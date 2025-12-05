Létfontosságú figyelmeztetés az Államkincstártól, ez minden állampapír-befektetőt érint

Csalók a Magyar Államkincstár nevében adategyeztetés ürügyével SMS üzenetekben keresik az ügyfeleket.
Felhívjuk minden ügyfelünk figyelmét, hogy a Magyar Államkincstár nem keresi ügyfeleit ilyen céllal. Az üzenetben szereplő link nem a Magyar Államkincstártól származik
– nyomatékosítja a figyelmeztetés.
Az Államkincstár arra kéri az ügyfeleket, hogy az ismeretlen forrásból származó üzenetekkel körültekintően bánjanak!
Aki megadta volna hasonló felületen egyes adatait, őt arra kéri a Kincstár, hogy
ezt mihamarabb jelentse a Magyar Államkincstár telefonos ügyfélszolgálatán a 1811-es telefonszámon, vagy személyesen a Kincstár bármely ügyfélszolgálatán.
Címlapkép forrása: Róka László
