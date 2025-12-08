  • Megjelenítés
Egyre lejjebb a magyar tőzsde
Egyre lejjebb a magyar tőzsde

Portfolio
Gazdasági adatok tekintetében ma a német ipari termelési adat érkezik, amely továbbra is fontos indikátora a régiós ipari konjunktúra alakulásának. Ami a tőzsdei helyzetet illeti: az ázsiai piacokon felemás volt a kép, Európában sem találják az irányt a tőzsdék, a magyar piac alulteljesít.
Esik a BUX

Már 0,7 százalékos mínuszban van a BUX index, a hazai blue chipek közül a Richter vezeti az esést a maga 1,2 százalékos mínuszával.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Fontos bejelentés érkezett, kilőtt a Carvana részvénye

Az előzetes adatok alapján közel 9 százalékos pluszban nyithatnak ma a Carvana részvényei, miután az online használtautó-kereskedő bekerült az S&P 500 indexbe.

Fontos bejelentés érkezett, kilőtt a Carvana részvénye
Itt a figyelmeztetés: ekkor jöhet a baj a tőzsdéken

A JPMorgan Chase stratégái szerint a részvénypiaci rali megtorpanhat a Fed várható kamatcsökkentése után, mivel a befektetők profitrealizálásba kezdhetnek - jelentette a Bloomberg.

Itt a figyelmeztetés: ekkor jöhet a baj a tőzsdéken
Tőzsdére ment a világ legnagyobb jégkrémgyártója

A világ legnagyobb önálló jégkrémgyártója, a Magnum Ice Cream Company hétfőn debütált az amszterdami tőzsdén, miután az Unilever leválasztotta jégkrémüzletágát - írta a Cnbc.

Tőzsdére ment a világ legnagyobb jégkrémgyártója
Ford-vezér: ez nem átmenet, hanem az európai autóipar leépülése

A Ford vezére, Jim Farley a Financial Times hasábjain figyelmeztet arra, hogy Európa autóipara ismét feszült figyelemmel kíséri Brüsszel lépéseit. Az Európai Bizottság hamarosan új szabályokat jelenthet be az elektromos járművekre való átállásról és a szén-dioxid-kibocsátási célok módosításáról, miközben a jelenlegi előírások szerinte túl gyors váltást kényszerítenek ki. Farley rámutat: a valóság az, hogy az európai vásárlók – legyen szó magánszemélyekről vagy vállalkozásokról – egyelőre nem vásárolnak tömegesen elektromos autókat.

Ford-vezér: ez nem átmenet, hanem az európai autóipar leépülése
Céláremelés jött az OTP-re

Megemelte az OTP célárát a Goldman Sachs: a korábbi 35 500 forintról 36 700 forintra emelte a nagybank az OTP 12 havi célárát, amelynek a részvényeit továbbra is vételre ajánlja.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Hogyan nyitott a magyar tőzsde?

Egyelőre nincs meg az irány a magyar tőzsdén, vegyes elmozdulásokat látunk a hazai blue chipektől.

Hogyan nyitott a magyar tőzsde?
Bizonytalan nyitás a tőzsdéken

Egyelőre nincsenek markáns elmozdulások a vezető európai tőzsdéken: az FTSE 100 és a DAX is stagnál, a CAC pedig 0,2 százalékos mínuszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Ray Dalio figyelmeztet: a piacokon repedések tátonganak – a következő buborék már itt van!

Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója szerint a Közel-Kelet gyorsan fejlődő AI központtá válik, amely a Szilícium-völgyhöz hasonló vonzerővel bír a technológiai szektorban - közölte a Cnbc. Dalio ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a globális gazdaság bizonytalan jövő felé halad a következő egy-két évben több erő együttes hatása miatt, megismételve aggodalmát a piaci buborékokkal kapcsolatban. Szerinte repedéseket látunk a piacokon számos módon, a magántőkében, a kockázati tőkében, az újrafinanszírozott adósságokban, a szakember kiemelte a 2000-es buborékkal való hasonlóságokat.

