Megjött a novemberi költségvetési deficitadat

Novemberben 403 milliárd forintos mínuszt ért el a költségvetés, ami egyáltalán nem kiugró érték. Időközben a kormány 5055 milliárd forintra emelte az éves pénzforgalmi hiánytervet, ami azt is jelenti, hogy az idei év utolsó hónapjában közel 1000 milliárd forintos deficit is beleférhet a büdzsébe.

11 hónap után

Novemberben magasabban teljesültek az adó- és járulékbevételek, továbbá a pénzforgalmi hiány is az időarányosnál kedvezőbb lett - áll a minisztérium gyorstájékoztatójában.

Ezzel november végéig az államháztartás központi alrendszere 4070,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (5055,0 milliárd forint) 80,5 százaléka, ami a minisztérium értékelése szerint kedvezőbb az időarányos értéknél. Érdemes megemlíteni, hogy az NGM néhány héttel emelte tovább az idei éves pénzforgalmi hiánytervet (eredetileg 4122 milliárd forint volt a deficitterv, majd ez emelkedett 4774 milliárd forintra).

Ha az eredeti, törvényileg elfogadott éves pénzforgalmi deficittervhez viszonyítjuk az első 11 havi 4070,4 milliárd forintos teljesülést, akkor gyakorlatilag 11 hónap alatt kimerült az eredeti éves deficitkeret.

A lenti grafikonból megállapítható, hogy

a 2024-es évhez képest lazább az idei költségvetési politika, magasabb szinten fut le a deficitpálya,

gyakorlatilag visszatért a 2022-23-ban látott ívére.

Ha az eredeti éves pénzforgalmi tervhez viszonyítjuk a november végi teljesülést, akkor 98,7%-os teljesülést láthatunk. Ehhez képest, ha a megemelt 5055 milliárd forinthoz viszonyítunk, akkor 80,5%-os teljesülés adódik, vagyis decemberben közel 1000 milliárd forintos hiány is belefér még.

Ez egyáltalán nem irreális várakozás, az elmúlt 5-6 év átlagos decemberi deficitösszege 1000 milliárd forint körül van.

Részletek

A minisztérium részletezése szerint a kumulált első tizenegy havi adatok azt mutatják, a központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3904,0 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 73,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 240,3 milliárd forintos hiányt mutattak.

A minisztérium néhány plusz információt is megoszt a kumulált első 11 havi adatokról:

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 7,9 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében közel 9 százalékos növekedés történt.

Az év első tizenegy hónapjában 4014,1 milliárd forint kamatkifizetést teljesített a költségvetés, ami 601,4 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél. Ezt alapvetően egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 2226,5 milliárd forint kifizetés 412,1 milliárd forinttal magasabb lett az előző év azonos időszakánál. A teljesítési adatok előző évi időszakhoz viszonyított magasabb összege többek között a lakossági energia rezsivédelmi szolgáltatás kifizetéseinek eltérő ütemezéséből és a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból a víziközmű-szolgáltatók részére történt megnövekedett kifizetési igényekből adódott.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. November végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 6733,8 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 2635,5 milliárd forint kifizetése történt meg.

