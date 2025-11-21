  • Megjelenítés
Ítéletet mondott az Alteóról az elemző
Befektetés

Ítéletet mondott az Alteóról az elemző

Portfolio
Az Alteót követő MBH bank szakértője közzétette legfrissebb elemzését, ami a friss gyorsjelentés tükrében értékeli az energiacéget. A szakértő kiemeli, hogy az ütemezési és kiegyenlítőenergia-szolgáltatások szegmensek az utóbbi hónapok erősödő versenye miatt jóval kevésbé bizonyulnak nyereségesnek, mint amit korábban lehetett látni a cégnél. Többek között emiatt is felülvizsgálat alá vette az elemző az Alteóra vonatkozó ajánlását (under review).
Részvények a portfólióban
Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!
Információ és jelentkezés

Előzmény: november 17-én az Alteo közzétette 2025 harmadik negyedévére vonatkozó pénzügyi eredményeit. Bár az árbevétel 16 százalékkal nőtt, az EBITDA az első kilenc hónapban 20 százalékkal visszaesett. A bevétel emelkedését főként a Tereske közelében megvalósított új naperőmű üzembe helyezése támogatta, ami nagyobb értékesítési volument eredményezett a megújuló alapú áramtermelési üzletágban. Emellett az ütemezési szolgáltatások bevételei, valamint a kiskereskedelmi energia-portfólió bővülése is hozzájárultak a növekedéshez. Ugyanakkor a kedvezőtlen időjárás – például a szokásosnál szélcsendesebb időszakok – fékezték az értékesítést.

A cégcsoport EBITDA-ja 20 százalékkal esett vissza, elsősorban a kiegyenlítőpiacon tapasztalható erős verseny miatt.

Az ÉLTEX – immár Alteo Circular Kft. – konszolidációját követően az értékcsökkenési leírás is jelentősen megugrott, mintegy 3,5 milliárd forintról körülbelül 5,5 milliárd forintra.

Mi történt most? A vállalatot követő MBH bank szakértője közzétette legfrissebb elemzését, ami a friss gyorsjelentés tükrében értékeli az Alteót.

Még több Befektetés

Három milliárd forintot fizettek egy nem mindennapi képregényért

Titkos béketerv került Zelenszkij asztalára, ütik az európai védelmi részvényeket

Olyat tettek a magyar állampapír-befektetők, mint Közép-Európában senki

Debreczeni Csaba szerint a gyorsjelentés legfontosabb tanulsága, hogy bár az ütemezési és kiegyenlítőenergia-szolgáltatások az elmúlt években kifejezetten magas marzsot biztosítottak,

az utóbbi hónapok erősödő versenye miatt ezek az üzletágak jóval kevésbé bizonyulnak nyereségesnek.

Ez egyértelmű marzsnyomást jelent, amely akár a jövő évben is folytatódhat. Alapvető közgazdasági összefüggés, hogy a kiemelkedően jövedelmező szegmensek óhatatlanul új versenytársakat vonzanak, ami idővel csökkenő profitabilitást eredményez – teszi hozzá.

Emellett a közműszektor - így az áramtermelés is - erősen szabályozott iparág, ami további marzs-ingadozást okozhat, ha a hatóságok bizonyos döntéseket hoznak. A személyi jellegű ráfordítások emelkedése az ELTEX Kft. (Alteo Circular Kft.) felvásárlásához és konszolidációjához, illetve a részvényalapú juttatásokhoz köthető,

ugyanakkor arra számítunk, hogy a hatékonyság a következő negyedévekben javulni fog.

Mindezek fényében

felülvizsgálat alá vette az elemző az Alteóra vonatkozó ajánlását (under review).

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Jelentett az Alteo: nem javultak a kilátások

15 éve tőzsdén az Alteo – A számok magukért beszélnek

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Azonnal megütötték a forintot, ahogy bejelentették az MNB-alelnök távozását
Rendkívüli részletek derültek ki az új ukrajnai béketervről: Putyin díjat fizetne Zelenszkijnek, Kijev hiába keresett menekülőutat
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility