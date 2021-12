Jön a digitális arany, de nem a bitcoin lesz az

Az infláció feltámadása megmozgatta a háztartások megtakarításait, azonban amíg korábban az arany ilyenkor egyértelmű menekülési alternatíva volt, addig ma a nemesfém árfolyama nem igazolja ezt a trendet, amiben komoly szerepe lehet a kriptók iránti kereslet megélénkülésének is. A befektetési arany kereskedelemmel foglalkozó Conclude-nál azonban úgy látják, hogy hosszú távon a kriptók nem fenyegetik az arany pozícióját, sőt, elképzelhető, hogy idővel az arany is a virtuális világba és a felhasználók mobil wallet-jébe költözik, a tokenek mögött valós fedezettel.

Elérte a fájdalomküszöböt az infláció, ezért keresi útját az a közel 6200 milliárd forintos készpénzállomány, amelyen a háztartások ülnek. Ennek egyik kézzelfogható jele, hogy a befektetési nemesfém kereskedelemre szakosodott Conclude Zrt.-nél az elmúlt másfél hónapban az egész éves forgalomnak megfelelő készpénzes kereslet jelentkezett.

Az emberek megijedtek, hogy elértéktelenedik, a vásárlóerejéből jelentősen veszít a párnacihában felhalmozott készpénzük, és olyan tartalékok mozdultak meg, amit korábban a garantált kamatozású MÁP Plusz sem tudott előcsalogatni. Az infláció elérte, hogy az emberek keresik az alternatívákat, és az egyik ilyen kétségkívül az arany

– mondta a Portfolio-nak Juhász Gergely, a Conclude és a Cointresor alapítója.

A befektetési szakember szerint egyre inkább egyértelművé válik, hogy nem átmeneti jellegű árfolyam-emelkedésről van szó, ami nem abból ered, hogy volt egy alacsony bázis a koronavírus miatt, hanem ez a 2009-es pénzügyi válság óta tartó jegybanki pénznyomtatás hatására vezethető vissza.

Juhász Gergely, a Conclude és a Cointresor alapítója.

„Abban a pillanatban, hogy a gazdaság kilábalt a koronavírus miatti hanyatlásból, és gyorsabban kezdett forogni a pénz, erősödött az inflációs nyomás, ami továbbra is fennáll és egyre erősödő hullámokban gyakorol nyomást a gazdaságra. A korábbi történelmi példákból pedig azt láttuk, hogy a döntéshozók a közadóssági terhet a reálértékvesztésen keresztül tudják enyhíteni, ami persze azzal jár, hogy a megtakarítások értéke is elolvad, az emberek pedig keresik az értékőrző alternatívákat” – tette hozzá.

Ennek ellenére az arany árfolyamában nem tükröződik az ilyenkor szokványos menekülő eszköz narratíva, amelynek Juhász szerint több oka is van, az egyik ok az, hogy még mindig túl sokan várják azt, hogy az infláció visszatér a korábban megszokott szintekre, a másik ok viszont az olyan alternatív befektetések előretörésében keresendő, mint a kriptodevizák.

Főleg a fiatalabb korosztálynál, de most már a hedge fundoknál vagy portfóliókezelőknél is elkezdtek komolyan számolni a bitcoinnal és más kriptókkal, mint diverzifikációs eszközzel

– mutatott rá Juhász, aki szerint azonban mindig, amikor a globális krachtól való félelem megnő, a volatilisebb eszközök – ahogy a részvénypiac is – nagyobbat esnek, és egyelőre a kriptókra is ez igaz, miközben az arany ilyenkor jobban tartja magát. Persze a dollár erősödésével az arany árfolyama is lefordulhat, de a szakember szerint ahogy azt a cég elmúlt havi forgalma mutatja, az emberek nem felejtették el az aranyat, mint menekülőeszközt, sőt, amikor egy hirtelen piaci pánik fenyeget, a bitcoin digitális arany narratívája átmenetileg megbukik, és ilyenkor szétválik a korreláció és egyértelműen jobban teljesít az arany.

fotó: Conclude Zrt.

Más célközönséget vonzanak, de találkozhatnak az igények

A szakember szerint nem törvényszerű, de azért a kripto, mint befektetés jellemzően a fiatalokat vonzza. „Az aranytól nem azt várjuk el, hogy megsokszorozza a vagyonunkat, viszont egy 20-30 éves fiatal még abban a befektetési életciklusában van, amikor hajlandó magasabb kockázatokat vállalni, hogy növelje vagyonát. De ahogy idősödik ez a korosztály, ő is azt fogja elvárni egy befektetéstől, hogy megőrizze a pénze vásárlóerejét, amit viszont sokkal kevesebb kockázat mellett az arany nyújt” – mondta Juhász, és hozzátette, hogy ezt olyan formában is elképzelhetőnek tartja, hogy

az aranykereskedelmet blockchain alapon tokenizálják és mobil és hardware walletekban tartják majd, miközben megtartják a fizikai lábat is.

