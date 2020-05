Nincs vége a forint vesszőfutásának - a részvénypiacok túlzottan optimistának tűnnek

A jelenlegi piaci környezetben az aktívan kezelt abszolút hozamú alapok jelentősége felértékelődhet, hiszen a koronavírus-krízis elhúzódó bizonytalanságot jelent a tőzsdék számára, ezért fokozott óvatosság indokolt a részvénybefektetések terén. A következő időszakban folytatódhat a hazai fizetőeszköz mérsékelt, trendszerű gyengülése, mindez jól jöhet a megtépázott hazai turisztikai szektornak. Andreskó Máriával és Pál Rolanddal, a Generali Triumph Abszolút Hozamú Származtatott befektetési alap portfólió menedzsereivel beszélgettünk a tőkepiaci kilátásokról, befektetési stratégiájukról.

Mi az elmúlt két hónap legfontosabb tapasztalata az alapkezelőnél? Hogyan működik most a napi munkavégzés?

Andreskó Mária: Bár a piacok zuhanása miatti vagyonvesztés a Generali Alapkezelőt sem kerülte el, a stabil, hosszabb távon gondolkozó ügyfélkörünknek köszönhetően abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy jelentős tőkekiáramlás nem történt a kezelt portfólióinkból, csak a megváltozott kockázat/ hozam kilátások miatt hajtottunk végre átcsoportosítást, diverzifikációt ügyfeleinknek. Az összes alapunk esetében elmondható, hogy

a megfontolt likviditási és kockázatkezelési politikánknak, valamint a stabil ügyfélkörünknek köszönhetően nem került veszélybe az alapok likviditása,

így nem kényszerültünk arra, hogy nyomott áron értékesítsünk eszközöket, további veszteséget elszenvedve ezáltal. Inkább az jellemezte a márciust, hogy vonzó áron vásároltunk kevésbé likvid, de hozam-kockázat szempontból vonzó vállalati kötvényeket, vagyis volt pozitív hozadéka is a pániknak.

Pál Roland: Ami az otthoni munkavégzésre való átállást illeti, valószínűleg sokan hasonló cipőben járnak most, mint mi. Már a vírushelyzet előtt is tervben volt a Generali részéről a home office rendszer minél szélesebb körű bevezetése, ez a folyamat azonban hirtelen óriási lendületet kapott. Tulajdonképpen nagyon hamar, minimális zökkenőkkel sikerült megbirkóznunk a feladattal. Reméljük, hogy minél gyorsabban sikerül legyőzni a koronavírust, de ez a szemléletváltás, a rugalmasabb munkavégzés lehetősége velünk marad.

Hogyan működik a Triumph alap? Milyen stratégia áll mögötte?

A. M.: 2019 elején új portfólió menedzserekkel együtt új stratégiát és kockázati profilt kapott az Alap: kiszámítható, de tudatosan emelt kockázat mellett állampapírokat meghaladó hozam elérése a célunk, mindez elsősorban euró alapon, de amerikai dollárban és forintban denominált sorozattal is rendelkezünk.

Az Alap aktív időzítésre, rugalmas pozíció vállalásra és jelentős diverzifikációra épít. Befektetési politikája alapján (részvény)piaci esésből profitáló pozíciókat is felvehet, szélsőséges esetben – erre volt is példa idén – nettó short részvény- és kötvénypiaci kitettséggel is rendelkezhet. Gondosan választott vállalati kötvény valamint régiós és globális államkötvény fókusszal rendelkezünk, a trendkövető stratégiában hiszünk, melynek részét képezik ETF-ek, deviza határidős ügyletek (főként dollár-forint és euró-forint), egyedi részvények valamint nyersanyag pozíciók (jelenleg leginkább arany).

P. R.:

A Triumph tehát elsősorban olyan befektetők számára lehet érdekes, legyen szó akár lakossági, akár intézményi szereplőkről, akik likvid eszközöket meghaladó hozamot szeretnének elérni,

részesülnének a részvénypiaci és devizapiaci trendekből, mindezt azonban mérsékeltebb kockázati szint mellett. Az elmúlt egy évben az Alap visszatekintő szórása mindössze 3,6% volt több mint 30%-os részvénypiaci esés mellett is, köszönhetően a széleskörű befektetési eszköztárnak és az aktív vagyonkezelésnek. Sikeresen tompítani tudtuk a február-márciusi részvénypiaci zuhanás hatásait, illetve az ezt követő rali elején is jól fordítottuk át a pozíciókat, ezzel pedig összességében pozitív a hozam idén, amit szeretnénk tovább növelni.

