Ilyen sem volt még: itt az első ezermilliárd dollárt érő gyógyszercég

A gyógyszergyártó a mai kereskedésben érte el a mérföldkövet, majd visszacsúszott; a papír legutóbb részvényenként mintegy 1 048 dolláron forgott.

Az árfolyam az idén több mint 36 százalékkal emelkedett, mivel a befektetők kedvezően értékelik a GLP-1-es gyógyszerek terén elért előrelépéseket és a fő riválissal, a Novo Nordiskkal szembeni pozíciót. A papírokat a fogyókúrás Zepbound és a cukorbetegség kezelésére szolgáló Mounjaro iránti ugrásszerű kereslet is támogatja. A kereslet várhatóan tovább nő, ahogy bővül a készítmények alkalmazási körének engedélyezése és a biztosítói fedezet.

Az Eli Lilly várhatóan tartósan meghatározó szereplő marad a testsúlycsökkentő gyógyszerek piacán, amelyet egyes elemzők a 2030-as évek elejére több mint 150 milliárd dollárosra becsülnek.

A vállalatot 1876-ban Eli Lilly, gyógyszerész-kémikus, az amerikai polgárháború északi veteránja alapította. A cég évtizedek óta élen jár a diabétesz kezelésében: 1923-ban mutatta be a világ első kereskedelmi forgalmú inzulinját. 1952-ben megjelent a New York-i Értéktőzsdén is. Bevételeit és nyereségét hosszú időn át olyan sikertermékek alapozták meg, mint az inzulinok, a Prozac antidepresszáns és az egyik legkorábbi gyermekbénulás elleni vakcina.

A vállalat 2022 májusában érte el egyik legnagyobb áttörését, amikor a hatóságok engedélyezték a tirzepatid diabéteszre történő alkalmazását Mounjaro márkanéven. Ezzel az Eli Lilly versenybe szállt a Novo Nordisk korábban piacra lépett Ozempic injekciójával. A tirzepatid újszerű megközelítést hozott a diabétesz – és később az elhízás – kezelésében: a bélben termelődő két hormon, a GLP-1 és a GIP hatását utánozza. A GLP-1 csökkenti az ételbevitelt és az étvágyat, a GIP szintén étvágycsökkentő hatású lehet, és javíthatja a szervezet cukor- és zsíranyagcseréjét. Ezzel szemben a Novo Nordisk semaglutid hatóanyaga – az Ozempic és a fogyókúrás Wegovy alapja – kizárólag a GLP-1-re hat.

A Mounjaro már az első teljes piaci évében blockbuster státuszt ért el, vagyis éves árbevétele meghaladta az 1 milliárd dollárt.

Ezt követően az Eli Lilly megkapta a tirzepatid elhízás kezelésére vonatkozó engedélyét is Zepbound márkanéven, amely a Novo Nordisk Wegovy készítményének közvetlen versenytársa.

