Nagy bejelentést tesz az MBH Bank

A társaság tőzsdei terveiről tart sajtótájékoztatót hétfőn 14 órától az MBH Bank, az eseményről a Portfolio élőben tudósít.
  • A bank 2019. június 17-e óta van jelen a tőzsdén, amikor is jogelődje, az MKB Bank az Európai Bizottság elvárásának eleget téve bevezette részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére. Az MKB Bank nehéz szanálási, majd szerkezet-átalakítási időszakon volt túl akkor, a kapott állami támogatásért cserébe írták elő számára a tőzsdei jelenlétet.
  • Az ezt követő négy évben érdemi részvény-adásvétel nem történt a részvényekkel a tőzsdén.
  • 2023.április 30-án megvalósult az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. fúziója, május 1-jétől a létrejött hitelintézet MBH Bank Nyrt. néven, új, egységes arculattal folytatta tevékenységét.
  • 2023 augusztusában 831 ezer A” sorozatú, egyenként 1000 forint névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvényt vezetett be az MBH Bank a tőzsdére, ettől a hónaptól beszélhetünk némileg aktívabb, de még mindig nagyon alacsony forgalmú kereskedésről a bank részvényeivel.
  • Jelenleg a bank 323 millió darab, tőzsdére is bevezetett részvénnyel rendelkezik, jelenlegi állapot szerint 5680 forint az árfolyam, ami 1832 milliárd forint piaci kapitalizációt jelent. Ez a szeptember végén 1207 milliárd forintra rúgó saját tőke alapján 1,5-szeres P/BV-t takar, persze rendkívül kis forgalom és alacsony likviditás mellett.