Mit gondolnak, meddig határozza még meg a mindennapokat a járványhelyzet? A magasabb tőkepiaci volatilitás még jó ideig velünk maradhat, ez lesz az 'új normál'?

A. M.: A megszokottnál magasabb volatilitás az elkövetkező időszakban gyakorlatilag borítékolható, hiszen óriási a bizonytalanság a koronavírus terjedésével, illetve lehetséges gazdaság hatásaival kapcsolatban, így minden váratlan információ beárazódása a korábban megszokottnál hevesebb mozgást idézhet elő a tőkepiacokon.

P. R.: A járvánnyal kapcsolatban először is fogalmunk sincs, hogy pontosan hány fertőzött lehet világszerte. A hivatalos adatok országonként - az elvégzett tesztek számának függvényében - eltérő pontosságúak lehetnek, de még a legtöbbet tesztelő országokban is előfordulhat, hogy a valós fertőzöttek száma jócskán meghaladja a hivatalos statisztikában szereplőt. Ez nagyon fontos körülmény, hiszen most

az országok újranyitásával párhuzamosan a hatóságok elől eddig rejtett fertőzöttek számossága alapvetően fogja meghatározni azt, hogy kell-e további megbetegedési hullámokkal számolni, illetve ezek mekkora terhet fognak róni az egészségügyi ellátó rendszerekre.

Nem nehéz belátni, hogy amennyiben túl gyorsan lazítanak az országok és a rengeteg rejtett fertőzött "rászabadul" a társadalomra, akkor szélsőséges esetben újabb korlátozó intézkedésekre lehet szükség, majd kezdődik az egész körforgás elölről. Ebben az esetben viszont elhúzódó recesszióval és még lassabb gazdasági kilábalással kell számolni.

Másodszor bizonytalan, hogy mikorra sikerül előállítani a koronavírus elleni vakcinát, illetve, hogy mennyi időre lesz szükség ennek széleskörű társadalmi alkalmazásához. Mindezt figyelembe véve nagyon úgy tűnik, hogy egy jó darabig még együtt kell élnünk ezzel a helyzettel, márpedig hatékony ellenszer hiányában egyáltalán nem biztos, hogy a gazdaságok újranyitásával a kiesett kereslet gyorsan visszatér a válság előtti szintre.

Akár évek is eltelhetnek addig, míg a fogyasztási szokások visszatérnek a korábban megszokotthoz.

Sőt, az is bizonytalan, hogy valaha visszatérünk a "normálishoz", hiszen a vírus akár maradandó változásokat idézhet elő mindennapi életünkben, legyen szó utazási, étkezési, kikapcsolódási vagy akár munkavégzési szokásainkról.

Mennyire kell tartani attól, hogy elhúzódó lesz ez a válság?

P. R.: A fenti bizonytalansági tényezők egyenes következménye, hogy

egyelőre megjósolhatatlan, pontosan milyen "alakú" lesz a gazdasági kilábalás görbéje.

Rövid, mély recessziót gyors felpattanás fog követni, ezzel megvalósul a politikusok által áhított V-alak? Vagy a fiskális és monetáris politikai döntéshozók által az elmúlt hetekben hozott példátlan keresletélénkítő lépések nem lesznek elegek, a megugró munkanélküliség és vállalati csődök közepette pedig elhúzódó, U-alakú kilábalásra kell berendezkedni? Esetleg a járvány hullámszerű terjedése (fellángolást enyhülési periódusok követnek) miatt W alakot fog leírni a gazdaság teljesítménye, vagyis még nem vagyunk túl a nehezén? De a legrosszabb forgatókönyvet sem lehet egyértelműen lesöpörni az asztalról, miszerint nem lesz érdemi visszapattanás, és marad az elhúzódó recesszió, a potenciális növekedés jelentős csökkenésével és óriási (hosszú távú) jóléti veszteségekkel járó L szcenárió.

