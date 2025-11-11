  • Megjelenítés
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
Bank

A Banco Popolare és a Sopron Bank után idén a Polgári Bankot is megvásárolta a MagNet Bank, amelyet az egyetlen budapesti székhelyű takarékszövetkezetként éppen 30 éve alapított másodmagával Fáy Zsolt. A magát közösségi bankként meghatározó hitelintézet elnöke a Portfolio-nak elárulta: egy-két éven belül tőzsdére szeretnék vinni a MagNetet, ugyanakkor a növekedés mellett az értékeikhez is ragaszkodnak - ezekről, sőt, egy "másik életéről" is beszél interjúnkban a bankelnök.

Portfolio: A Banco Popolare 2013-as és a Sopron Bank 2022-es után az egyik legkisebb hazai hitelintézetet, a Polgári Bankot is megvásárolta a MagNet Bank. Kimerültek ezzel a felvásárlási lehetőségek a magyar bankpiacon?

Fáy Zsolt: Igen, úgy látom, hogy bár működnek még a MagNetnél kisebb bankok és bankfióktelepek a magyar piacon, ezek nem eladók. Reálisan már nincs bankméretű célpont a szemünk előtt, így az akvizíciós történetünk a Polgári Bankkal teljessé vált. Illetve, szeretnénk megint jobban befelé is koncentrálni, növekedni: kapcsolatokban, ügyféltudatosságban, társadalmi hatásban.

Mit ad hozzá a Polgári Bank a MagNet Bank profiljához és tevékenységéhez? 2024 végén a MagNet 379 milliárd, a Polgári Bank pedig 60 milliárd forintos mérlegfőösszeggel rendelkezett.

A Polgári Bank egy jól működő regionális hitelintézet, amely Debrecen, Eger, Miskolc és Nyíregyháza környékére koncentrálja tevékenységét. Ezek olyan banki pontok, ahol az ügyintézők és az ügyfelek között kifejezetten erős a személyes kapcsolat. Mi ebbe a szövetbe szeretnénk kapcsolódni, nem egyenbankként, hanem közösségi partnerként. Számunkra ez kiváló lehetőség arra, hogy Kelet-Magyarországon is elérjük az ügyfeleket, miután 2021–2022-ben a Sopron Bank megvásárlásával az ország nyugati felében erősödtünk. A MagNet és a Banco Popolare korábban kifejezetten a fővárosra fókuszált,

a két utóbbi akvizícióval tehát jelentősen bővült a vidéki jelenlétünk, fiókhálózatunk pedig már hamarosan közel 30 helyszínen érhető el.

A folyószámla-szolgáltatásokat kizárólag digitális modellben is lehet nyújtani, a lakossági, mikro- és kkv-hitelezéshez azonban elengedhetetlen a fiókhálózat az ügyfelek személyes eléréséhez. De a Polgári Bank nemcsak számokat hoz a MagNetbe, hanem fontos értékeket is: lokális beágyazottságot és emberi közelséget, a személyes bankolás emberi arcát.

Magnet Bank_013

Beolvasztják a Polgári Bankot, vagy leánybankként működtetik tovább?

A felvásárlás lezárult, jelenleg leánybankként működik a bank. A beolvasztás helyett jogilag egyszerűbb megoldást, az állomány-átruházást választottuk, ahogyan a Sopron Bank esetében is tettük. A Polgári Bank teljes ügyfélállományát 2026. első negyedévében tervezzük átemelni a MagNet Bank mérlegébe. Minden szerződés az eddigi kondíciókkal marad érvényben, az ügyfeleknek ezzel nem lesz teendőjük, és onnantól hozzáférhetnek a MagNet többletszolgáltatásaihoz és digitális megoldásaihoz – elsősorban a mobilbankhoz és mobilfizetéshez, amellyel a Polgári Bank nem rendelkezik. Papírhegy és sorban állás helyett, kényelmesebb, távolról is elérhető banki kapcsolat új, közösségibb banki megoldásokkal, értékekkel, történetekkel.

Mi motiválja a MagNet Bank akvizíciós gondolkodását? Céljuk, hogy univerzális nagybankká váljanak, vagy inkább a méretgazdaságosság fenntartása a fő szempont?

Az egészséges növekedés mellett az értékeinkhez még inkább ragaszkodunk. Amikor az értékalapú közösségi banki modellel elindultunk, azt gondoltam, hogy ez a forma óriási növekedési potenciállal bír, de később kijózanodtunk. Tagjai vagyunk az értékalapú bankok nemzetközi szervezetének, a Global Alliance for Banking on Values (GABV)-nek, és azt látjuk, hogy még a nálunk nagyságrenddel nagyobb holland tag, a Triodos Bank is csupán 1% körüli részesedéssel rendelkezik saját piacán.

Kétlem, hogy Magyarországon a közösségi bankolásra az ügyfelek akár 10–20%-a igényt tartana.

A jövedelmezőségnél is fontosabbnak tartjuk, hogy legyenek a magyar piacon olyan kisebb bankok, amelyek professzionális kompetenciákkal szolgálják ki akár a kisebb ügyfelek speciális igényeit és különböző niche piacokat. A MagNet hitelezési tevékenységében több ilyen terület megtalálható – a Waldorf iskoláktól a filmgyártáson át egészen a zálogházak finanszírozásáig. A közösségi banki lét része az is, hogy az Andrássy úti székházunk a civil szervezetek különféle rendezvényei számára ingyenesen rendelkezésre áll. A mi motivációnk nem az, hogy univerzális nagybankká váljunk, hanem hogy emberi léptékben, helyi szinten is hitelesen és függetlenül, az ügyfeleinket bevonva, velük együtt gondolkodva működhessünk.

Magnet Bank_003

Az említett ügyfelek, illetve szektorok olyan szegmensek, ahová a nagybankok nem merészkednek be?

Mi szívesen kitanulunk számunkra érdekes niche piacokat, mint például a hazai filmgyártás hitelezése vagy épp az alternatív iskolák finanszírozása.

Ez a hozzáállás kifizetődik lévén, hogy hagyományosan nulla hitelezési veszteséggel finanszírozzuk ezeket a területeket. Olyan piacokról beszélünk, amelyek éves szinten néhány milliárd forint finanszírozási igénnyel bírnak. Ezeket a piacokat szakértő munkatársaink alaposan ismerik, míg a nagybankok számára méretük és egyedi sajátosságaik miatt nem éri meg erőforrást allokálni rájuk. Jó példa erre a Waldorf iskolák hitelezése: a nagybankok 2008 környékén attól tartottak, hogy nemfizetés esetén el kell adniuk az iskolaépületeket, és a szülők majd a bank előtt fognak tüntetni. Míg a nagybankok elsősorban az ingatlant vizsgálták, mi azt nézzük, hogy a szülői közösség mennyire elkötelezett egy megemelt tandíj fizetésére, amennyiben az állami támogatási rendszer vagy az iskola anyagi helyzete rosszabbra fordulna. Az óbudai Waldorf Iskola példája azt mutatta, hogy a számításunk bevált: a szülők elkötelezetten az iskola mellé álltak akkor is, amikor a támogatási környezet zordra fordult. Ugyanígy niche területnek tekinthető szektortól függetlenül a relatíve kisebb hitelek egyedi ügyféligényekre szabott, adott esetben struktúrált megközelítése, melyek a nagybankoknál méretgazdaságossági megfontolások miatt jellemzően kevésbé életszerűek.

Tervezik a tevékenységi kör bővítését? A MagNet jelenleg például nem nyújt befektetési szolgáltatásokat.

Gondolkozunk ezen, mivel meglévő ügyfélkörünk részéről valószínűleg volna igény rá, illetve ebben az eszközosztályban is lenne tere az értékalapú filozófiát leképező termékek kínálatának. A fő fókusz azonban továbbra is a betétgyűjtésen és a hitelezésen marad. Ha már a tőkepiaci jelenlétre utalt, elárulom:

jelenlegi terveink szerint a következő egy-két évben tőzsdére szeretnénk lépni. Bár végleges döntés még nincs, komolyan fontolgatjuk a lépést.

Mi lenne a tőzsdére lépés célja?

A nagyobb transzparencia megteremtése, a tőkebevonás, a jelenlegi osztott tulajdonosi szerkezet továbbvitelének lehetősége, valamint a tulajdonosi likviditás növelése egyaránt szerepel a szempontjaink között. Hiszünk benne, hogy a tőzsdei jelenlét alapvetően több előnnyel jár, mint kihívással. Mi ez ide vezető úton még a kezdeti stádiumban járunk, és nem döntöttük el, hogy technikai bevezetésről vagy tőkeemeléssel egybekötött tőzsdére vitelről lesz-e szó. Ha tőzsdére lépünk, azt nem csak a növekedés, hanem a közösségi tulajdon erősítése miatt is tennénk.

Magnet Bank_010

Hogy fest jelenleg a tulajdonosi szerkezet?

Három nagytulajdonos – Rostás Attila, Salamon János és jómagam – rendelkezünk 70% feletti tulajdonrésszel. A fennmaradó hányadon más befektetők, döntően a MagNet Bank munkavállalói osztoznak.

Az elmúlt 5–10 évben az ESG-szemlélet a bankpiacon is előtérbe került. Nem érzi úgy, hogy emiatt a közösségi banki modell ma már kevésbé tűnik különlegesnek, mint a kezdetekkor?

Az ESG csupán egy szelete a közösségi banki eszmének.

