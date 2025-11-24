  • Megjelenítés
Kozovoi: Európa az utolsó békeévét éli, már megindult a provokáció
Andrei Kozovoi orosz származású szakértő szerint Európa „az utolsó békeévét” éli, mert Vlagyimir Putyin már egy új európai háború lehetőségében gondolkodik. Úgy vélte, hogy a nyugati fegyverszállítás önmagában nem tarthatja fenn Ukrajna védelmét, és a kontinens előbb-utóbb kénytelen lesz szembenézni a csapatküldés kérdésével. A professzor azt mondta, az orosz elnök élete végén kész mindent végigvinni, ezért csak erősebb katonai ellensúly teremthet valódi változást.

Putyin elnökben erős társadalmi revansvágy élhet, mivel rendkívül szegény, rossz körülményekből indult, és fiatal KGB-sként valószínűleg lenézték származása miatt – mondta el Andrei Kozovoi orosz származású történész, a Lille-i Egyetem professzora, és a szovjet–orosz történelem, valamint a titkosszolgálatok szakértője. A L'Expressnek adott interjújában úgy értékelte, hogy az orosz államfő ezért akarja magát folyamatosan műveltnek és történelemtudónak mutatni; szerinte emiatt idéz nagy lelkesedéssel klasszikus orosz szerzőket, még ha téves történeti értelmezésekkel is él. Hozzátette, hogy Putyin családi önképében egyedül nagyapja, a Kremlben szakácsként dolgozó Szpiridon tölti be a valódi hősszerepet.

A háború jövőjével kapcsolatban Kozovoi határozott pesszimizmust fogalmazott meg, és azt mondta:

Európa „az utolsó békeévét” éli.

Úgy érvelt, hogy a nyugati fegyverszállítás önmagában nem elég az ukrán védelem fenntartásához, és Európa előbb-utóbb kénytelen lesz szembenézni a csapatküldés kérdésével, hacsak nem kész feladni Ukrajnát. Kozovoi azt állította, hogy

Putyin már egy új európai háború képében gondolkodik, amit szerinte a drónprovokációk és a hibrid eszközök is jeleznek.

Úgy vélte, hogy az orosz elnök élete végén kész mindent végigvinni, és korábbi nyilatkozatai — például az Oliver Stone-nak tett megjegyzés a kubai rakétaválságról — megerősítik ezt a logikát.

Azt mondta, valódi változás csak erősebb katonai ellensúly mellett képzelhető el.

A társadalmi helyzetet értékelve Kozovoi arról beszélt, hogy Moszkva és Szentpétervár valóban passzívnak tűnik, de szerinte a tiltakozás csírái vidéken tovább élnek. Azt mondta, hogy a Navalnij elleni megtorlás elrettentette az embereket, mégis vannak helyi megmozdulások, például az infláció vagy az adóemelések miatt, netán a „szuverén internet” ellen. A professzor szerint a közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy

a lakosság többsége nem akar háborút, és a fiatal generáció békét sürget.

Azt is mondta, hogy nagy tömegű tiltakozásra nem számít; szerinte a rendszer összeomlását inkább Putyin halála utáni palotaforradalom hozhatja el. Zárásként kijelentette: Európának nem félnie kell Putyintól, hanem katonailag meg kell erősítenie Ukrajna támogatását, mert különben Európa hosszú békéje valóban véget érhet.

