Ray Dalio figyelmeztet: a piacokon repedések tátonganak – a következő buborék már itt van!

Ray Dalio a CNBC-nek nyilatkozva kiemelte, hogy az Egyesült Arab Emírségek és szomszédai hatalmas tőkét és globális tehetségeket vonzanak,

ami befektetési menedzserek és AI-innovációk mágnesévé teszi a régiót.

Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia idén több milliárd dolláros kezdeményezéseket indítottak felhő- és adatközpontok, valamint egyéb AI-infrastruktúra kiépítésére, amelyeket szuverén vagyonalapok és globális technológiai partnerségek támogatnak.

A Google Cloud és a szaúdi Public Investment Fund között létrejött 10 milliárd dolláros megállapodás célja egy "globális AI-központ" létrehozása az országban. Emellett az OpenAI, Oracle, Nvidia és Cisco összefogott egy jelentős Stargate mesterséges intelligencia campus építésére az Egyesült Arab Emírségekben.

"Amit tettek, az a tehetséges emberek bevonzása.

Ez a régió kezd a kapitalisták Szilícium-völgyévé válni... Az emberek jönnek, a pénz áramlik, a tehetség érkezik

- mondta Dalio, aki több mint három évtizede látogatja Abu Dhabit.

A Bridgewater alapítója szerint az Öböl-menti átalakulás tudatos államvezetés és hosszú távú tervezés eredménye. Az Egyesült Arab Emírségeket paradicsomnak nevezte egy problémákkal teli világban, kiemelve annak vezetését, stabilitását, életminőségét és ambícióját egy globálisan versenyképes pénzügyi ökoszisztéma kiépítésére.

Dalio ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a globális gazdaság bizonytalan jövő felé halad a következő egy-két évben több erő együttes hatása miatt, megismételve aggodalmát a piaci buborékokkal kapcsolatban.

Repedéseket látunk a piacokon számos módon, a magántőkében, a kockázati tőkében, az újrafinanszírozott adósságokban

- mondta Dalio,

kiemelve a 2000-es buborékkal való hasonlóságokat.

Dalio szerint az AI-rali buborék területén van, de azt tanácsolta a befektetőknek, hogy ne siessenek a kijárathoz csak azért, mert az értékelések túlfeszítettek.

Nem akarsz kiszállni csak a buborék miatt. A buborék kipukkadására kell figyelni

- magyarázta.

Figyelmeztetett a kockázati tőke, a magántőke és a kereskedelmi ingatlanok területén jelentkező feszültségekre is, olyan szektorokban, ahol az olcsó adósság most magasabb kamatlábak mellett újul meg.

