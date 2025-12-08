  • Megjelenítés
Csúszik az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium rekonstrukciója
Ingatlan

Csúszik az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium rekonstrukciója

Portfolio
A tervezett 2026 január helyett csak 2027 decemberére lehet kész a Kossuth Lajos tér két ikonikus épülete, az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium felújítása - derül ki egy péntek esti kormányhatározatból.

A kormány korábban parlamentnek is otthont adó tér 2012 óta tartó nemzetgazdasági kiemelését is meghosszabbítaná egy, a múlt héten társadalmi vitára bocsátott rendelettervezet szerint, többek között hogy az elhúzódó felújítások területfoglalását is jogilag lehetővé tegye.

A péntek esti határozat a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épüleeinek rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozatot és az Országház belső rekonstrukciójával és modernizációjával kapcsolatos további kormányzati döntésekről szóló 1450/2024. (XII. 31.) Korm. határozatot módosítja,

mindenütt átírva a dátumot 2027. decemberre a korábbi 2026. január helyett.

Kapcsolódó cikkünk

Meghosszabbítaná a kormány a Kossuth téri építkezés nemzetgazdasági kiemelését

Nyomott áron hirdeti újra a csúcsminisztériumi épületet a kormány

Elfogytak a szavak: már a kétmilliós négyzetméterár sem elég igazi luxusingatlanra Magyarországon

Irodaházak funkcióváltása: így kerülhetőek el a jogi buktatók

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Valaki el tudja magyarázni, mi a fene folyik a magyar gazdaságban?
Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn
Fordulat készül a lakáspiacon? Budapesten már megállt az áremelkedés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility