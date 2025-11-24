Putyin megtörte a csendet: véleményt mondott a béketervről az orosz elnök

A Kreml által kiadott összefoglaló szerint Putyin különbséget tett az eredeti 28 pontos amerikai béketerv és annak esetleges, európai közreműködéssel Genfben átdolgozott változata között.

Vlagyimir Putyin megjegyezte, hogy ezek a javaslatok abban a változatban, amelyet áttekintettünk, összhangban vannak az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozón folytatott megbeszélésekkel, és elvben felhasználhatók a végső békés rendezés alapjaként

– közölte a Kreml, utalva Putyin és Donald Trump augusztusi találkozójára.

Bár a közlemény ezt nem említi, de szinte biztosra lehet venni, hogy Putyinnak az eredeti, moszkvai javaslatok alapján kidolgozott béketervet támogata, nem pedig a hétvége során átdolgozott verziót.

Erdogan a beszélgetés során felajánlotta Törökország segítségét a közvetlen orosz-ukrán kapcsolat létrehozásához, hogy "igazságos és tartós békét" lehessen elérni. A török vezető ismét felvetette Isztambult mint lehetséges helyszínt a tárgyalásokhoz.

