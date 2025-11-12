TBSZ számla mellé menedzserszűrés? A pénzügyi és egészségügyi szolgáltatások összekapcsolása lehet a VIG Alapkezelő következő nagy dobása

Egész Közép-Európában növekszik a befektetési alapokban kezelt vagyon mértéke, itthon pedig továbbra is hódít a tartós befektetési számla a lakossági ügyfelek körében - többek között erről is beszélt a Portfolio-nak Kadocsa Péter, a VIG Alapkezelő elnök-vezérigazgatója. Elmondása szerint a lakossági befektetők számára az öngondoskodás – mind anyagilag, mind egészségügyileg – elsőszámú motiváció, ezért a VIG Alapkezelő magánegészségügyi vizsgálati csomagot ad ajándékba a kampányuk részvételi feltételeit teljesítő, tartós befektetési számlával rendelkező ügyfeleinek.

A VIG alapkezelő jogelődjei révén több, mint három évtizedes múltra tekint vissza, 2022-ben a cég a Vienna Insurance Group tulajdonába került. Hogyan tekint vissza az elmúlt három évre, mik az azóta elért főbb mérföldkövek?

A tulajdonosváltás óriási lehetőséget jelentett számunkra, hiszen egy olyan nemzetközi cégcsoportról van szó, amely 30 országban van jelen, és több mint 30 millió ügyféllel rendelkezik.

Különösen izgalmas, hogy ebben a jelentős nemzetközi cégcsoportban mi vagyunk a legnagyobb alapkezelő társaság. Már az Aegon-csoport időszakában is jelen voltunk Magyarország mellett Lengyelországban és Romániában, de a VIG cégcsoporthoz való csatlakozással immár 12 országban jelen vagyunk, rendelkezünk ügyfelekkel, és kínáljuk szolgáltatásainkat, illetve termékeinket.

Kadocsa Péter, fotó: Berecz Valter

Az elmúlt három évben a kezelt vagyonunk több mint a duplájára nőtt, ami fontos mérföldkő számunkra. Ez a növekedés lehetővé tette, hogy tovább bővítsük és erősítsük a csapatunkat, amely mára közép-európai összevetésben is kiemelkedő méretű alapkezelőként működik. Jelenleg 17 magasan képzett portfoliómenedzserünk dolgozik azon, hogy több mint 40 befektetési alapot kezeljünk, így ügyfeleink számára rendkívül széles palettát tudunk kínálni.

Ha csak az idei évet nézzük, mik határozzák meg jelenleg a befektetési trendeket régiós szinten és Magyarországon?

A befektetési trendek alapvetően hosszabb távon bontakoznak ki, ugyanakkor idén különösen markánsan megfigyelhetők bizonyos tendenciák. Ha az elmúlt évek folyamatait vizsgáljuk, Magyarországon és a teljes közép-európai régióban is azt látjuk, hogy a befektetési alapokban kezelt vagyon jelentős mértékben növekszik.

Különösen figyelemre méltó, hogy a befektetési alapok állományán belül a lakosság közvetlen tulajdonában lévő befektetési alapok aránya folyamatosan emelkedik – ez azt jelenti, hogy a lakossági befektetők egyre inkább közvetlenül kívánják birtokolni a befektetési alapokat, ahelyett, hogy biztosítási vagy nyugdíjtermékeken keresztül tennék ezt meg.

Ha kicsit tágabb perspektívából tekintünk a folyamatokra, jól látható, hogy szoros, szinte matematikai kapcsolat áll fenn az egyes országok fejlettségi szintje és az egy főre jutó befektetési alap állomány között. Ennek következtében a közép-európai régióban tapasztalható dinamikus növekedés is részben a gazdasági felzárkózás eredménye, amely jelentős mértékben hozzájárult a befektetési alapok állományának bővüléséhez.

Az önök tapasztalatai szerint mik a befektetők főbb motivációi, mire tesznek leginkább félre a magyarok?

Úgy gondolom, hogy az öngondoskodás kiemelten fontos szempont, – ez igaz az egész régióra - de Magyarország esetében talán még hangsúlyosabban érvényesül.

Alapvetően hajlamosak vagyunk arra, hogy külső szereplőktől várják a problémáik megoldását. Ugyanakkor azt látjuk, hogy manapság az emberek egyre inkább felismerik, hogy valójában senki sem fogja helyettük finanszírozni gyermekeik első otthonának megvásárlását, vagy továbbtanulását. Ugyanez igaz a tisztes időskor, illetve akár a korábbi nyugdíjba vonulás megteremtésére is: ezek megoldása mindannyiunk saját felelőssége.

A pénzügyi szolgáltatóknak kiemelt szerepük van abban, hogy segítsék az ügyfeleket a tudatos tervezésben. Csak együttműködéssel, közös felelősségvállalással érhetünk el valódi eredményeket. E gondolat mentén fogalmaztuk meg a VIG Alapkezelő mottóját is: „Terveid stabil alapokon.” Ezzel azt szeretnénk üzenni ügyfeleinknek, hogy céljaik megvalósítása közös erőfeszítést igényel, mi pedig partnerként támogatjuk őket ezen az úton.

