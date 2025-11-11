  • Megjelenítés
Megszólalt a Magyar Bankszövetség: értetlenül állnak Nagy Márton adóemelési javaslata előtt
Bank

Megszólalt a Magyar Bankszövetség: értetlenül állnak Nagy Márton adóemelési javaslata előtt

Portfolio
A banki extra terhek emelése a teljes magyar gazdaságot sújtja, tovább fékezi a magyar gazdaság növekedését és rontja hazánk megítélését - figyelmeztetett a Magyar Bankszövetség, miután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, hogy a bankok extraprofitadó-terhét 370 milliárd forintra duplázná meg jövőre.

A szervezet közleménye szerint

a Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt,

hiszen a pénzügyi közvetítőrendszer eddigi súlyos túladóztatásának következményei világosan látszanak Magyarország kedvezőtlen gazdasági mutatóin.

A Magyar Bankszövetség az úgynevezett extraprofitadó 2022-es, eredetileg két évre tervezett bevezetésekor is jelezte, hogy az intézkedés nemcsak a bankok eredményességét rombolja, de jelentősen rontja a teljes magyar gazdaság helyzetét és kilátásait. Az intézkedés bevezetésekor 18%-os irányadó kamatszint mostanra 6,5%-os szintre csökkent,

ezzel az extraadó indokoltsága is megszűnt, ezért azt nem megemelni, hanem kivezetni kellene.

A hazai bankok több alkalommal kifejtették, hogy a többszáz milliárd forintnyi hagyományos adó felett kirótt extra teher mélyen és károsan avatkozik be a pénzügyi közvetítőrendszer piaci folyamataiba, ezáltal nemcsak a szektor hatékonyságát és nemzetközi versenyképességét rontja, de aláássa a magyar gazdaságba vetett befektetői bizalmat is.

A bankokra vonatkozó adó- és szabályozórendszer és gyakori változtatásai közvetlen okként magyarázzák az elmúlt évek kedvezőtlen gazdasági tendenciáit,

beleértve a beruházások alacsony szintjét, a tartósan magas inflációt és a növekedés elmaradását.

A magyarországi bankok már 2025-ben is a hagyományos adókon kívül 842 milliárd forintot fizetnek az államkasszába különadó, extraprofitadó és tranzakciós illeték formájában a költségvetési előirányzat szerint (Forrás: 2025. évi költségvetés), és ez az összeg nem tartalmazza a többször meghosszabbított kamatstop, az ATM telepítési kötelezettség és a tervek szerint jelentősen emelkedő ingyenes készpénzfelvételi limit további több tízmilliárdos hatását.

A Magyar Bankszövetség hangsúlyozza, hogy a gazdasági növekedés serkentése egyetemes érdek, ehhez szükséges a hitelállomány növelése, ezért is vesznek részt a hazai bankok az állami támogatott programok lebonyolításában.

A most tervezett intézkedés azonban ellentétes a hazai gazdasági szereplők és a lakosság érdekeivel, rontja hazánk megítélését, emellett újabb indokolatlan előnyben részesíti a Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást nyújtókat, ezért

a Bankszövetség határozottan ellenzi azt.

- zárul a szervezet közleménye.

