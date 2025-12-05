Létfontosságú figyelmeztetés az Államkincstártól, ez minden állampapír-befektetőt érint

Új csalási formára hívja fel a figyelmet az Államkincstár a Mobilkincstár appban. A figyelmeztetés szerint csalók élnek vissza a Kincstár nevével, állítólagos adategyeztetés ürügyével SMS üzenetekben keresik az ügyfeleket, akiknek a személyes adatait próbálják így megszerezni.

Csalók a Magyar Államkincstár nevében adategyeztetés ürügyével SMS üzenetekben keresik az ügyfeleket.

Felhívjuk minden ügyfelünk figyelmét, hogy a Magyar Államkincstár nem keresi ügyfeleit ilyen céllal. Az üzenetben szereplő link nem a Magyar Államkincstártól származik

– nyomatékosítja a figyelmeztetés.

Az Államkincstár arra kéri az ügyfeleket, hogy az ismeretlen forrásból származó üzenetekkel körültekintően bánjanak!

Aki megadta volna hasonló felületen egyes adatait, őt arra kéri a Kincstár, hogy

ezt mihamarabb jelentse a Magyar Államkincstár telefonos ügyfélszolgálatán a 1811-es telefonszámon, vagy személyesen a Kincstár bármely ügyfélszolgálatán.

Címlapkép forrása: Róka László

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