  • Megjelenítés
Ha ezeket a jeleket látod, nagyon közel van a tőzsdei összeomlás
Befektetés

Ha ezeket a jeleket látod, nagyon közel van a tőzsdei összeomlás

Az is lehet, hogy még sokáig tart a jelenlegi amerikai részvénypiaci bika, ám egyre több jel utal arra, hogy már az aktuális emelkedő trendet lezáró, mániákus szakasz kezdetén járunk. Ha ez a helyzet, akkor kulcsfontosságú lesz a piacról való távozás időzítése. A mai írás három olyan potenciális jelenséget vizsgál, amelyek az amerikai részvénypiac tetejénél fordulhatnak elő.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Három jel

Egy héttel ezelőtti írásomban egy közel tizenkét évvel ezelőtti makaói kaszinóhasonlattal szemléltettem, mennyire túlfűtött jelenleg a mesterséges intelligencia-beruházási verseny.

Számomra úgy tűnik, hogy egyre több OpenAI-finanszírozási struktúra kezd hasonlítani ahhoz, amikor az ominózus ázsiai kaszinó privát asztalánál kifogytak a legnagyobb címletű zsetonok, és a hiányzó összegeket papírcetlikkel helyettesítették. Ez is olyan jelzés, ami miatt egyre inkább érezhetjük: a lassan hároméves AI-sztori kezd átlépni egy mániákus szakaszba. Az aktuális emelkedés még hónapokig eltarthat, ám nem árt előre megvizsgálni, milyen jelei lehetnek egy esetleges piaci tetőzésnek. A tőzsdei jelenségvilágnak három olyan megnyilvánulása van, amelyek most is könnyen jelezhetik az amerikai részvénypiac, és vele együtt a behemót technológiai vállalatok trendfordulóját:

  • minden más eldobása és a nyertesek megvétele az emelkedő szakasz legvégén,
  • emelkedésbe átváltó volatilitási index még emelkedő részvénypiac mellett,
  • évtizedek óta nem látott mértékű bennfentes részvényeladások.

A nyertesek megvétele

Kezdjük azzal a jelenséggel,

amikor szinte minden más részvényt eldobnak, és a befektetői társadalom a trend legvégén megveszi az extrém árazású nyerteseket.

Ez jelen volt az amerikai részvénypiacon 1972 végén, a Nifty Fifty-mánia utolsó hónapjaiban, és 2000 elején, közvetlenül a dotkom-buborék kipukkanása előtt is.

Mindkét esetben a „befektetői törülköző bedobásának” pszichológiája mögött az évek óta nyertes részvénycsoport extrém felülteljesítése állt a relatív vesztesekkel szemben. A teljesítmények közötti különbség olyan nyomasztóvá vált, hogy azt már nem tudták elviselni azok, akik lemaradtak az „új világrend” részvényeiről, és relatív pozíciózárásukkal ki is jelölték a sokéves trend tetejét.

Klasszikus esete volt ennek 2000 elején a Nasdaq-100 és az S&P 500 indexek drasztikus szétválása. 2000. február 25-én a Nasdaq-100 index 12,7 százalékos pluszban állt az év eleje óta, miközben az S&P 500 index 9,3 százalékos mínuszban volt. Még ennél is extrémebb volt az S&P 500 fogyasztási cikkek szektorindexének relatív teljesítménye a technológiai szektorhoz képest. A következő ábrán párhuzamos heti gyertyás grafikonon látható a Nasdaq Composite index és az imént említett S&P 500 fogyasztási cikkek szektorindex 1999. január 1. és 2000. március 10. közötti teljesítménye.

tetozes-indikaciok-chart1-compq-spst-1999-2000

A két index teljesítménye már 1999-ben is élesen elvált egymástól: a Nasdaq Composite 85,6 százalékos plusza mellé a fogyasztási cikkek szektor 16,6 százalékos mínusza társult. A dotkom-buborék idején a Nasdaq Composite 2000. március 10-én érte el a legmagasabb értékét.

