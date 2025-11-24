A békehírek is támogatják a forintot - Meddig mehet?

Nem botlik a forint
Délre megint rákapcsolt a forint, már 382,6 körül jár az euróval szemben. Amennyiben maradnak az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos várakozások, akkor a következő napokban akár a 380-at is megcélozhatja a forint.
Tovább megy a forint
Az utóbbi percekben sem csillapodott a forint erősödése, már 382,7 körül jár az euróval szemben, ami 0,3%-kal alacsonyabb a péntek esti szintnél.
Már 383 alatt
Erősödik tovább a forint, az elmúlt percekben 383 alá bukott az euró jegyzése, ami 0,25%-kal alacsonyabb a péntek estinél. A jelek szerint a magas kamat és az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos remények tovább fűtik a magyar devizát.
Merre mehet ma a forint?
A péntek délelőtti gyengülést gyorsan kiheverte a magyar deviza, így a következő napokban akár ismét a 380-as lélektani határt veheti célba, főleg akkor, ha erősödnek az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos spekulációk a piacon.
Újabb ütést kapott a forint – Ezt is simán kiheveri?
Hétfő reggel 383,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett péntek estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Pénteken 385 felett is járt az árfolyam miután az MNB bejelentette, hogy
lemondott Virág Barnabás alelnök, akinek az utóda Banai Péter Benő lehet a jegybankban.
A lépés egyrészt meglepő volt, másrészt viszont jövő júniusban lejárt volna Virág mandátuma, és korábban megjelentek olyan hírek, hogy akár idő előtt is távozhat posztjáról. A hír elvileg nem indokolta volna a forint komolyabb gyengülését, viszont szerdán érezhetően erősödött a magyar deviza, illetve a Barclays lezárta korábbi forinterősödésre nyitott pozícióját, ezek szintén szerepet játszhattak a piaci mozgásban. A héten igazán fontos makroadatok nem jönnek, az Európai Bizottság kedden teszi közzé a túlzottdeficit-eljárással kapcsolatos értékelését a magyar költségvetésről, melyben lehetnek izgalmak. A dollárral szemben most 332,9-nél jár a forint árfolyama.
A nemzetközi devizapiacon az euró-dollár árfolyam 1,1517-nél jár, ami egyelőre megegyezik a péntek esti szinttel. A régiós devizák közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel indítja a hetet.
