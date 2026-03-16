Lépett a világ legnagyobb termelője: elárasztják a piacot a szállítmányok, beszakadt az árfolyam

A robuszta kávé legforgalmasabb határidős jegyzése tonnánként 3415 dollárig esett, ami augusztus óta a legalacsonyabb szintnek számít. Az árfolyam idén mintegy 12 százalékot veszített az értékéből.

Ebben jelentős szerepet játszott a világ legnagyobb robusztatermelőjének számító Vietnam megnövekedett exportja.

Tavaly év végén a szűkös arabica-kínálat és a megugrott árak a robuszta fogyasztásának kedveztek. Ennek hatására a pörkölők növelték az olcsóbb fajta arányát a keverékeikben. Az arabica kínálata azonban az elkövetkező hónapokban várhatóan javulni fog, elsősorban a legnagyobb termelő, Brazília jóvoltából.

A 2026–2027-es brazil termés várható fellendülése korlátozhatja a nemzetközi tőzsdéken az erőteljesebb áremelkedést

– mondta Marcelo Moreira, az Archer Consulting kávépiaci szakértője a Reutersnek. Hozzátette ugyanakkor, hogy az időjárási kockázatok és a rövid távú kínálati korlátok időszakos árkorrekciókat még kiválthatnak.

A Nemzetközi Kávészervezet (ICO) adatai szerint a globális robusztaszállítmányok volumene októbertől januárig elérte a 19,5 millió zsákot. Ez 23 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A bővülést a vietnami export erőteljes helyreállása, valamint az indiai, indonéziai és ugandai kivitel erősödése hajtotta.

