A lassulás közepette is találnak pénzügyi kapaszkodókat a hazai kkv-k − Győrbe érkezett a pénzügyi roadshow

Portfolio 2025. május 21. 17:10

A nem túlzottan kirobbanó gazdasági lendület Győrben is érezteti hatását, éppen ezért van szüksége a helyi vállalkozói ökoszisztémának olyan orientációs pontokra, amelyek segítenek megtalálni a kiutat. A Portfolio és a KAVOSZ roadshow-ján a szakértők egyetértettek, hogy az előremenekülés az egyetlen működő recept, és az is kiderült, hogy ilyen körülmények között (és Ausztria elszívó hatására is tekintettel) mennyire feszes a munkaerőpiac, illetve milyen módszerekkel érdemes hatékonyságot növelni.