Szétverik a csodagyógyszer gyártóját, nagyon rossz híreket közölt a cég

A vizsgálat azt tesztelte, hogy a szemaglutid – a Novo áttörést hozó cukorbetegség- és fogyasztószereinek, az Ozempicnek és a Wegovynek az aktív hatóanyaga – lassítja-e az Alzheimer-kór előrehaladását.
Bár a szemaglutidos kezelés pozitív hatást mutatott több Alzheimer-kórral összefüggő biomarkerre két külön vizsgálatban is, ez nem eredményezte a betegség előrehaladásának késleltetését.
A cél ugyanis az lett volna, hogy a kezeléssel legalább 20 százalékkal lassítsák a betegek kognitív hanyatlását.
A Novo Nordisk részvényei 10 százalékos mínuszban vannak.
A mai eséssel együtt idén már 56 százalékos mínuszban vannak a vállalat részvényei.
