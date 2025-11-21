  • Megjelenítés
Hogyan rajzolódik át a lakossági befektetők kockázati térképe?
Befektetés

Hogyan rajzolódik át a lakossági befektetők kockázati térképe?

Portfolio
Az elmúlt két év hozam- és kamatkörnyezeti fordulatai teljesen átrendezték a magyar lakossági befektetők gondolkodását: már nemcsak az állampapírhozamok és a banki ajánlatok határozzák meg a döntéseiket, hanem a globális gazdasági környezet változásai is. A Portfolio és az MBH Befektetési Bank friss kutatása azt vizsgálja, hogyan alakítja át a portfóliókat ez a szélesebb perspektíva – milyen hatása van az állampapírpiac kiszámíthatóbbá válásának, a részvénypiaci ingadozásnak és a befektetési alapok újraéledő népszerűségének, illetve látható-e elmozdulás a kockázatosabb vagy inkább a konzervatívabb eszközök felé.
Részvények a portfólióban
Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!
Információ és jelentkezés

A lakossági portfóliók egyértelműen mozgásban vannak, az utóbbi időszakban látványosan átrendeződnek – a kérdés az, hogy inkább a biztonság felé mozdulnak-e el, vagy újra erősödik a kockázatosabb eszközök iránti érdeklődés. Az irány sokat elárul a piaci hangulatról, a bizalom szintjéről és a befektetők jövőképről alkotott véleményéről. Lényeges kérdés, hogy a hazai magánbefektetők kitartanak-e az óvatos stratégia mellett, vagy egyre többen keresik a magasabb hozamú lehetőségeket – megfelelő kockázatkezelési keretek mellett.

Create your own user feedback survey

Az utóbbi időszakban a földrajzi preferenciákban is elmozdulás látszik. Bár a hazai kötvény- és alappiac továbbra is meghatározó, egyre többen nyitnak külföldi eszközök felé, különösen az amerikai technológiai és a megújuló energia szektor iránt. Éppen ezért azt is vizsgáljuk, hogy a magyar piac kiszámíthatósága felülírja-e a külföldi befektetések nagyobb, de bizonytalanabb növekedési potenciálját.

Töltse ki a kérdőívünket – csak 3 perc

A kutatás a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán működő the CoRe lab-bel együttműködve készül, Lázár Erika és Németh Péter vezetésével, az eredményeiről hamarosan beszámolunk. A kérdőív anonim és önkéntes, a válaszokat 2025. november 21. és december 5. között várjuk.

Még több Befektetés

Tovább szakad a bitcoin, hét hónapos mélyponton az árfolyam

Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás

Bemondta a neves pénzember: tényleg buborék van a tőzsdén, de egy dolog még kell a kiszálláshoz

Köszönjük, hogy válaszaival segíti a kutatásunkat!

A cikk megjelenését a MBH Befektetési Bank támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Megkapta a titkos béketervet Zelenszkij, Ukrajna elveszti szövetségesét – Háborús híreink csütörtökön
Esett a tőzsde, máris vége lett az Nvidia körüli örömködésnek
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility