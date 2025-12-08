Csúszik az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium rekonstrukciója

A tervezett 2026 január helyett csak 2027 decemberére lehet kész a Kossuth Lajos tér két ikonikus épülete, az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium felújítása - derül ki egy péntek esti kormányhatározatból.

A kormány korábban parlamentnek is otthont adó tér 2012 óta tartó nemzetgazdasági kiemelését is meghosszabbítaná egy, a múlt héten társadalmi vitára bocsátott rendelettervezet szerint, többek között hogy az elhúzódó felújítások területfoglalását is jogilag lehetővé tegye.

A péntek esti határozat a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épüleeinek rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozatot és az Országház belső rekonstrukciójával és modernizációjával kapcsolatos további kormányzati döntésekről szóló 1450/2024. (XII. 31.) Korm. határozatot módosítja,

mindenütt átírva a dátumot 2027. decemberre a korábbi 2026. január helyett.