Egyre lejjebb a magyar tőzsde

Esik a BUX
Már 0,7 százalékos mínuszban van a BUX index, a hazai blue chipek közül a Richter vezeti az esést a maga 1,2 százalékos mínuszával.
Fontos bejelentés érkezett, kilőtt a Carvana részvénye
Az előzetes adatok alapján közel 9 százalékos pluszban nyithatnak ma a Carvana részvényei, miután az online használtautó-kereskedő bekerült az S&P 500 indexbe.
Itt a figyelmeztetés: ekkor jöhet a baj a tőzsdéken
A JPMorgan Chase stratégái szerint a részvénypiaci rali megtorpanhat a Fed várható kamatcsökkentése után, mivel a befektetők profitrealizálásba kezdhetnek - jelentette a Bloomberg.
Tőzsdére ment a világ legnagyobb jégkrémgyártója
A világ legnagyobb önálló jégkrémgyártója, a Magnum Ice Cream Company hétfőn debütált az amszterdami tőzsdén, miután az Unilever leválasztotta jégkrémüzletágát - írta a Cnbc.
Ford-vezér: ez nem átmenet, hanem az európai autóipar leépülése
A Ford vezére, Jim Farley a Financial Times hasábjain figyelmeztet arra, hogy Európa autóipara ismét feszült figyelemmel kíséri Brüsszel lépéseit. Az Európai Bizottság hamarosan új szabályokat jelenthet be az elektromos járművekre való átállásról és a szén-dioxid-kibocsátási célok módosításáról, miközben a jelenlegi előírások szerinte túl gyors váltást kényszerítenek ki. Farley rámutat: a valóság az, hogy az európai vásárlók – legyen szó magánszemélyekről vagy vállalkozásokról – egyelőre nem vásárolnak tömegesen elektromos autókat.
Céláremelés jött az OTP-re
Megemelte az OTP célárát a Goldman Sachs: a korábbi 35 500 forintról 36 700 forintra emelte a nagybank az OTP 12 havi célárát, amelynek a részvényeit továbbra is vételre ajánlja.
Hogyan nyitott a magyar tőzsde?
Egyelőre nincs meg az irány a magyar tőzsdén, vegyes elmozdulásokat látunk a hazai blue chipektől.
Bizonytalan nyitás a tőzsdéken
Egyelőre nincsenek markáns elmozdulások a vezető európai tőzsdéken: az FTSE 100 és a DAX is stagnál, a CAC pedig 0,2 százalékos mínuszban van.
Ray Dalio figyelmeztet: a piacokon repedések tátonganak – a következő buborék már itt van!
Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója szerint a Közel-Kelet gyorsan fejlődő AI központtá válik, amely a Szilícium-völgyhöz hasonló vonzerővel bír a technológiai szektorban - közölte a Cnbc. Dalio ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a globális gazdaság bizonytalan jövő felé halad a következő egy-két évben több erő együttes hatása miatt, megismételve aggodalmát a piaci buborékokkal kapcsolatban. Szerinte repedéseket látunk a piacokon számos módon, a magántőkében, a kockázati tőkében, az újrafinanszírozott adósságokban, a szakember kiemelte a 2000-es buborékkal való hasonlóságokat.
Nem tetszik Donald Trumpnak a történelmi fúzió
Donald Trump amerikai elnök aggodalmát fejezte ki a Netflix és a Warner Brothers Discovery 72 milliárd dolláros fúziójával kapcsolatban, amely jelentősen növelné a streamingóriás piaci részesedését - írta meg a BBC.
Kisebb esés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,28 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,93 százalékot esett, míg a CSI 300 0,14 százalékos mínuszban áll.
- Kisebb eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE stagnálhat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,11 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,22 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai adatok közül az MNB publikálja az októberi befektetési szolgáltatói kereskedési statisztikákat, később az NGM közli a novemberi államháztartási egyenleget. Nemzetközi szinten a német ipari termelési adat érkezik, amely továbbra is fontos indikátora a régiós ipari konjunktúra alakulásának.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,9 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 57,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 954,99
|0,2%
|0,5%
|1,4%
|12,7%
|7,1%
|58,7%
|S&P 500
|6 870,4
|0,2%
|0,3%
|1,1%
|16,8%
|13,1%
|85,7%
|Nasdaq
|25 692,05
|0,4%
|1,0%
|0,3%
|22,3%
|19,9%
|105,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 491,87
|-1,1%
|0,5%
|0,6%
|26,6%
|28,2%
|88,7%
|Hang Seng
|26 085,08
|0,6%
|0,9%
|0,6%
|30,0%
|33,4%
|-2,8%
|CSI 300
|4 584,54
|0,8%
|1,3%
|-0,9%
|16,5%
|16,9%
|-9,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 028,14
|0,6%
|0,8%
|-0,1%
|20,7%
|18,0%
|80,7%
|CAC
|8 114,74
|-0,1%
|-0,1%
|0,5%
|9,9%
|10,7%
|44,7%
|FTSE
|9 667,01
|-0,5%
|-0,6%
|-1,1%
|18,3%
|15,8%
|47,6%
|FTSE MIB
|43 432,77
|-0,2%
|0,2%
|0,0%
|27,0%
|25,4%
|95,8%
|IBEX
|16 688,5
|-0,3%
|1,9%
|3,7%
|43,9%
|37,7%
|100,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|108 922,1
|-0,4%
|-0,5%
|1,3%
|37,3%
|37,4%
|177,7%
|ATX
|5 081,82
|-0,2%
|1,4%
|6,2%
|38,7%
|42,2%
|91,3%
|PX
|2 526,73
|0,6%
|1,4%
|4,8%
|43,6%
|47,9%
|159,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 100
|-0,4%
|-0,3%
|5,0%
|57,2%
|56,8%
|185,1%
|Mol
|2 950
|-0,3%
|1,4%
|2,1%
|8,1%
|12,1%
|46,3%
|Richter
|9 620
|-0,4%
|-1,2%
|-6,3%
|-7,5%
|-9,8%
|29,0%
|Magyar Telekom
|1 744
|-0,3%
|-0,8%
|-1,0%
|36,9%
|33,5%
|357,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,23
|0,7%
|2,8%
|-0,3%
|-16,9%
|-12,2%
|30,2%
|Brent
|63,78
|0,8%
|0,9%
|0,3%
|-14,7%
|-11,6%
|29,2%
|Arany
|4 205,42
|-0,1%
|0,1%
|5,7%
|60,2%
|59,2%
|129,3%
|Devizák
|EURHUF
|381,5500
|-0,2%
|0,0%
|-1,3%
|-7,2%
|-7,5%
|6,5%
|USDHUF
|327,5670
|0,0%
|-0,3%
|-2,7%
|-17,5%
|-16,1%
|11,0%
|GBPHUF
|437,2549
|-0,2%
|0,4%
|-0,4%
|-12,1%
|-12,1%
|9,9%
|EURUSD
|1,1648
|-0,2%
|0,4%
|1,5%
|12,5%
|10,2%
|-4,1%
|USDJPY
|154,6350
|0,0%
|-0,9%
|0,2%
|-1,6%
|2,9%
|48,4%
|GBPUSD
|1,3343
|-0,2%
|0,7%
|2,3%
|6,5%
|4,6%
|-1,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|89 348
|-3,0%
|-1,7%
|-14,0%
|-5,3%
|-7,9%
|378,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,12
|0,9%
|3,0%
|-0,9%
|-9,9%
|-1,5%
|324,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,77
|1,1%
|4,2%
|5,0%
|17,0%
|31,4%
|-609,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,96
|0,1%
|-1,4%
|0,6%
|5,1%
|5,8%
|201,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
