamint a többi tartalékdevizával szemben is. A zöldhasú egysége jelenleg közel 1 forintnyi árfolyam-emelkedés után jelenleg 331,8, míg az euró 1,169 dollárba kerül.

Kicsit megnyílt a magyarok pénzárcája

Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,8%-kal meghaladta az előző havit - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az egy évvel korábbihoz képest 2,4%-os a növekedés, ezzel folytatódott a bolti forgalom tétova, visszafogott, de másfél-két éve tartó bővülése.

Kicsit megnyílt a magyarok pénzárcája
Másfél éves csúcsra száguldott a forint!

Erősen kezdi a napot a hazai fizetőeszköz,

amely az euróval szemben reggel másfél éves csúcsra erősödött.

Az európai devizával szemben az árfolyam jelenleg 387,82.

A dollárral szemben egyelőre nem látszik rövid távú trend, itt az árfolyam az elmúlt napokban stabilan 331 körül alakult.

Az előző hét legfontosabb eseménye az amerikai kormányzati leállás volt, mivel a demokraták és a republikánusok nem tudtak megegyezésre jutni az egészségügyi kiadásokkal kapcsolatos kérdéseket illetően. A kormányzati leállás hatására október 1-je óta a kormányzati szervek fontos gazdasági adatokat nem tesznek közzé, ezért ezalatt az idő alatt a befektetők vakon repülnek.

A leállás miatt múlt héten csak a privát szektor közölt adatokat, a foglalkoztatottsági és beszerzésimenedzser-index adatok viszont egyaránt az amerikai gazdaság rossz állapotát jelezték.

Európában ezzel szemben csendesebb héten vagyunk túl. Bár a költségvetési kockázatok továbbra is magasak, a kontinens vezető gazdaságai a korábbi évekhez képest jobb állapotban vannak.

Sorsdöntő ítélet érkezik Magyarországról, a forintot is megrángathatják

A hazai hírek közül leginkább Orbán Viktor miniszterelnök szombati bejelentésének lehet hosszú távú hatása. A miniszterelnök tájékoztatása szerint a kkv-k számára fix 3 százalékos hitelt nyújt a kormány a Széchenyi Kártya Programon keresztül. A miniszterelnök szavaiból az is kiderült, hogy a vállalati adócsökkentésről még nem döntött a kormány, ennek kidolgozása még folyamatban van. A Portfolio kérdésére Orbán Viktor elárulta, hogy az új gazdaságpolitikai lépés jövőre 60 milliárd forintos extra kiadással jár az állami kasszából.

A héten várhatóan belföldről érkezik a forintra ható legfontosabb esemény, ugyanis

péntek este jön ki az S&P Global hitelminősítése Magyarországról.

A jelenlegi adósbesorolásunk BBB-, negatív kilátással. Ha leminősítik az országot, akkor bóvli kategóriába kerül Magyarország. Azonban erre kisebb esélyt látnak egyelőre az elemzők.

A mai nap csak néhány kisebb makroadat érkezik, ezek közül a magyar és euróövezeti kiskereskedelmi adatokat érdemes leginkább figyelni. A kérdés mindkettő esetében egyforma. Tud-e folytatódni a kilábalás, vagy pedig továbbra is idő kell ahhoz, hogy jobbra forduljanak a dolgok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Kikelt a sírból Európa legerősebb országa

Németország gazdaságát az elmúlt öt évben folyamatosan recesszió fenyegette, idén azonban megsokasodtak azok a jelek, amelyek a gazdasági növekedés beindulására utalnak. Bár a vámháború által teremtett bizonytalanság és versenyképességi hátrány némileg tompította a fellendülést segítő hatásokat, a gazdasági szereplők hangulatának javulása mutatja az irányt. A fellendülést ráadásul a német kormány élénkítő intézkedései és strukturális reformjai is segítik, amik a következő években jó eséllyel szűk 10 éve nem látott bővülést hozhatnak Európa legnagyobb gazdaságában.

Kikelt a sírból Európa legerősebb országa

