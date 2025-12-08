Tragikus katasztrófa Indonéziában, már csaknem ezer halottról tudnak

Csaknem ezren vesztették életüket és mintegy egymillióan voltak kénytelenek elhagyni otthonukat Indonéziában a hetek óta tartó áradások és földcsuszamlások miatt a BNPB indonéz nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség hétfői jelentése szerint.

A BNPB jelentése szerint a csütörtökig beérkezett adatok alapján 961 halálesetet és 234 eltűntet, valamint körülbelül ötezer sérültet tartanak nyilván Aceh, Észak-Szumátra és Nyugat-Szumátra tartományban, összesen 52 járásban és városban. A természeti csapásban megrongálódott lakások száma 156 ezerre tehető.

Indonéziában az ilyenkor tetőző esős évszakban gyakoriak a súlyos áradások.

Az elkövetkező napokban további heves esőzések várhatók a szigetország egyes részein.

Környezetvédők és katasztrófa-szakértők szerint a gyors erdőirtás, a szabályozatlan fejlesztés és a leromlott állapotú folyómedrek növelték a kockázatokat.

Az indonéziai áradásokról korábban itt tudósítottunk.

Címlapkép forrása: Li Zhiquan/China News Service/VCG via Getty Images