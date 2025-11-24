Szétverik a csodagyógyszer gyártóját, nagyon rossz híreket közölt a cég

A vizsgálat azt tesztelte, hogy a szemaglutid – a Novo áttörést hozó cukorbetegség- és fogyasztószereinek, az Ozempicnek és a Wegovynek az aktív hatóanyaga – lassítja-e az Alzheimer-kór előrehaladását.

Bár a szemaglutidos kezelés pozitív hatást mutatott több Alzheimer-kórral összefüggő biomarkerre két külön vizsgálatban is, ez nem eredményezte a betegség előrehaladásának késleltetését.

A cél ugyanis az lett volna, hogy a kezeléssel legalább 20 százalékkal lassítsák a betegek kognitív hanyatlását.

A Novo Nordisk részvényei 10 százalékos mínuszban vannak.

A mai eséssel együtt idén már 56 százalékos mínuszban vannak a vállalat részvényei.

