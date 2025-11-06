  • Megjelenítés
Citi: elkezdtek kitárazni a bitcoin-bálnák
Befektetés

Portfolio
A Citi szerint a nagy bitcoin-befektetők, az úgynevezett bálnák eladásai lefelé nyomhatják az árfolyamot - jelentette a Cnbc.
Alex Saunders, a Citi elemzője azt írta, hogy a blokklánc-adatok a bitcoin-bálnák – vagyis a nagy mennyiséget tartó befektetők – számának fokozatos csökkenését mutatják, miközben a kisebb, lakossági tárcák száma nő. Hozzátette:

néhány nagy, régóta pozícióban lévő befektető eladóvá válhatott.

A bitcoin kedden több mint 6%-ot esett, és rövid időre a kritikus, 100 000 dolláros támaszszint alá csökkent; ilyenre legutóbb június végén volt példa. A visszaesést romló hangulat kísérte a kriptók és az AI-hoz köthető részvények körül, mivel erősödtek az aggodalmak a kockázatos eszközök esetleges túlárazottsága miatt.

A mostani mozgás a hetek óta tartó lejtmenet folytatása. Októberben 2018 óta először maradt el a bitcoin szokásos szezonális erősödése (uptober), nagyrészt az USA–Kína kereskedelmi feszültségek fellángolása és a hónap közepén bekövetkező, erősen tőkeáttételes kriptopozíciók kényszerlikvidálásainak láncreakciója miatt.

