Albérletárak le, új lakásépítések fel? Öveket becsatolni, az Otthon Start sok mindent megbolygat!

Az előregisztrációk beindulásával lényegében már most, nyáron eldördült a startpisztoly az Otthon Start hitelprogramban elérhető 3 százalékos hitelekért. A zenga.hu felmérése szerint az érdeklődők hasonló arányban terveznek ingatlant venni a különböző településtípusokon.
Futó Péter, a Zenga vezető elemzője a Portfolionak elmondta, hogy várhatóan azokban a térségekben lesz jelentősebb a hatás, ahol a felső másfél milliós árlimit alatt vannak a négyzetméterárak, ugyanakkor a stabil munkaerőpiacnak köszönhetően átlag felettiek a jövedelmek. Ez utóbbi tényező ugyanis lehetővé teszi a magasabb összegű hitelfelvételt.
„Míg Budapesten a jövedelmi oldal erős, a magasabb négyzetméterárak több helyen is korlátozzák a program feltételeinek megfelelő kínálatot, addig vidéken az árlimit – az alacsonyabb négyzetméterárak miatt – sokkal kevésbé jelent akadályt” – emelte ki a szakember a Portfolio kérdésére.
Debrecen, Szeged, Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Kecskemét mind olyan települések, ahol az országos átlaghoz képest stabil a munkaerőpiac, de a lakásárak bőven 1,5 millió forintos négyzetméterár alatt maradnak, így amellett, hogy sokan tudnak majd élni a kedvezményes hitellel, az ingatanok kínálata is széles.
Budapesten elsősorban az olcsóbb kerületekben hozhat további áremelkedést a program, míg az agglomerációban a házak esetén elsőre tervezett 100 milliós vételárkorlát 150 millió forintra történő emelése adhat teret a magasabb keresletnek és a további áremelkedésnek, tette hozzá Futó Péter.
A piaci viszonyokat az állami, önkormányzati és egyéb státuszban dolgozó munkavállalók számára biztosított évi nettó 1 millió forintos lakhatási támogatás is jelentősen alakíthatja, hiszen az összeget hiteltörlesztésre, illetve az önerő megfizetésére lehet majd felhasználni.
Megtorpanó albérletroham?
Sokakat érint, hogy vajon az albérleti piacra milyen hatással lehet a program, jöhet-e árcsökkenés, illetve hogy alakulnak a bérbeadói hozamok. A kivételesen kedvező hitelfeltételek, így többek között a 10%-os önrész ugyanis mind több érdeklődőt tolhat a vásárlás irányába. A kérdés különös aktualitással bír az egyetemi tanév küszöbén.
Futó Péter úgy véli, hogy az albérletpiacon most még az egyetemisták rohama miatt erős keresletet látunk, de a szeptemberi félévkezdéssel várhatóan csökkenni fog a kiadó lakást keresők száma. Ezt erősítheti az is, hogy
az Otthon Start program miatt többen vásárolhatnak a mostani bérlők közül is, így a bérleti piacon a hozamok további csökkenése is elképzelhető.
Mindez azonban láthatólag nem hat fékezőleg a bérbeadói oldalon, mivel a jelek arra mutatnak, hogy a hitelprogram keretében nagy számban vehetik fontolóra a befektetési célú vásárlást, hiszen az életvitelszerű bentlakás nem feltétel, és elvben akár három lakás megszerzése is lehetséges.
Aki most befektetésként lakást vásárol, inkább a fix 3 százalékos hitel előnyeit igyekszik kihasználni, és hosszabb távon gondolkodva kevésbé a kiadással elérhető aktuális hozamokra koncentrál
– értékelt a Zenga szakértője.
Mindezt annak fényében is kell értelmezni, hogy a kormány legutóbbi tájékoztatása szerint bérlakás program egyelőre nem várható.
Az új lakáspiacon közvetett a hatás
De vajon hogyan hathat az Otthon Start az új lakásépítésekre, amelyek tavaly közel évtizedes mélypontot értek el? Az alig több, mint 13 ezres adat valóban kétségbeejtően alacsony, a 2023-as évhez képest is 29%-kal rosszabb, ezért is jöhet jól minden ösztönző.
Ennek fényében fellendülést a tavalyi és az idei lakásépítési számok alapján nem lesz nehéz elérni. Futó Péter szerint azonban az Otthon Start program inkább közvetett, mint közvetlen hatással lehet a lakásépítési számokra, mivel
a program időbeli kifutása augusztus elején még nem ismert, ahogy az sem, hogy mekkora arányban terveznek új lakást venni az így megszólított leendő vásárlók.
„Az biztos, hogy az 1,5 millió forintos négyzetméterár-limit Budapesten főleg a külső kerületekben teszi lehetővé az új lakás vásárlását, mivel Budán és a belvárosban bőven magasabbak ennél a négyzetméterárak. Vidéken azonban a legtöbb városban az új lakások sem drágábbak ennél, így ott ez is erősítheti az ingatlanfejlesztési aktivitást” – zárta gondolatait a szakértő.
A téma hangsúlyosan jelenik meg a REA Summit powered by Pénzcentrum konferencián.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
1,1 millió forint egy budapesti panellakás négyzetméteréért? Ma már ez a realitás
36%-kal drágultak a panelek éves összevetésben.
Megszólaltak az elemzők a kiábrándító adat után: mikor lehet ebből kamatcsökkentés?
Egyre távolabb a jegybank tőle.
Megkezdődött a gigaprojekt: orosz közreműködéssel épül meg Kazahsztán első atomerőműve
Még a rossz emlékek ellenére is.
Kegyetlen számok érkeztek: a magyarok a nyugdíjkorhatárt sem érik meg egészségben
Alig 63,6 évet élünk egészségben.
Megérkeztek a Zwack legfrissebb számai
Mutatjuk, hogy sikerült az első negyedév.
Kardzörgetve fenyegette meg Trump Oroszországot, de elég lehet egy kedves mosoly Putyintól, hogy visszatáncoljon
Már az amerikai tisztviselők sem biztosak abban, hogy lesznek-e szankciók.
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Korábban sosem látott interaktív térképekkel rukkolt elő a KSH
A közúti balesetek alakulása követhető az interaktív felületen.
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 2025. május 1-jén elérte a 73,2 MW-ot. Ez óriási előrelépés ahhoz képest
Milyen devizában vegyem meg az ETF-et?
Ez a kérdés nagyon gyakran hangzik el befektetői körökben, a válasz pedig az, hogy abban, amiben a legegyszerűbb/legkevesebb tranzakciós költséggel jár.* Hiszen végeredményben teljesen mindegy
Mesterséges intelligencia - tovább növelheti a Nyugat dominanciáját -
Felerősítheti-e a Globális Észak kulturális dominanciáját az, ha a nagy nyelvi modellek legtöbbje angol nyelvű, a nyugati értékrendet tükröző anyagokra épül.
Fúrd meg magadnak a jövőt: milliárdokért ketyeg most a geotermikus bomba
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk: a következő sikerágazat nem a mesterséges intelligencia, nem is az űrkutatás, hanem a föld alatt lapul?
Jönnek a karbonvám (CBAM) felszólítások - közeleg a szankciók ideje
Bár a karbonvámról (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) szóló rendelet több mint másfél éve hatályban van, a tapasztalatok szerint a magyarországi importőrök jelentős része még mindi
A gazdasági önkárosításról
Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Példa nélküli félév a régió tőzsdéin – hol van még jó beszálló?
A lengyel, a cseh, a román és a magyar piac is felértékelődésen ment keresztül.