Annak, aki hosszútávra, öngondoskodási céllal fektet be, miért érheti meg az aktív vagyonkezelés a passzívval szemben, főleg a magasabb kockázatvállalás tekintetében?

Úgy gondolom, hogy az átlagos ügyfél számára elengedhetetlen a szakmai támogatás, hiszen a legtöbben nem rendelkeznek azokkal a pénzügyi ismeretekkel és tapasztalattal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy önállóan, megalapozott befektetési döntéseket hozzanak.

Ebben kap kiemelt szerepet az aktív vagyonkezelés, amelynek lényege éppen az, hogy az ügyfél bizonyos döntéseket – például a részvénykiválasztást, az eszközallokációt vagy a kockázatkezelést – magasan képzett szakemberekre bíz. Ez az ügyfelek többsége számára hatalmas előnyt jelent, hiszen a befektetési döntések professzionális kezekbe kerülnek.

Természetesen az aktív vagyonkezelésnek lehetnek kockázatai és költségei is, ugyanakkor ezeket bőségesen ellensúlyozhatja az a többletérték, amit a szakértelem, a naprakész információkhoz való hozzáférés, valamint a portfólió rugalmas és gyors reagálóképessége biztosít. Mindez olyan előnyt jelent, amelyhez az átlagos befektető – idő és szaktudás hiányában – önállóan, jellemzően nem tudna hozzájutni.

Azok körében, akik kifejezetten öngondoskodási vagy például korábbi nyugdíjba vonulási célból fektetnek be, mely befektetési formák számítanak a legnépszerűbbnek?

A trendek egyértelműen azt mutatják, hogy a lakossági állampapírok és a befektetési alapok dominálják a piacot. Természetesen számos egyéb megtakarítási forma is fontos szerepet játszik, különösen a nyugdíjcélú megtakarítások és a nyugdíjfizetési konstrukciók.

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy az olyan adókedvezmények, mint például a nyugdíjbiztosításokhoz kapcsolódó kedvezmény mértéke, évtizedek óta nem változott. Emiatt ezek a konstrukciók ma már kevésbé ösztönzőek, különösen azok számára, akiknek még hosszabb idő áll rendelkezésükre a nyugdíjba vonulásig.

Összességében tehát továbbra is az állampapírok és a befektetési alapok számítanak a legnépszerűbb befektetési formáknak. A 2019-es lakossági állampapír-fellendülés azóta némileg lecsengett; 2023-ban még nagyjából azonos szinten mozgott a befektetési alapokkal, azonban 2024–2025-ben már egyértelműen a befektetési alapok váltak a legkedveltebb megtakarítási eszközzé ebben az ügyfélkörben.

Az alapok kapcsán gyakran felmerül a tartós befektetési számla (TBSZ): az elmúlt félévben rekordgyorsasággal emelkedett az ilyen típusú megtakarítási számlák száma. Mik a várakozásaik, lassulhat ez a trend a jövőben?

A tartós befektetési számla (TBSZ) egy régi, de továbbra is rendkívül népszerű konstrukció, és úgy gondolom, hogy ez a népszerűség a jövőben is töretlen marad.

Az emberek nem szeretnek az adózott jövedelmünkből elért hozam után újból adózni, az állam pedig a lakossági állampapírok adómentességével tulajdonképpen hozzászoktatta a lakosságot ahhoz a gondolathoz, hogy jogszerű módon is el lehet kerülni az extra adóterheket. A tartós befektetési számla pedig pontosan egy ilyen eszköz, amely ezt lehetővé teszi – ennek köszönhetően vált igazán kedveltté.

A lakosság pénzügyi tudatossága az elmúlt időszakban erősödött, ami tovább növeli a TBSZ népszerűségét. Nem látok olyan tényezőt, ami ezt a trendet érdemben megtörhetné. Sőt, ha az Európai Bizottság „Megtakarítási és befektetési unió” programját vizsgáljuk, annak egyik fő célkitűzése éppen az ilyen típusú megtakarítási eszközök fejlesztése. Bár ezek továbbra is nemzetgazdasági hatáskörbe tartoznak, az európai trendek egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy az ilyen konstrukciók támogatásával lehet növelni a lakosság befektetési hajlandóságát.

Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy a TBSZ esetében már viszonylag kis összegű befektetéssel és mérsékelt hozammal is jelentős adómegtakarítás érhető el. Például egy 10 millió forintos befektetés esetében, 6,5%-os átlagos éves hozammal számolva – ami nagyjából megfelel a jelenlegi alapkamat szintjének – a számla futamideje alatt mintegy 1 millió forint adót takaríthat meg az ügyfél.

