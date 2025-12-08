  • Megjelenítés
Tragikus katasztrófa Indonéziában, már csaknem ezer halottról tudnak
Globál

Tragikus katasztrófa Indonéziában, már csaknem ezer halottról tudnak

MTI
Csaknem ezren vesztették életüket és mintegy egymillióan voltak kénytelenek elhagyni otthonukat Indonéziában a hetek óta tartó áradások és földcsuszamlások miatt a BNPB indonéz nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség hétfői jelentése szerint.

A BNPB jelentése szerint a csütörtökig beérkezett adatok alapján 961 halálesetet és 234 eltűntet, valamint körülbelül ötezer sérültet tartanak nyilván Aceh, Észak-Szumátra és Nyugat-Szumátra tartományban, összesen 52 járásban és városban. A természeti csapásban megrongálódott lakások száma 156 ezerre tehető.

Indonéziában az ilyenkor tetőző esős évszakban gyakoriak a súlyos áradások.

Az elkövetkező napokban további heves esőzések várhatók a szigetország egyes részein.

Környezetvédők és katasztrófa-szakértők szerint a gyors erdőirtás, a szabályozatlan fejlesztés és a leromlott állapotú folyómedrek növelték a kockázatokat.

