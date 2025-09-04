Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei

A mezőgazdaságnak mindig is különleges szegmensét jelentették a pickupok, melyek igazi ütőképességét az egyéni igényekre szabott és a legvadabb terepviszonyokhoz illeszkedő extrák adják meg. Az Alapvetés mai műsorában azt mutatjuk be, hogyan válaszol a piac ezekre az elvárásokra és milyen megoldásokkal tuningolják fel a járműveket a maximális strapabírás érdekében. A válaszok keresésében Rádi László, a Maxliner Hungary Kft. ügyvezető igazgatója volt a segítségünkre.

Az agrárgéppiacon tapasztalható visszaesés a pickupok terén már a COVID-járvány idején elkezdődött, amikor a potenciális ügyfelek otthon ragadva tervezgették új járműveiket, ám a gyártási és a logisztikai nehézségek miatt terveiket nem lehetett megvalósítani.

Bár a határok újranyitásával ismét elérhetők lettek az autók és a speciális alkatrészek, az árak látványosan megugrottak, így sok megrendelés továbbra is elmaradt.

Amint azt Rádi László, a Maxliner Hungary Kft. ügyvezető igazgatója az Alapvetés podcast legfrissebb epizódjában elmondta, jelenleg a két negatív hatás egyszerre érezhető: autót is nehéz találni és a vásárlói igény is csökkent. A vásárlók jelentős része ugyanakkor szoros kapcsolatban áll az agráriummal,

30-40 százalékuk ugyanis olyan gazda, vadász vagy horgász, aki a vasat tényleg kemény terepeken és nagy terhekkel használja, nem csak a városi utcákon villog vele.

De vajon miben különböznek egymástól a vadászok, horgászok és a gazdálkodók pickup tuning igényei és ezek közül melyek engedélykötelesek? Mikor jöhetnek az elektromos pickupok és hogyan változott a sznorkelek iránti kereslet? Az Alapvetés podcast eheti műsorában ezekről a kérdésekről is szó esik.