Ilyen szempontból a Conlude jövőjét megalapozottnak tartja, hiszen az ily módon digitalizált arany fizikai arany lapkákra, érmékre való oda-vissza váltására mindig lesz igény, ezt pedig csak egy lokális aranykereskedő tudja majd biztosítani. „Figyeljük ezt a trendet, az online Goldtresor rendszerünkön keresztül megoldható lenne, hogy „blockchainesítjük” az aranyat és tokeneket kezdünk el forgalmazni, de erre egyelőre még nincs akkora igény” – tette hozzá Juhász, de ahogy halad előre a pénzek digitalizációja, ötéves távlaton lát erre reális lehetőséget, és szeretnének is ebbe az irányba elmozdulni.

A kriptóval kapcsolatban a szakértő ugyanakkor további emelkedést vár, meglátása szerint egy nagy bika ciklus kétharmadában lehetünk, és egy erőteljes felfelé menetelés még hátra van. A korrekciót pedig a szabad, decentralizált magánpénzeknek és a CBDC-knek az összecsapásában vizionálja.

„Az emberek nem biztos, hogy fogják azt szeretni, hogy a pénzügyeikről valós időben mindent tudnak. A készpénz ezt eddig elrejtette, de ha jönnek ezek a digitális jegybanki devizák (CBDC), akkor mindent tökéletesen fognak látni a pénzügyeinkről. Ezzel szemben menekülő alternatívák lehetnek a kriptodevizák privacy fókuszú megoldásai. A következő összecsapás szerintem itt lesz a szabályozó hatóságok és a fejlesztők között, akik ezeket a kriptodevizákat elindították. A CBDC-ben érdekelt államoknak nem érdekük, hogy el tudjon menni a pénz egy ilyen privacy fókuszú kriptodevizába, ezt próbálják majd megakadályozni, és ennek a nem túl távoli jövőben lesz egy komoly korrekciós hatása” – mondta a szakember.

Ha lekapcsolják az áramot, kripto sincs

Juhász a következő nagy robbanást a pénzügyekben a digitális részvénytársaságoktól (DAO) és a decentralizált tőzsdéktől várja, amely pár éven belül bekövetkezhet. Ezek már most is működnek, mint például az Uniswap, csak az ethereum lánc magas költsége és lassúsága miatt még nem elég hatékony a kereskedés, de a fejlődés magáért beszél, kiváltképp az úgynevezett „likviditás pool” innováció. (Ezek a pool-ok a különféle kriptoeszközök kereskedésének hatékonyságát biztosítják azáltal, hogy a pool-okba befektetők hozamot realizálnak a lekötött tokenjeik után.)

Az Uniswapon lehet PAX Gold tokennel is kereskedni, de azokban a mennyiségekben, amikben a fizikai aranykereskedők mozognak, még egy jó ideig kedvezőbb lesz a jelenlegi rendszer fedezeti ügyletek kötésére. Hosszútávon viszont minden fizikai eszközt érdemes lesz digitalizálni, tokenizálni, hiszen a szabványosított tokeneket olcsóbb mozgatni, és peer to peer (egyik résztvevő a másikkal közvetlenül) is tudnak kereskedni velük a decentralizált tőzsdéken. De a szakember szerint meg fog maradni a fizikai aranykereskedelem is, mert ez az egyetlen, amit a digitális térből „ki lehet kérni reális valójában”, zsebre lehet vágni, és egyfajta biztosítékot képvisel a digitális térrel szemben.

Hatalmas pénzügyi és társadalmi változások zajlanak, aminek Juhász szerint a kellős közepén vagyunk, de a hatékonyabb és biztonságosabb megoldások ígérete bizonytalansággal is párosul, és ha mégsem a várakozások szerint sülnek el a dolgok, és egy komoly krízis törne ki, akkor szükség van valamilyen analóg csereeszközre.

50x1 grammos törhető aranytábla esetleges gazdasági összeomlás esetére. fotó: Conclude Zrt.

„Meglepő módon nagyon nagy a kereslet az 50x1 grammos törhető aranytábla iránt. Ez azért előnyös, mert az 1 grammos aranylapkának borzasztó nagy a gyártási felára. Ha viszont egyszerre 50-et vesz valaki egy tábla formában, annak már sokkal kedvezőbb a felára, és megvan az 1 grammra való oszthatósága is. Mivel minden egyes gramm aranyba be van ütve az összes lényegi tulajdonság (gyártó, finomság, súly), így a termék potenciális csereeszköz egy esetleges pénzügyi összeomlás esetére. Az elmúlt időszakban forgalmunk legalább 10 százalékát ezek tették ki” – tette hozzá Juhász. Ugyanakkor ezek a trendek nemcsak Magyarországra jellemzőek, mert az aranytábla gyártójánál már nem tudnak rögtön szállítani, több hetes várólista van a megugró kereslet miatt.

Címlapkép: Conclude Zrt.

A cikk megjelenését a Cointresort és a Goldtresort üzemeltető Conclude Zrt. támogatta.