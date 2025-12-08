Ray Dalio figyelmeztet: a piacokon repedések tátonganak – a következő buborék már itt van!

Ray Dalio a CNBC-nek nyilatkozva kiemelte, hogy az Egyesült Arab Emírségek és szomszédai hatalmas tőkét és globális tehetségeket vonzanak,
ami befektetési menedzserek és AI-innovációk mágnesévé teszi a régiót.
Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia idén több milliárd dolláros kezdeményezéseket indítottak felhő- és adatközpontok, valamint egyéb AI-infrastruktúra kiépítésére, amelyeket szuverén vagyonalapok és globális technológiai partnerségek támogatnak.
A Google Cloud és a szaúdi Public Investment Fund között létrejött 10 milliárd dolláros megállapodás célja egy "globális AI-központ" létrehozása az országban. Emellett az OpenAI, Oracle, Nvidia és Cisco összefogott egy jelentős Stargate mesterséges intelligencia campus építésére az Egyesült Arab Emírségekben.
"Amit tettek, az a tehetséges emberek bevonzása.
Ez a régió kezd a kapitalisták Szilícium-völgyévé válni... Az emberek jönnek, a pénz áramlik, a tehetség érkezik
- mondta Dalio, aki több mint három évtizede látogatja Abu Dhabit.
A Bridgewater alapítója szerint az Öböl-menti átalakulás tudatos államvezetés és hosszú távú tervezés eredménye. Az Egyesült Arab Emírségeket paradicsomnak nevezte egy problémákkal teli világban, kiemelve annak vezetését, stabilitását, életminőségét és ambícióját egy globálisan versenyképes pénzügyi ökoszisztéma kiépítésére.
Dalio ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a globális gazdaság bizonytalan jövő felé halad a következő egy-két évben több erő együttes hatása miatt, megismételve aggodalmát a piaci buborékokkal kapcsolatban.
Repedéseket látunk a piacokon számos módon, a magántőkében, a kockázati tőkében, az újrafinanszírozott adósságokban
- mondta Dalio,
kiemelve a 2000-es buborékkal való hasonlóságokat.
Dalio szerint az AI-rali buborék területén van, de azt tanácsolta a befektetőknek, hogy ne siessenek a kijárathoz csak azért, mert az értékelések túlfeszítettek.
Nem akarsz kiszállni csak a buborék miatt. A buborék kipukkadására kell figyelni
- magyarázta.
Figyelmeztetett a kockázati tőke, a magántőke és a kereskedelmi ingatlanok területén jelentkező feszültségekre is, olyan szektorokban, ahol az olcsó adósság most magasabb kamatlábak mellett újul meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Kegyetlen lépés az X-től: fiókja tiltásával vág vissza az Európai Bizottságnak
Köze lehet ahhoz, hogy nemrég 120 milliós eurós bírságot kapott.
Olyan hír jött Németországból, ami a magyar gazdaságra is hatással lehet
És most kivételesen örülhetünk.
Hiába a washingtoni tiltás: Kína sorra veszi át a feketelistás orosz gázt!
Szankciók ide vagy oda.
Fordulat készül a lakáspiacon? Budapesten már megállt az áremelkedés
Az ingatlan.com legfrissebb, novemberi lakásárindexe lassuló keresletet és kínálatbővülést mutat.
Címlapra került döbbenetes fizetésemelésével a Deutsche Bank felügyelőbizottsági elnöke
De nem ő az egyetlen.
Az Atlanti-óceán túlsó végén is megtesznek mindent Ursula von der Leyen mestertervéért
Újabb garanciákat dobtak be, hogy még idén aláírhassák a paktumot.
Szokatlanul baráti hangnemben szólalt meg Medvegyev: olyat tett Washington, amivel meglágyította a volt orosz elnök szívét
„Most megnyílt a párbeszéd lehetőségének ablaka.”
Trump: csalódtam Zelenszkijben
Szerinte az ukrán elnök még el sem olvasta a békejavaslatot.
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .