Kemény ultimátumot kapott Brüsszel: Washington olyan követelésekkel állt elő, amelyek felforgathatják az európai gazdaságot

Washington gyorsabb végrehajtást sürget, és azt szeretné, hogy az EU vonjon vissza több amerikai céget érintő szabályt.

Az uniós oldal ugyanakkor újabb mentességeket próbál kiharcolni a 15 százalékos amerikai vám alól, és figyelmeztet az európai termékeket érintő amerikai vizsgálatok lehetséges következményeire.

A találkozó előtt uniós diplomaták „őszinte hangvételre” számítottak, ami a brüsszeli megfogalmazása a kemény, de nem konfliktusos tárgyalásoknak.

A háttérben az áll, hogy Ursula von der Leyen és Donald Trump júliusban kötött megállapodása az EU-ban sok kritikát váltott ki. A 15 százalékos amerikai vám nagyjából minden uniós termékre érvényes, míg Brüsszel cserébe eltörölte a legtöbb amerikai importra kivetett vámját.

Az Európai Parlament januárban szavaz a szövegről, és egy 18 hónapos felfüggesztési klauzulát is átírna a javaslatba. Ez jóval lassabb menetrend, mint amit a Trump-adminisztráció elvárna.

Az EU igyekszik egységesen fellépni. A tagállamok listát visznek Washingtonnak azokról a termékekről – például bor, szeszes italok, tésztafélék –, amelyekre mentességet szeretnének a 15 százalékos vám alól. A Bizottság számára ez kiemelt cél. Az EU-t ugyanakkor továbbra is aggasztja az amerikai acél- és alumíniumvámok kiterjesztése.

A 50 százalékos terhek már most több száz derivált termékre vonatkoznak, és a folyamatban lévő konzultáció alapján ez a lista tovább bővülhet.

Külön feszültségforrás az amerikai vizsgálatok sora is. Washington több európai ágazatot – például a gyógyszeripart, a félvezetőket és az orvostechnikai eszközöket – is górcső alá vett. Uniós diplomaták szerint ezek a lépések szembemennek a nyári egyezség szellemével. A tárgyalásokon szó lesz az EU által ígért, 600 milliárd eurós amerikai beruházási vállalásról is, amelyet valójában a magánszektor valósíthat meg, nem a brüsszeli intézmények.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy Trump visszatérése óta Washington folyamatos nyomást gyakorol Európára, miközben hevesen kritizálja az uniós digitális szabályozást. Brüsszel azonban nem lassított, és az elmúlt hetekben trösztellenes eljárásokat indított az Amazon és a Microsoft ellen, valamint közel hárommilliárd eurós bírságot szabott ki a Google-re. Az amerikai fél ezeket a lépéseket is napirendre veheti a hétfői egyeztetéseken.

Címlapkép forrása: EU