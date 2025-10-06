Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: kezdő útmutató - díjmentes, interaktív előadás

  • Megjelenítés
A globális részvénypiacok megnyitják a kapukat az új lehetőségek előtt, még akkor is, ha eddig csak a hazai piacokon mozogtál. A külföldi részvényekkel való kereskedés viszont több szempontból is különbözik a megszokottól, ezért fontos, hogy tisztában legyél a kezdés lépéseivel, a választási szempontokkal, valamint azzal, milyen platformok és szolgáltatások segíthetnek a sikeres befektetésben.
Szeretnél belekezdeni a külföldi részvények világába, de nem tudod, hogyan?

Csatlakozz online webináriumunkhoz, ahol mindent elmondunk, amit a külföldi részvényekkel való kereskedésről tudni kell!

Miről lesz szó?

  • Hogyan kezdhetsz el kereskedni külföldi részvényekkel akár nulláról?

  • Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a részvényválasztásnál?

  • Bemutatjuk a legoptimálisabb platformot a külföldi részvények vásárlásához

  • Ismerd meg tanácsadó szolgáltatásunkat, ami támogat abban, hogy magabiztosan építsd a portfóliódat

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2025. október 8. 14:00 - 14:30

Helyszín: az internet

Jelentkezés és további információ.

