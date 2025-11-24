  • Megjelenítés
Sikerült áttörést elérni a béketárgyalásokban? - Furcsa dolgot mondott Donald Trump
Sikerült áttörést elérni a béketárgyalásokban? - Furcsa dolgot mondott Donald Trump

Donald Trump közösségi médiában adott hírt az orosz-ukrán béketárgyalások lehetséges előrehaladásáról, miközben korábban Ukrajna hálátlanságát bírálta - tudósított a Sky News.

Az amerikai elnök rövid üzenetet tett közzé a Truth Social platformján, amelyben óvatos optimizmussal nyilatkozott az orosz-ukrán béketárgyalásokról.

Lehetséges, hogy valóban jelentős előrelépés történik Oroszország és Ukrajna között a béketárgyalásokon??? Ne higgyék el, amíg nem látják, de lehet, hogy valami jó dolog történik

- írta Trump.

Az elnök legújabb megjegyzései egy nappal azután érkeztek, hogy egy hosszabb bejegyzésben bírálta az ukrán vezetést, mondván, hogy "NULLA HÁLÁT" mutattak az Egyesült Államok erőfeszítéseiért.

Egyelőre nem lehet biztosra tudni, hogy az amerikai elnök pontosan mit is értett a bejegyzése alatt, hiszen az eredeti, 28 pontos béketervet sem Kijev, sem az európai szövetségesei nem fogadták el, a legfrissebb módosítást pedig valószínűleg az oroszok fogják visszadobni.

