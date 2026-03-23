Megtették tétjeiket a profi befektetők – mutatjuk, mi mindenből menekítik a pénzüket

A fedezeti alapok a múlt héten masszívan az amerikai és az ázsiai feltörekvő piaci részvények esésére játszottak, miközben az európai papírok emelkedésére fogadtak. Mindez a Goldman Sachs ügyfeleknek küldött jegyzetéből derül ki, amelyet a Reuters ismertetett.

A globális részvénypiacokon új csúcsot értek el a nettó eladások: a múlt heti volt a legnagyobb nettó eladási hullám 2025 áprilisa óta. A spekulánsok már az ötödik egymást követő héten nyitottak short pozíciókat. (A short pozíciók az árfolyamok esésekor biztosítanak nyereséget.)

A globális részvénypiacok zsinórban a harmadik hete estek, miközben a kötvényhozamok emelkedtek. A befektetők ugyanis az iráni háború miatt tartósan magas olajáraktól és az ebből fakadó inflációs nyomástól tartanak.

A fedezeti alapok mind az indexkövető termékeket, ETF-eket, mind az egyedi részvényeket nettó eladással sújtották.

Az ágazatok többségében az eladások domináltak. A ciklikus fogyasztási cikkek, a technológiai szektor és a pénzügyi papírok vezették a sort, egyedül a napi fogyasztási cikkek és az energiaszektor maradt az a terület, ahol a fedezeti alapok long pozíciót tartottak fenn, vagyis áremelkedésre számítottak. Az ázsiai feltörekvő piacokon eközben leépítették a vételi pozíciókat, és újabb shortokat nyitottak.

Az egyedi részvénykiválasztáson alapuló fedezeti alapok március 13. és 19. között 0,47 százalékos hozamot értek el, sokan a long pozícióikból profitálva. Ugyanakkor márciusban összességében 3,85 százalékos mínuszban vannak, az éves teljesítményük pedig mindössze 0,16 százalékos pluszt mutat. Ezzel szemben a szisztematikus kereskedők a short pozícióiknak köszönhetően idén már több mint 6 százalékos pluszban állnak.

A bruttó tőkeáttétel, amely a fedezeti alapok kereskedési aktivitásának egyik fontos mérőszáma, ezen a héten 309,8 százalékra csökkent.

