Zöld lámpát kapott az amerikai jegybank a kamatvágásra

A ma publikált friss adatok szerint majdnem fél év után először javult decemberben a fogyasztói bizalom az Egyesült Államokban, az inflációs várakozások pedig mérséklődtek. A mostani statisztikák tovább növelik a decemberi kamatcsökkentés esélyeit.

A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe decemberben az előző havi 50,6 pont után 53,3 pont lett (várakozás: 52 pont). Ezen belül a jelenlegi helyzet megítélése 52,3 pontról 50,7 pontra, a jövőbeli helyzet megítélése 49 pontról 55 pontra változott.

Összességében tehát a fogyasztói bizalom javult az előző hónaphoz képest, ami mögött egy széttartó folyamat áll: míg a most megítélése romlott, a jövőt a korábbinál fényesebbnek ítélik az amerikaiak.

Ez az első javulás 5 hónapja a mutatóban.

A lakosság 1 éves inflációs várakozása 4,5%-ről 4,1%-ra, míg az 5 éves inflációs várakozásuk 3,4%-ról 3,2%-ra változott.

Az inflációs várakozások mérséklődése csökkenti a potenciális decemberi kamatvágás kockázatait.

A Fed következő ülése jövő héten kedden esedékes, és a piac egyértelműen arra fogad, hogy csökkenteni fogják az alapkamatot. Az erről döntő bizottság, az FOMC tagjainak nyilatkozatai azonban azt mutatták, a kérdésben nagy a megosztottság: egyes tagok tartanak attól, hogy elhamarkodott lenne a lazítás, mert ahhoz még túl magas az áremelkedés üteme és a várakozások sem horgonyzottak. A friss adatok ezeket a félelmeket enyhíthetik némileg.

Mindeközben az úgynevezett alapvető személyes fogyasztási kiadások árindexe, a PCE infláció, amely nem tartalmazza az élelmiszereket és az energiát, augusztushoz képest 0,2%-kal emelkedett szeptemberre a pénteki adatok szerint. Az előző évhez képest a növekedés 2,8%-kos volt. Az adatnak általában nagy jelentősége van, hiszen ez az amerikai jegybank preferált inflációs mutatója. A mostani adatoknak azonban limitált szerepe, hiszen csupán a szeptemberi adatot ismerhettük meg most a kormányzati leállás miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