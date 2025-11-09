  • Megjelenítés
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt! - díjmentes, interaktív előadás


Portfolio
A tőzsde vonzó, mert gyors nyereség illúzióját kelti – de ugyanilyen gyorsan el is tüntetheti a pénzed, ha felkészületlenül ugrasz fejest. A kezdők legnagyobb hibája, hogy az első hétben mindent egyszerre akarnak: nagyot kaszálni, „érzésből” kereskedni, és figyelmen kívül hagyni az alapvető szabályokat. Ez a recept garantált veszteséghez vezet.
Pedig a jó hír az, hogy tudatos hozzáállással, kockázatkezeléssel és a legfontosabb alapok megismerésével te is biztonságosan építheted fel a saját befektetői utadat.

Miről lesz szó?

Ha szeretnél magabiztosan belevágni a tőzsdei befektetésekbe, ez az előadás a tökéletes kiindulópont.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2025. november 12. 14:00 - 14:30

Helyszín: az internet

Jelentkezés és további információ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ



A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