A. M.: A részvénypiaci befektetők többsége a piaci mozgásokat elnézve eddig inkább a V betűre tette le a voksát, vagyis bizalmat szavazott a példátlan méretű fiskális és monetáris stimulusnak.

Mi azért ennél szkeptikusabbak vagyunk, hiszen jelen esetben többről van szó, mint egy szimpla keresleti sokk, ezért egy W alakú forgatókönyv valószínűbbnek tűnik.

Vagyis az áprilisi optimizmus ellenére nincs még vége a részvénypiaci esésnek?

P. R.: A márciusi mélypontok óta látott visszapattanás mértéke és üteme mindenképp óvatosságra int minket, hiszen rengeteg bizonytalansági tényező van az egyenletben.

Furcsa hasonlattal élve még nem vagyunk kint az erdőből, inkább csak egy tisztásra értünk az erdő közepén.

Beszédes, hogy hiába tartózkodik még mindig nagyjából 15%-kal lejjebb az S&P 500 februári csúcsához képest, a romló profitkilátások következtében előretekintő P/E alapon már drágábbak a legnagyobb piaci kapitalizációjú amerikai vállalatok részvényei, mint a koronavírus válság előtt voltak. Pedig már akkor is a dotcom lufi óta nem látott szintekről beszélhettünk.

A. M.: Érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy

akadnak olyan szektorok és egyedi részvények, amelyek az elmúlt hetekben felülteljesítették a piacokat

és ez várhatóan a jövőben is fennmaradhat, hiszen a koronavírus által előidézett új helyzet kevésbé érinti őket negatívan, vagy akár pozitív hatást gyakorol a jövőbeli kilátásaikra.

Azt nem tudjuk például, hogy a járvány következtében gyökeresen átalakulnak-e az utazási szokásaink, vagy idővel minden visszaáll a régi kerékvágásba, így nehéz megmondani, mi lesz a légitársaságok és a turizmusban érdekelt cégek sorsa. Az viszont valószínűnek tűnik, hogy például a kényszerszülte tömeges home office vívmányai a jövőben is velünk maradnak, vagyis többet dolgozhatunk majd otthonról (ahol erre lehetőség van), ennek pedig az IT-szektor lehet a legnagyobb nyertese. A felhőalapú szolgáltatások terjedésében, az online kereskedelemben vagy a digitális adatvédelemben eddig is óriási lehetőségek voltak, a koronavírus járvánnyal azonban újabb erősen pozitív lökést kaphat ezeknek az ágazatoknak a fejlődése.

Emiatt az Alap egyedi részvények és ETF-ek formájában is érdekelt az IT-szektorban, ezt a kitettséget pedig szükség esetén piaci indexeket lefedő short pozíciókkal fedezzük, azt feltételezve, hogy a technológiai (vagy éppen egészségügyi cégek) a koronavírus járvány jelentette bizonytalan piaci helyzetben felülteljesíthetik a tágabb értelemben vett részvénypiacokat.

A Triumph befektetési profiljának ismertetésekor említették a deviza határidős pozíciók kapcsán a forintot. Milyen kilátások vannak a forint árfolyamára nézve?

P. R.: Az Alap befektetési politikájának aktív részét képezi az euró-forint és a dollár-forint keresztek határidős kereskedése, mindez kiemelten fontos számunkra a devizás sorozatok miatt is.

A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években többször is bebizonyította, hogy nincs híján kreativitásnak, amikor a monetáris politikai eszköztárának átalakításáról van szó, az áprilisi lépések azonban még ezt figyelembe véve is érdekesek voltak. A forint gyengülése az általánosan rossz piaci hangulat, a rendkívül alacsony hazai reálkamat, illetve a rendeleti kormányzás körül kialakult politikai feszültség következtében olyan méretet öltött, hogy kamatemelésre, a forintfinanszírozás jelentős megdrágítására, így a további spekulatív pozíciók kiépülésének megakadályozására kényszerítette a jegybankot.

Mindezt azonban úgy hajtotta végre az MNB, hogy az árfolyam-stabilitás megőrzése (és az inflációs cél elérésének biztosítása) mellett a gazdaságot is támogatnia kellett, ezért több olyan monetáris lazító intézkedést is bejelentett (például hosszú távú fedezett hitelügyletek, állampapír-vásárlási program), amelyek önmagukban a bankközi likviditás növekedése, ezáltal pedig a forint leértékelődése irányába mutatnak.