Ezen a napon a technológiai index az évben addig 24,1 százalékos pluszban volt, míg a megutált fogyasztási cikkek szektor 27,4 százalékos mínuszban (ennek az évnek az első tíz hetét mutatja a zöld téglalap a két ábrán). Érdekes hasonlóság a mostani helyzettel, hogy a fogyasztási cikkek szektor idén október elején öthónapos mélypontra esett – miközben a széles piac folyamatosan történelmi csúcsokat döntött.

A volatilitási index

A második érdekes tetőzési jelenség az,

amikor a volatilitási index jóval hamarabb eléri az adott ciklusának mélypontját, mint ahogy a mögöttes index a csúcsát.

A kettő ugyanis az esetek több mint 90 százalékában ellentétesen mozog: emelkedő piacon általában csökken a volatilitás, eső piacon pedig nő. Az igazán érdekes mozgásokat azonban nem az S&P 500 volatilitási mutatója (a VIX-index), hanem a Nasdaq-100 opcióiba árazott volatilitást mérő VXN-index jelzi.

A 2017 végi és 2018 eleji gyors emelkedésnél – amelynek ironikus módon éppen az akkori volatilitási válság vetett véget – a VXN-index 27 kereskedési nappal a Nasdaq-100 csúcsa előtt érte el a mélypontját, majd ezalatt az idő alatt 50,1 százalékkal emelkedett, együtt a piaccal. A 2021. november 22-i Nasdaq-100 lokális csúcs előtt majdnem ugyanennyivel, 26 kereskedési nappal korábban következett be a volatilitási fordulat, és az onnan számított 30,5 százalékos emelkedés hasonló mintát rajzolt ki.

Semmi sem hasonlítható azonban ahhoz a volatilitási elszabaduláshoz, ami az ezredfordulón történt. A következő ábrán a Nasdaq-100 index és az ezen index opcióiba árazott volatilitást mérő VXN-index látható heti gyertyákkal 1999. január 1. és 2000. március 24. között – ekkor érte el a Nasdaq-100 az ezredfordulós csúcsát.

tetozes-indikaciok-chart2-ndx-vxn-1999-2000

A volatilitási index ebben az esetben 20 héttel (!) a mögöttes index akkori, történelmi csúcsa előtt ütötte meg a lokális mélypontját, majd az index duplázó szárnyalásával párhuzamosan 78,2 százalékkal emelkedett.

Most sem kell majd csodálkoznunk, ha hetekig tartó volatilitás-emelkedést látunk a Nasdaq-100 esetében, miközben maga a technológiai index továbbra is emelkedik — mielőtt a piaci tetőzés bekövetkezne.

Bennfentes eladások

A harmadik jelzés a potenciális piaci tetőzés egy meglehetősen ritka fajtája lehet. Ez pedig az, ha olyan technológiai mogulok kezdenének el részvényeket eladni, akik évtizedek óta nem tettek ilyet. Két kiváló példa erre a világ második leggazdagabb embere, Larry Ellison, az Oracle vezére, és a világ kilencedik leggazdagabb embere, Steve Ballmer, aki 2000 és 2014 között vezette a Microsoftot. Mindketten azért szerepelnek a globális gazdaglisták élvonalában, mert vállalataik részvényeit gyakorlatilag érintetlenül tartották az elmúlt 16–17 év bikapiaca során.

Ballmer utoljára 2003-ban adott el Microsoft-részvényeket, míg Ellison is csak akkor válik meg kisebb mennyiségektől, ha új részvényopciókat hív le – ilyenkor is stabilan tartja Oracle-részvényeinek darabszámát. Ha ők komoly mennyiségekkel jelennének meg a piacon az eladói oldalon, az mindenképpen figyelemre méltó jelzés lenne az AI-bikapiac állapotáról.

Pláne, ha ez a másik két jelenséggel egyidejűleg következne be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ingyenes átutalással robban be Magyarországra a PayPal
Befektetés
Váratlanul kilőtt a pénzügyi cég részvénye – ez még csak a kezdet?!
Pénzcentrum
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility