Irányt váltottak a bankok, hogy életben tartsák a zöldenergia-szektort

A kisebb megújulóenergia-fejlesztők finanszírozási nehézségeire és a jellemzően nappali túltermelésből fakadó, csökkenő ténylegesen realizálható bevételekre reagálva a bankok egyre rugalmasabban közelítik meg a hosszú távú áramvásárlási szerződéseket (PPA).

Korábban a pénzintézetek merev, szigorú feltételeket szabtak a PPA-k megkötéséhez. A trend megtörni látszik, és érezhetően egyre többféle, könnyített szerződéses modellt fogadnak el - hívja fel a figyelmet a Montel. A híroldalnak nyilatkozó szakértők szerint ez a fordulat felgyorsíthatja az európai megújuló kapacitások bővülését.

Ma már minden szereplő - a finanszírozókat is beleértve - azt látja, hogy ez messze nem a régi PPA-piac. A kockázatokat több irányba kell megosztani, nem vállalhatja az egészet egyetlen fél

- mondta a BayWa képviselője, Patrick Schmidt-Braekling.

A szakértők szerint ez az átalakulás különösen a kisebb fejlesztőknek kedvez. Az ilyen projektek nehezen jutottak forráshoz a kisebb - és emiatt kevésbé költségoptimalizált - méret miatt. A nagyobb finanszírozói rugalmasság azonban lehetővé teszi, hogy ambiciózusabb portfóliókat valósítsanak meg.

A ténylegesen realizálható tőzsdei áramár (röviden capture rate) jelentősen visszaesett Európában, különös tekintettel a napelemeknél. Ez azért van így, mert ahogy egyre több naperőművet kapcsolnak a villamosenergia-hálózatokba, úgy esik egybe a termelésük a legmagasabb kínálati órákkal, ami a PPA-árakat is nyomás alá helyezi.

Öt éve a bankok gyakorlatilag semmilyen kockázatot nem vállaltak, mindent a harmadik félre akartak áthárítani. Mostanra sokkal jobban ismerik a különböző PPA-struktúrákat...értik, hogyan működnek a termelési minták a zöld átmenetben, nem csak a klasszikus zsinóráram (base load) logika szerint gondolkoznak

- mondta Domenico Franceschino, az Axpo origination-vezetője. Hozzátette: a pénzintézetek a „teljes kockázatkerüléstől” odáig jutottak, hogy bizonyos projekt- és országkockázatokat is elfogadnak.

A "kockázattudatosabb" működést az is segíti, hogy a bankok is megtanulták felmérni ezeket a veszélyeket köszönhetően

a szerződéses struktúrák egyre erősebb standardizációjának

- emelte ki Riccardo Siliprandi, az Afry tanácsadó cég vezetője.

Ugyanakkor továbbra sem rózsás a helyzet a napelemeknél. Az európai napenergiás PPA-k capture rate-je 2025 első felében csupán 49–66% között mozgott az adott zónák átlagos spot árazásához képest. Ez azt jelenti, hogy a piacon a villamosenergia-termelésért felkínált árnak csak ekkora részét tudták realizálni.

Schmidt-Braekling szerint emiatt a bankok még mindig erősen fókuszálnak a megtérülésre:

lehet, hogy innovatívabbak, meg kevésbé kockázatkerülők, de a végén minden a számokról szól.

Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy bár a bankok kockázatelemző képessége egyre kifinomultabb, a projektek közötti élesedő verseny további, lefelé irányuló nyomás alá helyezheti a PPA-árakat, ahogy a megújulók térnyerése felgyorsul. Erre példa a skandináv régió, ahol 2021 és 2024 között 13 TWh-ról 8 TWh-ra zsugorodott a PPA-piac - ugyanis a növekvő árvolatilitás miatt egyre nehezebb olyan szerződési feltételeket találni, amit mindkét fél elfogad.

