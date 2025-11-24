A békehírek is támogatják a forintot - Meddig mehet?

Hétfő reggel 383,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett péntek estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Pénteken 385 felett is járt az árfolyam miután az MNB bejelentette, hogy

lemondott Virág Barnabás alelnök, akinek az utóda Banai Péter Benő lehet a jegybankban.

A lépés egyrészt meglepő volt, másrészt viszont jövő júniusban lejárt volna Virág mandátuma, és korábban megjelentek olyan hírek, hogy akár idő előtt is távozhat posztjáról. A hír elvileg nem indokolta volna a forint komolyabb gyengülését, viszont szerdán érezhetően erősödött a magyar deviza, illetve a Barclays lezárta korábbi forinterősödésre nyitott pozícióját, ezek szintén szerepet játszhattak a piaci mozgásban. A héten igazán fontos makroadatok nem jönnek, az Európai Bizottság kedden teszi közzé a túlzottdeficit-eljárással kapcsolatos értékelését a magyar költségvetésről, melyben lehetnek izgalmak. A dollárral szemben most 332,9-nél jár a forint árfolyama.

A nemzetközi devizapiacon az euró-dollár árfolyam 1,1517-nél jár, ami egyelőre megegyezik a péntek esti szinttel. A régiós devizák közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel indítja a hetet.

