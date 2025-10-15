Sebők, Vinnai, Izer, Lóska - Egy helyen a legfontosabb banki IT és digitális vezetők!

A bankszektor top vezetői, fintech-guruk, tanácsadók, szabályozók és IT-szakértők osztják meg gondolataikat és tapasztalataikat, lehetőséget teremtve a résztvevőknek, hogy első kézből értesüljenek a legfrissebb fejleményekről és jövőbeli irányokról.

A Banking Technology 2025 konferencián a pénzügyi szektor legkiválóbb szakértői osztják meg gondolataikat. Íme néhány kiemelkedő előadónk:

Czímer Balázs, partner, McKinsey & Company

Sebők András, digitális vezető, OTP Bank

Kaliszky András, informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettes, Erste Bank Hungary Zrt.

Lóska Gergely, informatikai és innovációs vezető, K&H

Vinnai Balázs, elnöki főtanácsadó, elnök, MBH Bank, IVSZ

Jendrolovics Péter, vezérigazgató-helyettes, Gránit Bank

Nyíri József, társ-vezérigazgató, Finshape

Jendrolovics Máté, vezérigazgató, Intuitech

Kuhárszki András, ügyvezető igazgató, Omnichannel Tribe, OTP Bank

Bodnár Béla, vezérigazgató, Shiwaforce

Izer Norbert, ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank

Sallai Péter, CTO, Dorsum

Kelemen Bálint, CIO/COO, Raiffeisen Bank

Léder Tamás, Digitális üzleti kompetenciák igazgató, MBH Ban

Bartha Lajos, ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank

Ragó István, Chief Security Officer, Raiffeisen Bank Hungary

Weissmüller Gábor, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator, Citi

Halász Viktor, Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának szakértője, Nemzeti Nyomozó Iroda

Czirok László, Principal Cloud Architect, Client Team Lead, TC2

Becsei András, vezérigazgató-helyettes, alelnök, OTP Bank, Magyar Bankszövetség

Harmati László, vezérigazgató-helyettes, Erste Bank

Ginzer Ildikó, standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes, MBH Bank

Rajna Gábor, lakossági vezérigazgató-helyettes, Raiffeisen Bank

Sármay Bence, Magyarországért felelős területi vezető, Visa

A konferencia kiemelt témái között szerepelnek:

A nemzetközi és hazai digitális banki verseny alakulása

Az AI-ügynökök jelenlegi és jövőbeli alkalmazási lehetőségei a bankszektorban

Gyakorlati példák és tapasztalatok az AI és digitalizáció területéről

Innovációk a pénzforgalomban, beleértve a qvik rendszert, kártyás újításokat és a digitális jegybankpénzeket



A digitális bankolás szabályozási környezetének várható változásai

Stratégiák a folyamatosan fejlődő csalási módszerek elleni védekezésre

Ne maradjon le erről a kivételes lehetőségről, hogy első kézből értesüljön a bankszektor és a fintech világ legújabb fejleményeiről! Regisztráljon most a Banking Technology 2025 konferenciára, és legyen részese a pénzügyi jövő formálásának!

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images