Felforgatta a piacokat a brit költségvetés botrányos bemutatása

Emelkedtek a brit piacok, miután Rachel Reeves pénzügyminiszter költségvetése visszafogottabb állami hitelfelvételt jelzett. A 10 éves állampapírhozam ötödik napja csökkent, 4,42 százalékra. A 30 éves hozam 11 bázisponttal esett – április óta a legnagyobb napi visszaesés felé tartva –, miután a brit Adósságkezelési Hivatal (DMO) jelezte, hogy kevesebb hosszú lejáratú adósságot értékesít. A bankpapírok húzták fel az FTSE 100 indexet, amely 1 százalékkal zárt magasabban a tegnap esti árfolyamnál.

A brit 10 éves kötvények hozamának alakulása az elmúlt napokban. Forrás: TradingView.

A font árfolyama jelentős délutáni kilengések után estére egészen 1,323-ig erősödött a dollárral szemben a reggeli 1,317-es szintről.

Miután a költségvetés részletei tévedésből idő előtt kikerültek, a befektetők gyorsan átnézték a büdzsétervezetet, mely alapján az a kép rajzolódott ki, hogy az adóemelések és a költekezési ígéretek sorozata lehetővé tette Reeves számára a tartalékok növelését.

Ez csökkenti a kormány kitettségét a kötvénypiaci mozgásoknak, és mérsékli annak esélyét, hogy jövőre újabb adóemelési csomagot kelljen hozni.

Számunkra nem a színház számít, hanem a számok. Úgy tűnik, a piacok elég jól vették ezt az eseménykockázatot

– mondta Jordan Rochester, a Mizuho londoni makrostratégiai vezetője. A mostani rali erős időszakot koronázott meg a brit állampapírok piacán. Reeves szeptember 3-án tűzte ki a költségvetés időpontját – azon a napon, amikor a 30 éves hozamok 1998 óta nem látott csúcsra értek. Azóta több mint 50 bázisponttal estek, amit az a várakozás is támogatott, hogy a Bank of England a korábban gondoltnál nagyobb kamatcsökkentésre készül.

A bejelentés után kezdetben heves volt az árfolyamingadozás:

a font és a gilt-hozamok is nagyot lengtek, miközben a befektetők az Office for Budget Responsibility (OBR) jelentését próbálták értelmezni. A kereskedők figyelmének középpontjában a kormány fiskális mozgástere állt – vagyis az a sáv, amelyen belül Reeves anélkül gazdálkodhat, hogy megszegné a kabinet saját szabályait.

Az OBR 2026-ra a vártnál nagyobb, 22 milliárd fontos puffert jelzett előre, miközben a termelékenységre vonatkozó gyengébb feltételezések miatt rontotta növekedési előrejelzését, és magasabb inflációt, valamint erősebb bérdinamikát prognosztizált.

A brit kormány nehéz helyzetben volt a költségvetés összeállításakor, mivel a kötvénytulajdonosok fiskális fegyelmet sürgető igényeit kellett összeegyeztetnie azzal a politikai realitással, hogy a képviselők már idén fellázadtak egyes megszorítások ellen.

A Bloomberg elemzői szerint a vártnál alacsonyabb gilt-kibocsátási terv és a hosszú lejáratú papírok csökkenő kínálata tovább erősítheti a brit kötvények felpattanását. Hogy innen merre tovább, az attól függ, miként súlyozza a piac a vártnál nagyobb mozgásteret a későbbre halasztott adóemelésekkel szemben

– mondta Adam Linton makrostratéga.

A kötvények mellett a brit részvények is jó napot zártak. A belföldi fókuszú FTSE 250 több mint egy hónapja a legjobb napját hozta, nagyban annak a megkönnyebbülésnek köszönhetően, hogy – bár a héten voltak erről hírek, de nem volt biztos – nem érkezett külön bankadó. Ez felhúzta a nagy súlyú pénzügyi részvényeket. Akadtak azonban vesztesei is a napnak: az ingatlanfejlesztő papírok estek a bejelentett ingatlanadó hírére, és a FTSE 100 leggyengébbjei közé kerültek.

A piacok tisztulása várhatóan napokat vesz igénybe. Arra is érdemes figyelni, hogy az Egyesült Államok részvénypiacai holnap a Hálaadás miatt zárva tartanak, ami szűkebb likviditást és felerősödő mozgásokat hozhat. Egyelőre azonban – egy minden tekintetben viharos nap végén – a brit piacok kifejezetten derűlátónak tűnnek.

