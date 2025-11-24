  • Megjelenítés
900 fős leépítés Romániában a Daciánál, más országba költöztetik a gyártást
Románia legnagyobb autógyártója, a Dacia közel 900 dolgozótól válna meg önkéntes távozási program keretében. A lépés mögött az anyavállalat, a Renault stratégiai döntése áll: a gyártókapacitásokat fokozatosan Marokkóba helyezik át az alacsonyabb bérköltségek miatt - közölte a Profit.ro.

A Dacia átfogó átszervezésre készül:

mintegy 900 alkalmazott távozhat.

A vállalat önkéntes leépítési programot hirdetett, külön juttatásokkal azoknak, akik vállalják a kilépést.

A romániai üzemben évek óta csökken a létszám. 2019-ben még csaknem 14 800-an dolgoztak a gyárban, tavalyra azonban ez a szám nagyjából 11 ezerre mérséklődött. A mostani kör tovább erősíti ezt a negatív trendet.

Az időzítés különösen feszült, mert a szakszervezetek éppen béremelésért küzdenek. Tavaly nettó 1000 lejes emelést követeltek, végül bruttó 700 lejben állapodtak meg.

A Dacia-gyár dolgozóinak keresete romániai összevetésben továbbra is kedvező. Míg az országban a nettó minimálbér 4200 lej (kb. 316 ezer forint), a gyár munkásainak átlagbére 8000 lej körül alakul (hozzávetőleg 602 ezer forint havonta). A Dacia-modellek árversenyképességében kulcsszerepe volt a viszonylag alacsony bérköltségnek.

A termelési átszervezés mögött szélesebb stratégiai megfontolások állnak.

A Dacia tulajdonosa, a francia Renault egyre inkább a marokkói gyártóbázisokra támaszkodik, ahol a munkaerőköltség a romániai szintnél is alacsonyabb.

A Tangerben és Casablancában működő üzemekben az idei évben már mintegy félmillió autó készül.

A vállalat elköteleződését jelzi, hogy François Provost, a Renault vezérigazgatója nemrég Rabatban tárgyalt, és olyan megállapodást írt alá a helyi hatóságokkal, amely 2030-ig 7500 új munkahely létrehozását irányozza elő a marokkói bázisokon. Mindez arra utal, hogy a francia autógyártó hosszú távon Afrikában bővítené kapacitásait, ami kedvezőtlen kilátásokat jelezhet a romániai üzem számára.

