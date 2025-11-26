Kiszivárgott dokumentum: a brit kormány új adót vet ki az elektromos autókra

A költségvetés ismertetése előtt napvilágra került dokumentum megerősíti a teher bevezetését, és felvázolja a brit gazdasági és fiskális kilátásokat. Az OBR (Költségvetési Felelősségi Hivatal) irata szerint

2028 áprilisától az elektromos autók után mérföldenként 3 pennyt, a konnektoros hibridek után 1,5 pennyt kell fizetni úthasználati díjként.

A díjak évente az infláció ütemében emelkednének.

A kormány az új adóból 1,4 milliárd font bevételt vár, ami "nagyjából a benzinüzemű autósok által fizetett üzemanyagadó fele". Az OBR közleményben bocsánatot kért a szivárgásért, és jelezte, hogy vizsgálja a hibát.

Az intézkedések alapján egy elektromos autó tulajdonosa, aki a 2028–2029-es pénzügyi évben 8500 mérföldet tesz meg, nagyjából 255 fontot fizetne. Ez körülbelül fele annak a terhelésnek mérföldenként, amelyet a benzin- és dízelautósok üzemanyagadó formájában fizetnek.

Edmund King, az AA (Automobile Association) elnöke így reagált:

A költségvetés válaszút elé állította az autósokat, mivel a pénzügyminiszter jelentős adózási javaslatokat jelentett be az elektromosautó-tulajdonosok számára. Az autósok megértik, hogy a kormánynak egyensúlyt kell találnia a közúti beruházásokhoz szükséges bevételek növelése és aközött, hogy ne lassítsa az elektromos autókra való átállást a környezetvédelmi célok elérése érdekében.

Címlapkép forrása: Shutterstock