Ray Dalio figyelmeztet: a piacokon repedések tátonganak – a következő buborék már itt van!
Nem tetszik Donald Trumpnak a történelmi fúzió

Donald Trump amerikai elnök aggodalmát fejezte ki a Netflix és a Warner Brothers Discovery 72 milliárd dolláros fúziójával kapcsolatban, amely jelentősen növelné a streamingóriás piaci részesedését - írta meg a BBC.

Nem tetszik Donald Trumpnak a történelmi fúzió
Kisebb esés jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,28 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,93 százalékot esett, míg a CSI 300 0,14 százalékos mínuszban áll.
  • Kisebb eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE stagnálhat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,11 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,22 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a hazai adatok közül az MNB publikálja az októberi befektetési szolgáltatói kereskedési statisztikákat, később az NGM közli a novemberi államháztartási egyenleget. Nemzetközi szinten a német ipari termelési adat érkezik, amely továbbra is fontos indikátora a régiós ipari konjunktúra alakulásának.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 43,9 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 57,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 954,99 0,2% 0,5% 1,4% 12,7% 7,1% 58,7%
S&P 500 6 870,4 0,2% 0,3% 1,1% 16,8% 13,1% 85,7%
Nasdaq 25 692,05 0,4% 1,0% 0,3% 22,3% 19,9% 105,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 491,87 -1,1% 0,5% 0,6% 26,6% 28,2% 88,7%
Hang Seng 26 085,08 0,6% 0,9% 0,6% 30,0% 33,4% -2,8%
CSI 300 4 584,54 0,8% 1,3% -0,9% 16,5% 16,9% -9,5%
Európai részvényindexek              
DAX 24 028,14 0,6% 0,8% -0,1% 20,7% 18,0% 80,7%
CAC 8 114,74 -0,1% -0,1% 0,5% 9,9% 10,7% 44,7%
FTSE 9 667,01 -0,5% -0,6% -1,1% 18,3% 15,8% 47,6%
FTSE MIB 43 432,77 -0,2% 0,2% 0,0% 27,0% 25,4% 95,8%
IBEX 16 688,5 -0,3% 1,9% 3,7% 43,9% 37,7% 100,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 108 922,1 -0,4% -0,5% 1,3% 37,3% 37,4% 177,7%
ATX 5 081,82 -0,2% 1,4% 6,2% 38,7% 42,2% 91,3%
PX 2 526,73 0,6% 1,4% 4,8% 43,6% 47,9% 159,8%
Magyar blue chipek              
OTP 34 100 -0,4% -0,3% 5,0% 57,2% 56,8% 185,1%
Mol 2 950 -0,3% 1,4% 2,1% 8,1% 12,1% 46,3%
Richter 9 620 -0,4% -1,2% -6,3% -7,5% -9,8% 29,0%
Magyar Telekom 1 744 -0,3% -0,8% -1,0% 36,9% 33,5% 357,1%
Nyersanyagok              
WTI 60,23 0,7% 2,8% -0,3% -16,9% -12,2% 30,2%
Brent 63,78 0,8% 0,9% 0,3% -14,7% -11,6% 29,2%
Arany 4 205,42 -0,1% 0,1% 5,7% 60,2% 59,2% 129,3%
Devizák              
EURHUF 381,5500 -0,2% 0,0% -1,3% -7,2% -7,5% 6,5%
USDHUF 327,5670 0,0% -0,3% -2,7% -17,5% -16,1% 11,0%
GBPHUF 437,2549 -0,2% 0,4% -0,4% -12,1% -12,1% 9,9%
EURUSD 1,1648 -0,2% 0,4% 1,5% 12,5% 10,2% -4,1%
USDJPY 154,6350 0,0% -0,9% 0,2% -1,6% 2,9% 48,4%
GBPUSD 1,3343 -0,2% 0,7% 2,3% 6,5% 4,6% -1,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 89 348 -3,0% -1,7% -14,0% -5,3% -7,9% 378,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,12 0,9% 3,0% -0,9% -9,9% -1,5% 324,9%
10 éves német állampapírhozam 2,77 1,1% 4,2% 5,0% 17,0% 31,4% -609,2%
10 éves magyar állampapírhozam 6,96 0,1% -1,4% 0,6% 5,1% 5,8% 201,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Javier Ghersi Todos los derechos reservados.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

