Hogyan rajzolódik át a lakossági befektetők kockázati térképe?

A lakossági portfóliók egyértelműen mozgásban vannak, az utóbbi időszakban látványosan átrendeződnek – a kérdés az, hogy inkább a biztonság felé mozdulnak-e el, vagy újra erősödik a kockázatosabb eszközök iránti érdeklődés. Az irány sokat elárul a piaci hangulatról, a bizalom szintjéről és a befektetők jövőképről alkotott véleményéről. Lényeges kérdés, hogy a hazai magánbefektetők kitartanak-e az óvatos stratégia mellett, vagy egyre többen keresik a magasabb hozamú lehetőségeket – megfelelő kockázatkezelési keretek mellett.

Az utóbbi időszakban a földrajzi preferenciákban is elmozdulás látszik. Bár a hazai kötvény- és alappiac továbbra is meghatározó, egyre többen nyitnak külföldi eszközök felé, különösen az amerikai technológiai és a megújuló energia szektor iránt. Éppen ezért azt is vizsgáljuk, hogy a magyar piac kiszámíthatósága felülírja-e a külföldi befektetések nagyobb, de bizonytalanabb növekedési potenciálját.

A kutatás a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán működő the CoRe lab-bel együttműködve készül, Lázár Erika és Németh Péter vezetésével, az eredményeiről hamarosan beszámolunk. A kérdőív anonim és önkéntes, a válaszokat 2025. november 21. és december 5. között várjuk.

