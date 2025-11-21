Ítéletet mondott az Alteóról az elemző

Előzmény: november 17-én az Alteo közzétette 2025 harmadik negyedévére vonatkozó pénzügyi eredményeit. Bár az árbevétel 16 százalékkal nőtt, az EBITDA az első kilenc hónapban 20 százalékkal visszaesett. A bevétel emelkedését főként a Tereske közelében megvalósított új naperőmű üzembe helyezése támogatta, ami nagyobb értékesítési volument eredményezett a megújuló alapú áramtermelési üzletágban. Emellett az ütemezési szolgáltatások bevételei, valamint a kiskereskedelmi energia-portfólió bővülése is hozzájárultak a növekedéshez. Ugyanakkor a kedvezőtlen időjárás – például a szokásosnál szélcsendesebb időszakok – fékezték az értékesítést.
A cégcsoport EBITDA-ja 20 százalékkal esett vissza, elsősorban a kiegyenlítőpiacon tapasztalható erős verseny miatt.
Az ÉLTEX – immár Alteo Circular Kft. – konszolidációját követően az értékcsökkenési leírás is jelentősen megugrott, mintegy 3,5 milliárd forintról körülbelül 5,5 milliárd forintra.
Mi történt most? A vállalatot követő MBH bank szakértője közzétette legfrissebb elemzését, ami a friss gyorsjelentés tükrében értékeli az Alteót.
Debreczeni Csaba szerint a gyorsjelentés legfontosabb tanulsága, hogy bár az ütemezési és kiegyenlítőenergia-szolgáltatások az elmúlt években kifejezetten magas marzsot biztosítottak,
az utóbbi hónapok erősödő versenye miatt ezek az üzletágak jóval kevésbé bizonyulnak nyereségesnek.
Ez egyértelmű marzsnyomást jelent, amely akár a jövő évben is folytatódhat. Alapvető közgazdasági összefüggés, hogy a kiemelkedően jövedelmező szegmensek óhatatlanul új versenytársakat vonzanak, ami idővel csökkenő profitabilitást eredményez – teszi hozzá.
Emellett a közműszektor - így az áramtermelés is - erősen szabályozott iparág, ami további marzs-ingadozást okozhat, ha a hatóságok bizonyos döntéseket hoznak. A személyi jellegű ráfordítások emelkedése az ELTEX Kft. (Alteo Circular Kft.) felvásárlásához és konszolidációjához, illetve a részvényalapú juttatásokhoz köthető,
ugyanakkor arra számítunk, hogy a hatékonyság a következő negyedévekben javulni fog.
Mindezek fényében
felülvizsgálat alá vette az elemző az Alteóra vonatkozó ajánlását (under review).
