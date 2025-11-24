Megszólalt a Concorde a DH Group gyorsjelentése után

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

A 2025 harmadik negyedévében a DH Group konszolidált árbevétele 12,7 milliárd forintra nőtt, ami 28 százalékos éves és 5 százalékos negyedéves bővülésnek felel meg. Az EBITDA 1,82 milliárd forintra emelkedett, 36 százalékkal múlva felül az egy évvel korábbi szintet. Ennél is beszédesebb a „tisztított core” mutató: a tisztított core EBITDA 1,93 milliárd forint lett, ami 85 százalékos éves és 17 százalékos negyedéves növekedés, vagyis az alaptevékenység jövedelmezősége látványosan javult.

Az üzemi eredmény (EBIT) 1,5 milliárd forintot ért el, 48 százalékkal többet, mint egy éve, miközben a pénzügyi eredmény is kedvezőbben alakult a magasabb pénzügyi bevételeknek köszönhetően. A jelentett nettó eredmény 1,08 milliárd forint lett, ami 60 százalékos éves növekedés, bár negyedéves alapon 14 százalékos visszaesést mutat a kiugró második negyedév után. A tisztított core nettó profit 1,27 milliárd forintra ugrott, 153 százalékkal meghaladva a tavalyi harmadik negyedéves szintet, és 39 százalékkal felülmúlva az idei második negyedév eredményét.

Az első kilenc hónapban a társaság már 4,9 milliárd forint tisztított core EBITDA-t és 2,8 milliárd forint tisztított core nettó eredményt ért el, amivel már most túlszárnyalta a tavalyi teljes éves profitot – innen emelt a menedzsment a 2025-ös célokon.

Regionális bontásban továbbra is Olaszország a növekedés motorja. Itt a bevétel 29 százalékkal 6,5 milliárd forintra nőtt, az EBITDA pedig 65 százalékkal bővült, a marzs pedig 17 százalékra kapaszkodott, ami rekordközeli szint. Lengyelországban a kamatcsökkentési ciklus és az élénkülő jelzálogpiac kezdi éreztetni a hatását: az árbevétel 46 százalékkal emelkedett, a lengyel EBITDA 92 millió forint lett, ami 21 százalékos éves növekedés.

A magyar piac képe ennél vegyesebb. A hazai bevétel 1,82 milliárd forint volt, 23 százalékkal alacsonyabb a tavalyi magas bázisnál, ugyanakkor az EBITDA gyakorlatilag változatlanul 602 millió forint körül alakult, így a hazai marzs 33 százalékra emelkedett. A Concorde értékelése szerint a magyar közvetítési aktivitást egyre inkább az Otthon Start Program határozza meg, amely a harmadik negyedévtől kezdve látványosan felpörgette a lakástranzakciókat. Ennek eredményeként a DH Group irodáiban realizált jutalékbevételek 29 százalékkal nőttek éves és 24 százalékkal negyedéves alapon.

A közvetített hitelvolumen 330,5 milliárd forint volt a negyedévben, ami 29 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet, ugyanakkor 3 százalékkal alacsonyabb a második negyedévinél. A magyar piacon 33,3 milliárd forintnyi hitelt közvetített a csoport, ami 4 százalékos éves növekedést mutat, míg Lengyelországban 131,6 milliárd, Olaszországban pedig 165,6 milliárd forintnyi hitel originationről számoltak be. Utóbbi két piacon a kamatcsökkentések és a javuló makrokörnyezet tartják fenn a növekedést, hasonló pálya rajzolódik ki, mint amit Olaszországban egy évvel korábban láthattunk.

A negyedév egyik fontos profitdriverét az ingatlanportfólió monetizálása jelentette: az év első három negyedévében 1,4 milliárd forintnyi ingatlaneladás zárult le, további 1,5 milliárd forintnyi szerződés már aláírt állapotban van. A teljes, 4,8 milliárd forint értékű portfólióból a következő évben további mintegy 1,9 milliárd forintnyi értékesítéssel számol a társaság, ami érdemben támogathatja a jövő évi eredményeket is.

A menedzsment a kedvező piaci környezetre és a vártnál jobb első három negyedéves számokra reagálva megemelte a 2025-ös tisztított core EBITDA- és eredményvárakozását, az eredeti sávok közepéhez képest nagyjából 15, illetve 34 százalékkal.

A Concorde az új piaci dinamika és a vártnál erősebb számok miatt felülvizsgálja modelljét, ezért a DH Group részvényére korábban érvényes 1 137 forintos 12 hónapos célárat és a semleges ajánlást „felülvizsgálat alatt” státuszra módosította.

A Duna House árfolyama a jelentést követően 1,1 százalékot emelkedett, míg idén 46,3 százalékos pluszban van.

Címlapkép forrása: Getty Images

