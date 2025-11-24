  • Megjelenítés
Rák és vakcina: két kutatás is új eredményeket hozott
Gazdaság

Rák és vakcina: két kutatás is új eredményeket hozott

Portfolio
Kiderült, hogy rendkívül hatékony a méhnyakrák megelőzésében és nem jár súlyos mellékhatásokkal a HPV elleni vakcina – állapította meg két átfogó új tanulmány, amely minden eddiginél részletesebb adatokat szolgáltat az oltásról – közölte az Euronews.

A Cochrane, egy befolyásos nonprofit kutatócsoport által végzett elemzés szerint

a 16 éves vagy fiatalabb lányok, akik megkapták a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást, 80 százalékkal kisebb valószínűséggel betegedtek meg méhnyakrákban, mint oltatlan társaik.

Az oltás a méhnyak és más szövetek rákmegelőző elváltozásait is megakadályozta, különösen ha a fiatalok még a vírussal való találkozás előtt kapták meg.

A vizsgálatok több mint 132 millió ember adatait elemezték, klinikai kísérleteket és valós körülmények között végzett tanulmányokat egyaránt figyelembe véve.

Még több Gazdaság

Titokzatos ételmérgezés a fővárosban: a héten fény derülhet az igazságra

Időjárás-előrejelzés érkezett: kiderült, mikor eshet legközelebb a héten

Lesújtó véleményt mondtak a magyarok a gazdaságról: négyötödük szerint recesszióban vagyunk

"Most már világos és következetes bizonyítékaink vannak világszerte arra, hogy a HPV elleni védőoltás megelőzi a méhnyakrákot" - nyilatkozta Nicholas Henschke, a tanulmány egyik szerzője és a Cochrane Response vezetője.

A HPV a vírusok egy olyan családja, amelyek közül sok ártalmatlan, például a bőrszemölcsöket okozók. Azonban a vírus bizonyos formái méhnyak-, végbél-, pénisz-, vulva-, hüvely-, száj- és torokrákot, valamint nemi szemölcsöket okozhatnak.

A méhnyakrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése, 2022-ben világszerte mintegy 660 000 új esetet és körülbelül 350 000 halálesetet regisztráltak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint.

A kutatók a közösségi médiában terjedő téves információkat nevezték meg a csökkenő vagy stagnáló átoltottsági arányok egyik fő okozójaként, és célul tűzték ki annak megállapítását, hogy ezek az aggályok megalapozottak-e. Megállapították, hogy a HPV elleni oltások csak enyhe mellékhatásokat okoznak, például fájdalmat az oltás helyén. A súlyos mellékhatások ritkák voltak, és ugyanolyan valószínűséggel fordultak elő a be nem oltott csoportokban is.

Fontos megállapítás volt, hogy a közösségi médiában gyakran tárgyalt, az oltásnak tulajdonított mellékhatásokról nem találtunk bizonyítékot arra, hogy valódi kapcsolatban állnának a vakcinációval

– mondta Henschke.

A kutatók szerint az eredmények alátámasztják azt a globális ajánlást, hogy mind a lányok, mind a fiúk kapjanak HPV elleni védőoltást, lehetőleg 16 éves koruk előtt.

Az emberek akkor a legvédettebbek, ha még a vírussal való találkozás vagy a szexuális aktivitás megkezdése előtt kapják meg az oltást.

"A fiúk és lányok egyaránt történő oltása mindenki számára növeli a védelmet" - mondta Jo Morrison, a tanulmány egyik szerzője és nőgyógyász onkológus. "Idővel látni fogjuk a vakcináció hatását más rákfajtákra is, beleértve azokat, amelyek a férfiakat érintik."

A Cochrane kutatócsoport rámutatott néhány hiányosságra a HPV-oltással kapcsolatos bizonyítékokban. Például a legtöbb tanulmányt gazdag országokban végezték, ami azt jelenti, hogy további kutatásokra van szükség az alacsonyabb jövedelmű országokban, ahol a méhnyakrák terhe nagyobb. A kutatók szerint évtizedekbe telhet, mire teljes mértékben megértjük a vakcináció hatását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Kemény ultimátumot kapott Brüsszel: Washington olyan követelésekkel állt elő, amelyek felforgathatják az európai gazdaságot
60 év után derült ki: ez az egyik legfontosabb gyógyszer a népbetegségre, végre tudni, hogy működik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility