Óvatosság vagy előremenekülés? A befektetők egyelőre kivárnak

Az elmúlt 2-3 évben olyan változások mentek végbe a világgazdaságban, amelyekre korábban évtizedekig nem volt példa. A covid-járvány, az energiaválság és az általános recessziós félelmek egymást erősítve gyakorolnak hatást a befektetői piacokra. Míg a pénzbőség időszakában egy erőteljes "tőkekihelyezési kényszer" jellemezte a befektetőket, ma már megfontoltabban keresnek megfelelő vállalatokat, és számos új szempont is előtérbe került: az ESG minősítés, az iparági specifikumok egyre fontosabbá válnak, és az impact befektetések aránya is folyamatosan növekszik. A HVCA-Portfolio Investment Conference 2022 rendezvényen kormányzati szereplők, a legnagyobb hazai befektetési társaságok vezetői valamint nemzetközi szakértők elemzik a turbulens gazdasági környezet kihívásait, a befektetési trendeket és a regionális befektetési lehetőségeket.

A HVCA tagjai az idei második negyedévben 39 tranzakció során 30 milliárd forintot fektettek be és 19 sikeres exiten van túl, emellett az alapok 10 milliárd forint tőkét tudtak is be tudtak vonni.

– mondta el Eszter Elemér, a HVCA elnöke a HVCA-Portfolio Investment Conference 2022 rendezvénye. A HVCA víziója, hogy a hazai kockázati- és magántőke szereplők minél többet fektessenek ki a határokon kívül, és az alapok pedig egyre több külföldi tőkét vonzzanak be, ezzel is erősítve a regionális pozíciókat. Az 30 éves HVCA is ezt az izraeli modellt támogatja, és a kapcsolati tőkét és know-howt is biztosítja az egyre jobb eredmények elérésére.

Lóga Máté, a Miniszterelnöki Kabinetiroda gazdaságfejlesztésért felelős államtitkára szerint szokatlanul nehéz időket él ma a hazai és európai gazdaság, egyszerre szorongatják a működést és beruházásokat a megsokszorozódó energiaárak és a rövid idő alatt akár tízszeresére növekedő kamatszintek.

„Ha néhány évvel ezelőtt bármely gazdasági szakértőt felkeltenek álmából és megkérdezik, hogy milyen kamatszintek várhatók 2022-ben, és a mai kamatszinteket mondja, azt őrültnek nézik”

- tette hozzá az államtitkár. Pedig nem ritka, hogy egy pár évvel ezelőtti 2-3%-os kamatozású beruházási hitel, ma 20% felett jár. Könnyű belátni, hogy a működési költségek növekedésével, a kamatszintek megsokszorozódásával a befektetési kedv is csökken, amely viszont a gazdasági visszaesés egyik legfőbb okozója lehet. A beruházások elmaradása a versenyképesség csökkenését is eredményezheti, amely a munkahelyeket is veszélyeztethet.

A kormány a felsorolt problémák kezelésére és ellensúlyozására több programot is kidolgoz, amelynek célja a hazai vállalatok, a KKV szektor erősítése, működésének biztosítása és a munkahelyek megtartása.

Az energiaintenzív ágazatokban működő vállalatok októberi, novemberi és decemberi, a tavalyihoz viszonyított energiaköltségnövekményének felét átvállalja, cserébe a munkahelyek megvédését és energetikai beruházások megkezdését kéri az érintett cégektől.

Az energetikai fejlesztésekhez a Széchenyi Kártya Program keretein belül a hitelhez az önerő egy részét is átvállalja vissza nem térítendő támogatás formájában, legfeljebb 15 százalék erejéig.

A stratégiai szektorokban állami tőkebefektetési programok is elérhetők, amelyek zászlóshajója az MFB Hiventures programja, amely a start-upoktól egészen a nagyvállalatokig eszközök tőkebefektetéseket. A kihelyezhető 150 milliárd forint fele még rendelkezésre áll, így az állami szerepvállalásban is van még mozgástér. A befektetett tőke jelentősége különösen felértékelődik, hiszen biztosítja az optimális tőkestruktúrát, segít a hitelképesség megteremtésében és fenntartásában, forrást biztosít a működéshez és beruházásokhoz, ezáltal hozzájárul a gazdaság növekedéséhez.

Magyarország jövője a munkaalapú versenyképesség helyett, az energiaalapú versenyképesség kell, hogy legyen, amelyhez elengedhetetlen az energiahatékony működés és az alacsony energiaköltség. Az államtitkár figyelmeztetett:

Azzal viszont minnyájunknak tisztában kell lenni, hogy lesznek nyertes, de lesznek vesztes ágazatok is.