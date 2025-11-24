Rák és vakcina: két kutatás is új eredményeket hozott

A Cochrane, egy befolyásos nonprofit kutatócsoport által végzett elemzés szerint

a 16 éves vagy fiatalabb lányok, akik megkapták a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást, 80 százalékkal kisebb valószínűséggel betegedtek meg méhnyakrákban, mint oltatlan társaik.

Az oltás a méhnyak és más szövetek rákmegelőző elváltozásait is megakadályozta, különösen ha a fiatalok még a vírussal való találkozás előtt kapták meg.

A vizsgálatok több mint 132 millió ember adatait elemezték, klinikai kísérleteket és valós körülmények között végzett tanulmányokat egyaránt figyelembe véve.

"Most már világos és következetes bizonyítékaink vannak világszerte arra, hogy a HPV elleni védőoltás megelőzi a méhnyakrákot" - nyilatkozta Nicholas Henschke, a tanulmány egyik szerzője és a Cochrane Response vezetője.

A HPV a vírusok egy olyan családja, amelyek közül sok ártalmatlan, például a bőrszemölcsöket okozók. Azonban a vírus bizonyos formái méhnyak-, végbél-, pénisz-, vulva-, hüvely-, száj- és torokrákot, valamint nemi szemölcsöket okozhatnak.

A méhnyakrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése, 2022-ben világszerte mintegy 660 000 új esetet és körülbelül 350 000 halálesetet regisztráltak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint.

A kutatók a közösségi médiában terjedő téves információkat nevezték meg a csökkenő vagy stagnáló átoltottsági arányok egyik fő okozójaként, és célul tűzték ki annak megállapítását, hogy ezek az aggályok megalapozottak-e. Megállapították, hogy a HPV elleni oltások csak enyhe mellékhatásokat okoznak, például fájdalmat az oltás helyén. A súlyos mellékhatások ritkák voltak, és ugyanolyan valószínűséggel fordultak elő a be nem oltott csoportokban is.

Fontos megállapítás volt, hogy a közösségi médiában gyakran tárgyalt, az oltásnak tulajdonított mellékhatásokról nem találtunk bizonyítékot arra, hogy valódi kapcsolatban állnának a vakcinációval

– mondta Henschke.

A kutatók szerint az eredmények alátámasztják azt a globális ajánlást, hogy mind a lányok, mind a fiúk kapjanak HPV elleni védőoltást, lehetőleg 16 éves koruk előtt.

Az emberek akkor a legvédettebbek, ha még a vírussal való találkozás vagy a szexuális aktivitás megkezdése előtt kapják meg az oltást.

"A fiúk és lányok egyaránt történő oltása mindenki számára növeli a védelmet" - mondta Jo Morrison, a tanulmány egyik szerzője és nőgyógyász onkológus. "Idővel látni fogjuk a vakcináció hatását más rákfajtákra is, beleértve azokat, amelyek a férfiakat érintik."

A Cochrane kutatócsoport rámutatott néhány hiányosságra a HPV-oltással kapcsolatos bizonyítékokban. Például a legtöbb tanulmányt gazdag országokban végezték, ami azt jelenti, hogy további kutatásokra van szükség az alacsonyabb jövedelmű országokban, ahol a méhnyakrák terhe nagyobb. A kutatók szerint évtizedekbe telhet, mire teljes mértékben megértjük a vakcináció hatását.

