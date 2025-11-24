Titokzatos ételmérgezés a fővárosban: a héten fény derülhet az igazságra

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása szerint

a hét elején válnak ismertté a november 6-i ételmérgezés kivizsgálásának végleges eredményei.

Az esemény során 470 személy, többségében gyermek, mutatott megbetegedési tüneteket a XIII. kerületi oktatási intézményekben elfogyasztott ebéd után. Közülük 80 gyermeket kórházban kellett ellátni.

A szülői közösségben egyre nagyobb feszültséget okoz a vizsgálat elhúzódása. Többen jelezték, hogy máig nem kaptak egyértelmű választ arra, mi okozta gyermekük megbetegedését, és ki viseli a felelősséget.

Erdélyi Nóra, a XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda vezetője különösen kritikusan fogalmazott a hatósági eljárással kapcsolatban. Aggasztónak tartja, hogy "a tömeges megbetegedéseket követő két hét sem volt elég egyetlen hatóságnak sem bármiféle hivatalos vizsgálati eredmény közzétételére".

Az igazgató azt is kifogásolta, hogy az illetékes szervek "mindössze egy félreérthető, hivatalosan semmivel alá nem támasztott" közleményt adtak ki.

Erdélyi problémásnak tartotta Nemes Imrének, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) igazgatójának november 18-i rádiónyilatkozatát. A hivatalvezető ebben azt feltételezte, hogy "vélhetően a szállítás vagy az étel kiosztása közben alakult ki olyan fertőzés, amely a vírusos, hasmenéses-hányásos megbetegedésekhez vezetett a gyermekeknél".

Az óvodaigazgató írásban fordult Nemes Imréhez, és azt kérdezte, milyen konkrét vizsgálati adatok támasztják alá ezt az állítást.

Az intézményvezető szerint a Nébih-igazgató nyilatkozata azt a téves benyomást kelthette, hogy az intézményi tálalás során történt hiba. Erdélyi hangsúlyozta: "se szakmai, se életszerű alapja nincs" annak a feltételezésnek, hogy 17 önálló intézményben, azonos napon, egymástól függetlenül ugyanaz a higiéniai mulasztás történt volna, azonos következményekkel.

A Nébih november 15-i közlése szerint "a hatósági vizsgálatok előrehaladott szakaszban vannak", ugyanakkor elismerték, hogy "a folyamat időigényes". Részeredményként közölték:

a főzőkonyhából származó ételminták laboratóriumi vizsgálata során staphylococcus és Bacillus cereus baktériumok jelenlétét azonosították.

November 21-én a hivatal megerősítette, hogy a tálalókonyhákból vett mintákban is kimutatták ugyanezeket a kórokozókat. Emberre veszélyes vírus jelenlétét egyik ételmintában sem igazolták.

Az érintett óvodákat kiszolgáló Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. vezetése egyelőre tartózkodik a nyilatkozattételtől. A cég ügyvezetője jelezte, hogy a hatósági vizsgálat lezárásáig nem kíván megszólalni.

A komplex kivizsgálásban négy hatóság vesz részt: a Nébih és az NNGYK mellett a Pest Vármegyei Kormányhivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala. A fővárosi kormányhivatal közölte, hogy jelenleg "a beérkezett adatok és eredmények értékelése zajlik", és a rendelkezésre álló információk alapján valószínűsíthető, hogy a megbetegedések túlnyomó többségében higiénés hiányosságok játszhattak döntő szerepet.

Erdélyi Nóra november 22-ig nem kapott választ a Nébihhez november 19-én küldött levelére, ami tovább erősíti az érintett intézmények és szülők bizalmatlanságát a hatósági eljárás átláthatóságával kapcsolatban.

