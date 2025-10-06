Szárnyal az amerikai tőzsdék új sztárja

Alig pár héttel kinevezése után Sébastien Lecornu francia miniszterelnök benyújtotta lemondását Emmanuel Macronnak, aki azt el is fogadta. A piaci reakciók máris érkeznek. Gyengülni kezdett az euró, emelkednek a francia kötvényhozamok,

emellett pedig a tőzsde is esik: a francia CAC 40 index már 1,7 százalékot veszített értékéből.