Ez olyan mértékű megtakarítás, amely a mai napig kézzelfoghatóan vonzóvá teszi a tartós befektetési számlát a befektetők számára.

Elsősorban kinek lehet érdemes TBSZ számlát nyitni? Öngondoskodás szempontjából például hogyan viszonyul egy nyugdíj-előtakarékossági számlához, mikor lehet jobb választás?

A tartós befektetési számla a nyugdíj-előtakarékossági számlához képest egy jóval rugalmasabb konstrukció. Bár bizonyos szabályok – például a gyűjtőév intézménye, valamint az 5 éves tartási időszak – korlátozásokat jelentenek, ezek betartása mellett teljes mértékben kihasználható az adómentesség előnye. Ráadásul minden évben lehetőség van új TBSZ számla nyitására, ami tovább növeli ennek a megtakarítási formának a rugalmasságát.

Ezzel szemben a nyugdíj-előtakarékossági számla kifejezetten és kizárólag nyugdíjcélú megtakarításra szolgál, így felhasználása szűkebb keretek között mozog. Az egyik legnagyobb kihívás e konstrukcióval kapcsolatban, hogy az ehhez kapcsolódó adókedvezmény mértéke évtizedek óta változatlan, ami csökkenti a motivációt, különösen azok számára, akik még távol vannak a nyugdíjkorhatártól.

A tartós befektetési számla ezzel szemben rendkívül sokoldalú: bármilyen pénzügyi célhoz vagy élethelyzethez rugalmasan igazítható, legyen szó lakásvásárlásról, gyermekek jövőjéről vagy éppen nyugdíj-megtakarításról. Emellett a konstrukció teljes adómentességet biztosíthat a befektetési hozamra, ami tovább erősíti vonzerejét a megtakarítók körében.

Nemrég elindítottak egy kampányt, amelynek keretében a TBSZ számlával rendelkező ügyfeleiknek a Wáberer Medical Center bizonyos szolgáltatásait is elérhetővé tették. Miért döntöttek emellett a konstrukció mellett, és mit jelent ez a gyakorlatban?

Meggyőződésünk, hogy az egészség és a pénzügyi stabilitás természetes módon összekapcsolódik, ezért ezekről egységben, egymást kiegészítve kell gondolkodni, ezt az üzenetet szeretnénk közvetíteni az ügyfeleink felé is.

A gyakorlatban az ajánlat azt jelenti, hogy minden, 2025-ös TBSZ számlával rendelkező, minimum 10 millió forint értékben befektető ügyfelünk egy, a hirdetményben meghatározott szolgáltatáscsomagot kap. Legalább 10 millió forint értékű befektetés esetén 2026 során egy menedzserszűrést biztosítunk, míg 50 millió forint értéket meghaladó befektetésnél a menedzserszűrésen felül további egészségügyi szolgáltatások vehetők igénybe a Wáberer Medical Centerben, szintén 2026-ban. Ez tulajdonképpen egy olyan szolgáltatási csomag, amely magában foglalja a szűrővizsgálatot, valamint különböző orvosi vizsgálatok lehetőségét az ügyfelek számára.

Az akció 2025 év végéig érvényes, és az új befektetésekre vagy újonnan nyitott tartós befektetési számlákra vonatkozik, de természetesen meglévő ügyfeleink is ugyanilyen feltételekkel vehetik igénybe. A kampány részvételi feltételeit teljesítő ügyfelek által kapott Wáberer kártya az egyéves szolgáltatáscsomagot biztosítja a befektetési csomaghoz kapcsolódóan.

Elképzelhetőnek tartják, hogy a jövőben esetleg állandóvá teszik ezt az akciót, vagy egy együttműködés keretében kínálatukba kerül valamilyen olyan ajánlat, ami ötvözi a befektetési lehetőséget és a magán-egészségbiztosítást?

Mindkét irányt mérlegeljük. Úgy gondoljuk, hogy amennyiben ez a konstrukció sikeres lesz, és az ügyfelek kedvezően fogadják, érdemes lehet hosszú távon is fenntartani, hiszen az ilyen célok nem csupán egy évre szólnak, hanem tartós elköteleződést igényelnek mind az ügyfelek, mind a szolgáltatók részéről.

A klinikai csomag mellett fontos kiemelni, hogy a VIG csoport stratégiájának része az egészségipar, különösen az egészségbiztosítási termékek fejlesztése a közép-európai régióban. Magyarországon az Union Biztosító, amely a csoport tagja, a piac egyik meghatározó szereplője az egészségbiztosítások terén.

Ebből adódóan egyértelmű lehetőség nyílik arra, hogy a jövőben együttműködjünk a testvérvállalattal, és kialakítsunk egy olyan csomagot, amely a biztosítási komponenssel egészíti ki az egészségügyi szolgáltatásokat, ezzel komplex, integrált megoldást nyújtva az ügyfelek számára.

A cikk megjelenését a VIG Alapkezelő támogatta.

Címlapkép forrása: Berecz Valter

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