Mi már akkor a hatásunkról beszéltünk, amikor még nem volt rá rövidítés.

Az ESG mára tényleg mérce lett, és fontos kockázatalapú megközelítési rendszer, de talán mondhatom, a közösségi bankolás több is ennél: nemcsak arról szól, hogyan „ne ártsunk”, hanem arról, hogyan vegyünk figyelembe a gazdasági hatásunk mellett más társadalmi, környezeti szempontokat, hogy valóban jót tegyünk. Számos értékalapú bank működik a világban, a GABV tagjai között kifejezetten ESG-orientált zöld bankokat is találunk. Mi azonban nemcsak zöld, de annál erősebb társadalmi fókusszal is működünk, amit többféle közösségi banki termékkel és programmal, példaként a Közösségi Adományozási Programmal és a Segítő Bankkártya Programmal tudunk elsősorban megvalósítani. Ezekben a konkrét programokban nem a felsővezetés preferenciái, hanem maguk az ügyfelek döntik el, kiket támogasson a bank. Nyugat-Európában az adományozás kultúrája fejlettebb, Magyarországon viszont még gyerekcipőben jár. Örömmel látom, hogy a multinacionális cégeknél is egyre gyakoribbak az adományozási programok – igaz, méretükhöz képest kisebb volumenben. A mi esetünkben viszont ez jelentős méretben zajlik: évente mintegy 150 millió forint sorsáról dönthetnek ügyfeleink, akik mintegy 70%-os arányban vesznek részt hasonló programjaikban. A Segítő Bankkártya Programban mintegy 400 civil szervezet közül választják ki, hogy a fizetési tranzakcióik során kiket kedvezményeznek. Így a fontos különbség talán annyi, hogy mi nem szabályzatokban és politikában keressük a fenntarthatóságot, hanem az emberi döntésekben. A mi ügyfeleink nem passzív „felhasználók”, hanem tényleges partnerek, társak: ők döntik el, melyik civil szervezetet támogatja a bank, és ezzel valódi társadalmi hatást hoznak létre.

A digitalizáció is viszonylag korán a MagNet fókuszterülete volt. Hol tartanak most a fejlesztésekben?

Az alapszakmám informatikus, ezért a kezdetektől fontosnak tartottam, hogy a digitalizációban élen járjunk. Ma a mobilbanki összehasonlításokban általában nem szereplünk az élmezőnyben, ennek azonban az az oka, hogy nem nyújtunk befektetési szolgáltatásokat. Ettől függetlenül a mobilbanki applikációnk tudása megegyezik a nagybankokéval – ma például már DÁP-pal is be lehet hozzánk is jelentkezni.

Jelenleg a közösségi banki funkciók mobilapplikációba való átültetése a fejlesztéseink fő iránya,

ezek most még csak az internetbankban érhetők el. A célunk az, hogy a MagNet digitális felülete is tükrözze azt, ami a személyes térben már működik: egy emberi, átlátható, közösségi pénzügyi ökoszisztémát.

Idén 30 éves a MagNet Bank. Melyek voltak Ön számára ennek a három évtizednek a legfontosabb mérföldkövei?

Szinte napra pontosan 30 évvel ezelőtt, 1995. november 7-én alapítottuk meg az egyetlen budapesti székhelyű takarékszövetkezetet, a HBW Expresst. 28 évesen rögtön én lettem az elnöke; üzleti modellünk akkor az expressz gyorsaságra épült. 2008-ban új tulajdonosként beszállt hozzánk a spanyol Caja Navarra, ekkor alakultunk át bankká, és ekkor vettük át a közösségi bank eszméjét is az üzleti működésbe, éppen tőlük. Náluk egyébként már akkor mintegy 2200 civil szervezet közül lehetett választani.

Magnet Bank_006

Van Önnek egy permakultúrás „másik élete” is. Mennyire szemléli ezt egységben a bank missziójával?

A Covid idején félig leköltöztem a Balatonra, és Somogy megyében vásároltunk egy kisebb területet zöldség- és gyümölcstermesztésre, ellenőrzött ökológiai gazdálkodás céljából. A 40 centiméteres termőtalajt néhány éven belül 60–80 centiméterre szeretnénk növelni, a gyümölcsfákat ezután fogjuk kiegészíteni a zöldségtermesztéssel. Úgy gondolom, hogy

a nagyüzemi mezőgazdaságban ugyanúgy nincsen minden rendben, mint a nagyüzemi bankolásban sem.

Ahogy a MagNet Bank számomra kezdetben egy társadalmi kísérlet volt, ami mára bizonyított, úgy most a permakultúra is egy mezőgazdasági kísérlet.

A cikk megjelenését a MagNet Bank támogatta.

Fotók: Mónus Márton / Portfolio

