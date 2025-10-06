Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: kezdő útmutató - díjmentes, interaktív előadás

Szeretnél belekezdeni a külföldi részvények világába, de nem tudod, hogyan?
Csatlakozz online webináriumunkhoz, ahol mindent elmondunk, amit a külföldi részvényekkel való kereskedésről tudni kell!
Miről lesz szó?
-
Hogyan kezdhetsz el kereskedni külföldi részvényekkel akár nulláról?
-
Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a részvényválasztásnál?
-
Bemutatjuk a legoptimálisabb platformot a külföldi részvények vásárlásához
-
Ismerd meg tanácsadó szolgáltatásunkat, ami támogat abban, hogy magabiztosan építsd a portfóliódat
Tudásszint: Kezdő
Időpont: 2025. október 8. 14:00 - 14:30
Helyszín: az internet
Jelentkezés és további információ.
