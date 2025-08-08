Albérletárak le, új lakásépítések fel? Öveket becsatolni, az Otthon Start sok mindent megbolygat!

Az előregisztrációk beindulásával lényegében már most, nyáron eldördült a startpisztoly az Otthon Start hitelprogramban elérhető 3 százalékos hitelekért. A zenga.hu felmérése szerint az érdeklődők hasonló arányban terveznek ingatlant venni a különböző településtípusokon.

Futó Péter, a Zenga vezető elemzője a Portfolionak elmondta, hogy várhatóan azokban a térségekben lesz jelentősebb a hatás, ahol a felső másfél milliós árlimit alatt vannak a négyzetméterárak, ugyanakkor a stabil munkaerőpiacnak köszönhetően átlag felettiek a jövedelmek. Ez utóbbi tényező ugyanis lehetővé teszi a magasabb összegű hitelfelvételt.

„Míg Budapesten a jövedelmi oldal erős, a magasabb négyzetméterárak több helyen is korlátozzák a program feltételeinek megfelelő kínálatot, addig vidéken az árlimit – az alacsonyabb négyzetméterárak miatt – sokkal kevésbé jelent akadályt” – emelte ki a szakember a Portfolio kérdésére.

Debrecen, Szeged, Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Kecskemét mind olyan települések, ahol az országos átlaghoz képest stabil a munkaerőpiac, de a lakásárak bőven 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt maradnak, így amellett, hogy sokan tudnak majd élni a kedvezményes hitellel, az ingatanok kínálata is széles.

Budapesten elsősorban az olcsóbb kerületekben hozhat további áremelkedést a program, míg az agglomerációban a házak esetén elsőre tervezett 100 milliós vételárkorlát 150 millió forintra történő emelése adhat teret a magasabb keresletnek és a további áremelkedésnek, tette hozzá Futó Péter.

A piaci viszonyokat az állami, önkormányzati és egyéb státuszban dolgozó munkavállalók számára biztosított évi nettó 1 millió forintos lakhatási támogatás is jelentősen alakíthatja, hiszen az összeget hiteltörlesztésre, illetve az önerő megfizetésére lehet majd felhasználni.

Megtorpanó albérletroham?

Sokakat érint, hogy vajon az albérleti piacra milyen hatással lehet a program, jöhet-e árcsökkenés, illetve hogy alakulnak a bérbeadói hozamok. A kivételesen kedvező hitelfeltételek, így többek között a 10%-os önrész ugyanis mind több érdeklődőt tolhat a vásárlás irányába. A kérdés különös aktualitással bír az egyetemi tanév küszöbén.

Futó Péter úgy véli, hogy az albérletpiacon most még az egyetemisták rohama miatt erős keresletet látunk, de a szeptemberi félévkezdéssel várhatóan csökkenni fog a kiadó lakást keresők száma. Ezt erősítheti az is, hogy

az Otthon Start program miatt többen vásárolhatnak a mostani bérlők közül is, így a bérleti piacon a hozamok további csökkenése is elképzelhető.

Mindez azonban láthatólag nem hat fékezőleg a bérbeadói oldalon, mivel a jelek arra mutatnak, hogy a hitelprogram keretében nagy számban vehetik fontolóra a befektetési célú vásárlást, hiszen az életvitelszerű bentlakás nem feltétel, és elvben akár három lakás megszerzése is lehetséges.

Aki most befektetésként lakást vásárol, inkább a fix 3 százalékos hitel előnyeit igyekszik kihasználni, és hosszabb távon gondolkodva kevésbé a kiadással elérhető aktuális hozamokra koncentrál

– értékelt a Zenga szakértője.

Mindezt annak fényében is kell értelmezni, hogy a kormány legutóbbi tájékoztatása szerint bérlakás program egyelőre nem várható.

Az új lakáspiacon közvetett a hatás

De vajon hogyan hathat az Otthon Start az új lakásépítésekre, amelyek tavaly közel évtizedes mélypontot értek el? Az alig több, mint 13 ezres adat valóban kétségbeejtően alacsony, a 2023-as évhez képest is 29%-kal rosszabb, ezért is jöhet jól minden ösztönző.

Ennek fényében fellendülést a tavalyi és az idei lakásépítési számok alapján nem lesz nehéz elérni. Futó Péter szerint azonban az Otthon Start program inkább közvetett, mint közvetlen hatással lehet a lakásépítési számokra, mivel

a program időbeli kifutása augusztus elején még nem ismert, ahogy az sem, hogy mekkora arányban terveznek új lakást venni az így megszólított leendő vásárlók.

„Az biztos, hogy az 1,5 millió forintos négyzetméterár-limit Budapesten főleg a külső kerületekben teszi lehetővé az új lakás vásárlását, mivel Budán és a belvárosban bőven magasabbak ennél a négyzetméterárak. Vidéken azonban a legtöbb városban az új lakások sem drágábbak ennél, így ott ez is erősítheti az ingatlanfejlesztési aktivitást” – zárta gondolatait a szakértő.

