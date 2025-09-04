Az agrárgéppiacon tapasztalható visszaesés a pickupok terén már a COVID-járvány idején elkezdődött, amikor a potenciális ügyfelek otthon ragadva tervezgették új járműveiket, ám a gyártási és a logisztikai nehézségek miatt terveiket nem lehetett megvalósítani.
Bár a határok újranyitásával ismét elérhetők lettek az autók és a speciális alkatrészek, az árak látványosan megugrottak, így sok megrendelés továbbra is elmaradt.
Amint azt Rádi László, a Maxliner Hungary Kft. ügyvezető igazgatója az Alapvetés podcast legfrissebb epizódjában elmondta, jelenleg a két negatív hatás egyszerre érezhető: autót is nehéz találni és a vásárlói igény is csökkent. A vásárlók jelentős része ugyanakkor szoros kapcsolatban áll az agráriummal,
30-40 százalékuk ugyanis olyan gazda, vadász vagy horgász, aki a vasat tényleg kemény terepeken és nagy terhekkel használja, nem csak a városi utcákon villog vele.
De vajon miben különböznek egymástól a vadászok, horgászok és a gazdálkodók pickup tuning igényei és ezek közül melyek engedélykötelesek? Mikor jöhetnek az elektromos pickupok és hogyan változott a sznorkelek iránti kereslet? Az Alapvetés podcast eheti műsorában ezekről a kérdésekről is szó esik.
A cikk megjelenését aMaxliner Hungary Kft.támogatta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
