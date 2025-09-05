  • Megjelenítés
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?

Orosz Márton
Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében a Közgazdász-vándorgyűlésről volt szó, amely szeptember elején mindig kiemelten izgalmas a magyar gazdasági szereplők számára. Az itt elhangzottakról, és arról, hogy mekkora hatással lehetett az esemény a forint árfolyamára Madár Istvánt, a Portfolio makrogazdasági rovatának vezetőjét kérdeztük. A műsor második részében a turizmus és a túlturizmus hatásairól volt szó. A túlzott turizmusfüggőség növelheti a gazdaság sérülékenységét, ezért a magyar gazdaságnak érdemes további ágazatokkal párhuzamosan fejleszteni és diverzifikálni a gazdasági szerkezetét. Erről Horti Flórával, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzőjével beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Vándorgyűlés – (01:30)
  • Túlturizmus – (12:10)
  • Tőkepiaci kitekintő – (22:44)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