A jegybank gyakorlatilag egyszerre hajtott végre monetáris politikai szigorítást és lazítást, és úgy döntött, hogy a bankközi likviditás aktív menedzselésével igyekszik majd biztosítani az árfolyam viszonylagos stabilitását is.

Ez egy nagyon érdekes kísérlet, ami - támogatva az időközben kialakult optimista tőkepiaci hangulat által - rövid távon hatékonynak bizonyult a forint gyors zuhanásának megállításában, hosszabb távon azonban továbbra is úgy gondoljuk, hogy folytatódhat a hazai fizetőeszköz trendszerű, de mérsékelt ütemű leértékelődése az euróval szemben.

A. M.:

A mostani kamatemelést ugyanis átmeneti állapotnak tekintjük, amelyet a hirtelen forintgyengülés miatti kényszer szült.

A hazai monetáris politika elmúlt éveit jellemző irányultság, miszerint a lehető leglazább kondíciókkal támogatni kell a gazdaság növekedését, nem változott, így a globális kockázatvállalási kedv javulásával párhuzamosan óvatos lazító intézkedések jöhetnek, elejét véve ezzel az érdemi forint erősödésnek.

Elég csak belegondolni, hogy az elmúlt években a forint úgy értékelődött le fokozatosan, hogy közben a makrogazdasági fundamentumok kiemelkedően jók voltak, a stimulusok által is fűtött gazdaság szárnyalt. A folyó fizetési mérleg egyenlege azonban tavaly deficitbe fordult, a koronavírus miatt pedig a magyar gazdaság idén mély recesszió elé néz, ebben a helyzetben pedig felerősödhet a forint versenyképességi tartalék szerepe, vagyis, hogy a gazdaságpolitika az árfolyam leértékelésén keresztül az exportélénkítés segítségével támogassa a kilábalást.

A gyenge forint különösen jól jöhet a válság által leginkább megtépázott turisztikai ágazatnak, hiszen itt egy az egyben lecsapódik a forint gyengüléséből fakadó versenyelőny, míg például a feldolgozóiparban a hazai export magas importtartalma miatt a forintgyengülés pozitív hatásának egy jelentős részét elviszi a drágább import.

Röviden összefoglalva tehát nem látunk olyan okot, ami miatt a forint elmúlt években mutatott trendszerű leértékelődése megfordulna, a következő években is folytatódhat a 3% körüli éves gyengülés. Ezért is gondoljuk, hogy az alacsony kockázatot kedvelő, ám a forint gyengülésétől tartó befektetők számára jó választás egy euróban denominált származtatott alap.

Az MNB intézkedései a hazai kötvénypiacon is felkavarták az állóvizet. Mire számítanak, merre mehetnek a hozamok a következő időszakban?

P. R.: Az MNB eszközvásárlási programjának köszönhetően a hozamok további mérsékelt csökkenésére számítunk az év hátralevő részében a hozamgörbe hosszú oldalán, lapos vagy laposabb görbét várunk, azonban nem gondoljuk, hogy a görbe inverzzé válik.

A görbe laposodásának mértéke attól függ, hogy a jegybank mennyire agresszívan kívánja leszorítani a hosszú hozamokat.

Egyelőre azt láttuk, hogy az MNB inkább óvatosan kezdte eszközvásárlási programját, a görbe hosszú vége azonban így is a Nagy Márton által korábban elővetített mértékben került lejjebb az utóbbi két hétben. Miközben a hosszú oldalt várhatóan igyekszik majd a jelenlegi vagy valamivel alacsonyabb szinten tartani a jegybank, a rövid oldali hozamok alakulása a globális kockázatvállalási hajlandóságtól függ.

Előfordulhat, hogy egy újabb piaci pánikhullám esetén a jegybank további szigorításra kényszerül idén, ami a rövid hozamokat kicsit feljebb tolhatja, a feszültségek enyhülése esetén azonban lehet tér némi csökkenésre a rövid hozamokban. Várakozásaink szerint az MNB a globális környezet alakulásának függvényében (a forint árfolyam viszonylagos stabilitásának megőrzése mellett) igyekszik majd a lehető leglazább monetáris kondíciókat kialakítani a gazdaság támogatása érdekében.

