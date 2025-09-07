Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás

Az előadás során nem csak az alapfogalmakat ismerheted meg, hanem gyakorlati tippeket is kapsz, hogyan indulj el a tőzsdén.
Megtudhatod, mire érdemes figyelned, milyen termékekkel érdemes kezdened, és hogyan építheted fel a saját stratégiádat már az első befektetéseidnél.
Az előadás főbb témái:
-
Az első lépések: Hogyan ismerkedj meg a tőzsdével és a legfontosabb alapfogalmakkal.
-
Befektetési lehetőségek: Kezdők számára ajánlott tőzsdei termékek (részvények, ETF-ek, kötvények).
-
Kockázatkezelés: Hogyan minimalizáld a veszteségeket és kerüld el a tipikus kezdői hibákat.
-
Gyakorlati útmutató: Platformok, eszközök használata.
Ha szeretnél magabiztosan belevágni a tőzsdei befektetésekbe, ez az előadás a tökéletes kiindulópont.
Tudásszint: Kezdő
Időpont: 2025. szeptember 10. 14:00 - 14:30
Helyszín: az internet
Jelentkezés és további információ.
