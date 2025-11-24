Aggódik a befolyásos ukrán képviselő: ez a béke egy újabb háborúhoz fog vezetni

A politikus arról beszélt az interjúban, hogy szerinte a nemzetközi közösségnek nem szabadna elfogadnia ezt a tervet, mivel lényegében az „áldozat megbüntetéséről” van szó benne. Az esetleges területcserékről határozott véleményen volt:
Nem arról van szó, hogy a békéért cserébe átengedjük a területeket, mert nem lesz békénk, ha egyszerűen átadjuk az ukrán területeket az agresszornak. Több háborúnk lesz
– hangsúlyozta.
Hozzátette, hogy szerinte ez „egy időzített bomba, amelyik bármikor felrobbanhat”. Amennyiben nem lesz „igazságos béke”, akkor nem lesz valódi megoldás sem a konfliktusban.
A béke, amelyet Ukrajna területek átadásával érhetünk el, csak egy rövid távú pillanat lesz, amely csak további veszteségekhez vezet mindannyiunk számára
– zárta.
A múlt héten kiszivárgott amerikai békejavaslat 28 pontot tartalmazott, köztük olyanokat is, mint az ukrán hadsereg létszámának korlátozása 600 ezer főben. Sokan úgy vélték, hogy a terv az orosz érdekeket szolgálja ki, és lényegében az ukránok kapitulációját készíti elő. November 23-án a svájci Genfben tárgyaltak egymással az amerikaiak és az ukránok, ahol több pontban is módosítást javasoltak, ezt az Egyesült Államok nyitottan fogadta.
Címlapkép forrása: Mykyta Kuznetsov/Gwara Media/Global Images Ukraine via Getty Images
