Szép csendben omlik a kártyavár Oroszországban: apad az államkassza, itt a brutális szám

A Reuters becslése alapján
Oroszország novemberi állami olaj- és gázbevétele nagyjából 35%-kal zsugorodhat,
és körülbelül 520 milliárd rubelre csökkenhet az egy évvel korábbi szinthez képest.
A visszaesést az olajár esése és a rubel erősödése magyarázza. A bevételkiesés különösen fájó Moszkvának, mivel Oroszország 2022 februárja óta jelentősen növelte védelmi és biztonsági kiadásait az Ukrajna ellen indított hadművelet nyomán.
Az olaj- és gázszektor a Kreml legfontosabb finanszírozási forrása, a szövetségi költségvetés bevételeinek mintegy egynegyedét adja.
A nyereségalapú adókból származó bevétel októberhez képest is 7,4%-kal csökkenhet, a ciklikus befizetéseket nem számítva.
Az első 11 hónapban az olaj- és gázbevételek összesítve 22%-kal eshetnek, 8 ezermilliárd rubelre. A Reuters számításai szerint az adóztatásnál figyelembe vett orosz olajár január–novemberben 57,3 dollár/hordóra süllyedt a tavalyi azonos időszak 68,3 dollár/hordóról. Ugyanebben az időszakban a rubel a dollárral szemben 91,7-ről 81,1-re erősödött. A Pénzügyminisztérium december 3-án teszi közzé saját becsléseit.
Ukrajna és nyugat-európai támogatói többször jelezték, hogy Oroszországot gazdaságának gyengítésével akarják rábírni a háború befejezésére. Az amerikai pénzügyminisztérium november 17-én közölte, hogy
a Rosznyefty és a Lukoil ellen bevezetett amerikai szankciók már csökkentik Moszkva olajbevételeit, és hosszabb távon várhatóan az értékesített orosz olaj mennyiségét is mérséklik.
Vlagyimir Putyin ugyanakkor többször hangsúlyozta, hogy Oroszországot semmire sem lehet rákényszeríteni; szerinte a szankciók bár fájdalmat okoznak a gazdaságnak, az ország a Nyugat nélkül is képes túlélni.
A Pénzügyminisztérium eredetileg 10,94 ezermilliárd rubel olaj- és gázbevétellel számolt az idei évre, ám az olajár esése miatt múlt hónapban 8,65 ezermilliárd rubelre csökkentette előrejelzését. Tavaly 11,13 ezermilliárd rubel volt az olaj- és gázbevétel. A novemberre várt 520 milliárd rubel mintegy 6,59 milliárd dollárnak felel meg.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
